Traslados, el documental argentino sobre los Vuelos de la Muerte, se estrenará en Prime Video

Tráiler de Traslados, el documental sobre los Vuelos de la Muerte

Tras su estreno en cines y la participación en varios festivales en todo el mundo, el próximo 2 de marzo se realizará el lanzamiento del documental Traslados en la plataforma de streaming Prime Video. El film que retrata lo que fueron los Vuelos de la Muerte durante la última dictadura militar se estrenó en 2024 y pasó por varios festivales de todo el mundo.

El proyecto surgió a partir de una inquietud de Zoe Hochbaum, quien, junto a Milagros Hadad y el director Nicolás Gil Lavedra, conformó un equipo de trabajo enfocado en transmitir el impacto de los Vuelos de la Muerte a través de un lenguaje visual pensado para jóvenes y adolescentes. La producción estuvo a cargo de Orca Films e Infobae, y se propuso desde el inicio articular una mirada contemporánea sobre los crímenes perpetrados por el régimen militar entre 1976 y 1983.

Zoe Hochbaum y Milagros Hadad, durante el estreno de Traslados en Argentina. El documental recibió varios galardones internacionales

El evento que estrenará el film en la plataforma tendrá la participación de varias personalidades que estuvieron en la filmación y tendrá un cierre musical con la interpretación de la canción de Charly García, “Los Dinosaurios”, en la voz de Vera Spinetta y con Sebastián Furman en el piano.

El desembarco de Traslados en el catálogo internacional de Prime Video marca un nuevo capítulo en la visibilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura que tuvo lugar en la década de los ‘70. El acceso global a través de la plataforma permite que la historia narrada alcance a públicos de distintas latitudes, ampliando el debate sobre la memoria, la justicia y la verdad histórica en el contexto latinoamericano. Para muchos, la llegada al streaming representa la posibilidad de acercar estos relatos a nuevas generaciones y audiencias que quizás no tuvieron contacto previo con los hechos abordados en la película.

El film retrata lo que ocurrió con los Vuelos de la Muerte

La investigación a cargo de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini permitió reunir por primera vez documentación dispersa, archivos inéditos y testimonios de sobrevivientes, familiares y expertos. El guion de Gustavo Gersberg toma estos materiales y los estructura como un relato coral donde convergen voces de víctimas, investigadores y figuras clave en la búsqueda de justicia. El resultado es una obra que se apoya tanto en una cuidada reconstrucción histórica como en una puesta visual diseñada para generar impacto y empatía en la audiencia.

Todo se da en el contexto de la última dictadura militar en la Argentina

El documental recorre episodios centrales como el hallazgo de los cuerpos de las monjas francesas Léonnie Duquet y Alice Domon, víctimas emblemáticas del terrorismo de Estado, y la infiltración del militar Alfredo Astiz en el grupo de Madres de Plaza de Mayo. También incluye la voz del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien aporta su testimonio sobre el alcance del aparato represivo y el valor de la memoria activa. Entre otros testimonios, se destaca la participación del piloto, director y actor Enrique Piñeyro, quien relata el regreso en 2023 de uno de los aviones utilizados en los Vuelos de la Muerte a territorio argentino.

El director Nicolás Gil Lavedra

La narrativa de la película utiliza recursos como animaciones, imágenes inéditas y reconstrucciones visuales para explicar con claridad el funcionamiento del método de exterminio implementado por la dictadura. Miles de personas fueron arrojadas vivas al mar o al río desde aviones militares, en operativos sistemáticos que buscaban eliminar cualquier rastro de los opositores. El trabajo de edición de Santiago Parysow y la fotografía de Paul Aenlle refuerzan el carácter inmersivo de la obra, mientras que la música de Luciano Supervielle y Camila Rodríguez sostiene la tensión emocional a lo largo de los 92 minutos de duración.

Vera Spinetta y Sebastián Furman

El recorrido internacional de Traslados incluyó su participación en el Marche du Film del Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián, la competencia oficial en el Festival de Varsovia y en Palm Springs. En Argentina, la película permaneció en cartelera durante siete semanas y fue distinguida con el Premio Martín Fierro del Cine como Mejor Documental, así como con el Premio Ana Frank por su aporte a la construcción de la memoria y la denuncia de los crímenes de lesa humanidad. La recepción crítica destacó la potencia narrativa y la importancia de su enfoque pedagógico para el público joven.

La llegada a Prime Video confirma la relevancia de la obra y su potencial para convertirse en un insumo educativo y cultural de alcance masivo. El documental logra articular la rigurosidad periodística con una estética especialmente diseñada para captar la sensibilidad de quienes no vivieron la dictadura, utilizando imágenes, recursos sonoros y testimonios que refuerzan la vigencia de la memoria colectiva.