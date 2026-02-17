Política

Omar Maturano confirmó la adhesión total del transporte al paro nacional contra la reforma laboral y acusó de “traidores” a los legisladores

El secretario general de La Fraternidad le apuntó a la CGT ante una eventual extensión del “plan de lucha”. “No se sabe si fueron engañados” por el Gobierno y agregó que “tendrán que decirle a la comunidad que va a seguir en sesión permanente” ante una presunta aprobación de la nueva ley

El secretario general de La Fraternidad analizó en diálogo con Infobae en Vivo la convocatoria a un paro nacional de la CGT en respuesta a la reforma laboral. Sostuvo la necesidad de una medida de fuerza por tiempo indeterminado y denunció una traición por parte de los gobernadores

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

Según explicó, la medida se implementará el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral y responde al reclamo creciente en las bases sindicales: “Los trabajadores en las bases están inquietos y quieren pelea“.

La CGT endurece su postura

El dirigente ferroviario advirtió que la postura de la CGT se endureció y remarcó la importancia estratégica de los gremios de transporte: “Eso es lo que tienen el apoyo de los gremios de transporte, que es importante para un paro, porque si el transporte no funciona, no se puede movilizar ni desmovilizar”.

Maturano detalló que la paralización incluirá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas, y apuntó hacia la CGT. “Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado. Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos”.

A la hora de definir la naturaleza del reclamo, Maturano fue tajante sobre la prohibición del derecho a la protesta: “Parar, reclamar, marchar, hacer asambleas en los lugares de trabajo, que según esta ley está prohibido, nos cercenaron ese derecho. Ese es el más importante”. Y subrayó el impacto de la reforma: “Después vienen los otros derechos de las indemnizaciones, horas extra, banco de horas, enfermedades. Pero el más importante para mí es el derecho a la protesta”.

Acusaciones de traición y tensión con el Congreso

En uno de los pasajes más críticos, el sindicalista calificó de “traidores” a los legisladores que apoyaron la reforma: “Porque son traidores y traidores a la patria, traidores a los trabajadores. No sé si algún senador salió de trabajador. Para mí estos no trabajaron ninguno. Son la mayoría empresarios. ¿A favor de quién pueden votar? ¿A favor de sus provincias? No, ellos tienen que defender primero la patria. Eso dice la Constitución”.

Maturano relató que los representantes sindicales intentaron ser recibidos por los legisladores antes de la votación: “Fueron los compañeros de la CGT a ver a cada uno. A algunos los atendieron, a otros no los atendieron. Aparte, después prestaron quórum para aprobar esta ley”.

Además, insistió en que el proceso democrático no puede justificar la pérdida de derechos: “En la democracia se vota. Si sos minoría, perdés, tenés que aceptar la mayoría. Ellos estuvieron en el recinto, votaron en contra y votar en contra significa aprobar lo que quiere la mayoría. Nos guste o no nos guste, esto es la democracia”.

El rechazo a los argumentos del Gobierno

Consultado sobre las acusaciones del Gobierno, que califica al paro como “absolutamente político y direccionado a la oposición peronista”, Maturano respondió: “¿Ustedes se creen que todos los trabajadores son peronistas? Si todos los trabajadores serían peronistas, no hubiera ganado Milei. El 35% de algunas actividades lo votaron a Milei”. Y remarcó la independencia de su sindicato: “La Fraternidad le hizo cinco paros a Alberto Fernández. Así que a nosotros no nos pueden decir nada de eso, de cómo pensamos”.

El dirigente puntualizó la historia de conflicto de la organización con todos los gobiernos: “Nosotros le paramos a todos los gobiernos y no nos interesa si son peronistas, radicales, socialistas, nos interesan los derechos de los trabajadores”.

Además, reveló los salarios actuales en el sector ferroviario: “Un conductor con diez años de servicio gana entre un millón y medio de pesos a un millón seiscientos mil pesos. Los ayudantes conductores ganan novecientos noventa y ocho mil pesos”.

Para el final, Maturano anticipó un escenario de creciente conflictividad: “Este es el primer paso. Después va a venir una reforma previsional que va a atacar a los compañeros jubilados. Después de esto va a venir la reforma sindical, que es la Ley de Asociaciones Sindicales. Después viene todo eso por atrás. Este es el primer paso”.

