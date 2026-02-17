Río Negro: dos camiones chocaron de frente en una ruta y uno terminó prendido fuego

Tres hombres resultaron heridos en el choque, el hospital local los mantiene bajo observación

Un denso humo cubrió la curva de la localidad de Cervantes en la provincia de Río Negro durante este martes, cuando dos camiones de gran porte chocaron de frente sobre la Ruta Nacional 22 y uno de ellos se incendió en medio del intenso tránsito de la región. El incidente, que interrumpió la circulación y activó un amplio operativo de emergencia, dejó a tres hombres bajo observación médica.

El choque ocurrió cerca de las 13:30, en el kilómetro 1163 de la Ruta Nacional 22, una zona conocida por su curva pronunciada. Los vehículos, ambos camiones de carga, se desplazaban en sentidos opuestos cuando impactaron de manera frontal.

De acuerdo con el medio local Diario Río Negro, uno de los transportes llevaba pollos, mientras que el otro tenía una carga de peras, una de las producciones típicas de la provincia.

La colisión provocó de inmediato el incendio de uno de los semirremolques, cuya estructura comenzó a arder y desprender una columna de humo visible desde varios kilómetros.

El incendio del semirremolque generó una columna de humo visible a gran distancia, la estructura del camión quedó dañada

El fuego, que consumió parte del camión, generó alarma entre los automovilistas y motivó la intervención rápida de bomberos voluntarios de Cervantes, quienes trabajaron junto a personal médico y efectivos de la Policía de Río Negro para sofocar las llamas y asistir a los heridos.

El tránsito fue desviado en el ingreso a la curva mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Desde el Hospital de Cervantes confirmaron que tres hombres resultaron afectados por el siniestro. Uno de los conductores sufrió una lesión cortopunzante en la mano derecha y un acompañante presentó una herida en la pierna, mientras que el segundo conductor manifestó dolores corporales tras el impacto.

Bomberos voluntarios de Cervantes acudieron al lugar, la rápida intervención permitió controlar las llamas

Todos permanecen en observación y, según precisó el centro de salud, se descartaron lesiones de gravedad y quemaduras pese al intenso incendio registrado en uno de los vehículos.

Las primeras pericias indican que el choque frontal se produjo en un tramo especialmente riesgoso de la ruta, donde la visibilidad y la maniobrabilidad suelen dificultarse para los camiones de gran porte.

La magnitud del incidente obligó a las autoridades a mantener el corte y el desvío del tránsito durante varias horas, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes circulan por el corredor vial.

Violento choque y vuelco en Saavedra: cinco heridos tras la colisión entre un auto y una camioneta

Choque y vuelco en Saavedra: hay 5 heridos

Cinco personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras un choque y vuelco en el barrio porteño de Saavedra. El impacto fue tan violento que una camioneta terminó dada vuelta sobre la calzada, generando un amplio operativo de emergencia en el lugar del siniestro.

El hecho, según precisaron fuentes policiales a Infobae, se produjo minutos antes de las 6 en la esquina de Ramallo y Conde. Se trata de una zona residencial donde no hay semáforos, lo que habría influido en la mecánica del choque.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Corsa y una Renault Kangoo, la cual quedó “lateralizada” (es decir, volcada sobre uno de sus lados). Sin embargo, al momento del arribo de los equipos de emergencia no se registraron víctimas atrapadas dentro del rodado. Personal policial asistió inicialmente a dos personas y solicitó la presencia del SAME, debido a la magnitud del impacto.

Según trascendió oficialmente, en el Chevrolet Corsa circulaban un hombre y una mujer mayores de edad y tres menores femeninas. En tanto, en la Renault Kangoo viajaban dos hombres mayores de edad.

En total, siete ocupantes se vieron involucrados en el accidente, aunque finalmente fueron cinco los que requirieron asistencia médica: cuatro adultos y una menor.

Tres personas fueron trasladadas inicialmente para control médico, mientras que otras dos hombres, de 23 y 44 años, fueron atendidas en el lugar.

Los heridos, una adolescente femenina de 15 años, una mujer de 22 años y un hombre de 33 años, fueron trasladados al Hospital Tornú por latigazo cervical; una lesión frecuente en choques de alta energía por el movimiento brusco del cuello.

En la esquina del choque existen cámaras de seguridad privadas que podrían ser claves para determinar la mecánica exacta del choque. Además, no se descarta que se realicen test de alcoholemia y pericias para establecer si hubo exceso de velocidad o alguna maniobra imprudente.

Vecinos señalaron que el accidente pudo haber sido aún más grave, ya que había autos estacionados a escasa distancia, aunque ninguno resultó afectado.