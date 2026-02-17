Sociedad

Dos aspirantes a policía le salvaron la vida a una beba de 8 meses que se atragantó en un camping de Córdoba

Mientras toda su familia disfrutaba del día, la menor comenzó a tener problemas para respirar y los presentes pidieron ayuda de manera inmediata

Guardar
Dos aspirantes a policía de
Dos aspirantes a policía de Córdoba, demostrando su entrenamiento, salvaron la vida de una beba que se atragantaba en un camping de Villa Dolores (El Ciudadano)

Un episodio de tensión se vivió durante la tarde del último domingo en un camping de la localidad cordobesa de Villa Dolores, cuando una bebé sufrió una obstrucción de las vías respiratorias tras ingerir alimentos. Afortunadamente, la rápida intervención de dos aspirantes a policías le salvaron la vida.

El hecho ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban de una jornada recreativa en el predio, sin anticipar que la tranquilidad se vería interrumpida por una emergencia.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. La menor, de apenas 8 meses de vida, comenzó a mostrar dificultades para respirar, lo que generó alarma entre los adultos que la rodeaban. El temor se propagó rápidamente por el lugar, mientras familiares y asistentes intentaban buscar ayuda ante la gravedad del cuadro.

Según información proporcionada por la Departamental de Policía, a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la reacción inmediata de los dos aspirantes a agentes resultó fundamental para revertir la situación y preservar la salud de la niña. Ambos aplicaron la técnica conocida como maniobra de Heimlich pediátrica, método recomendado internacionalmente para desobstruir las vías aéreas en menores.

Las maniobras practicadas resultaron exitosas y permitieron que la bebé recobrara la respiración normal en medio de la angustia generalizada.

Por esto mismo, las autoridades remarcaron la relevancia de la capacitación en primeros auxilios, tanto para fuerzas de seguridad como para la población en general. Luego, la niña quedó estabilizada tras el incidente y no requirió traslado a un centro de salud.

La menor fue asistida en
La menor fue asistida en el lugar y no debió ser trasladada a ningún centro asistencial (Policía de Córdoba)

Murió un nene de 2 años en Tucumán

Un niño de dos años murió a medidos de enero de este año en un jardín maternal de Yerba Buena tras atragantarse con una uva, según confirmaron las autoridades. El episodio se registró alrededor de las 10:15 en un establecimiento situado en la calle Berutti al 800, donde el menor fue asistido inicialmente por los docentes y responsables, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP).

Mientras tanto, el personal del jardín contactó al servicio de emergencias 107 para solicitar una ambulancia. El niño fue trasladado al Hospital Municipal Ramón Carrillo, donde un equipo médico de guardia continuó con los intentos de reanimación durante cuarenta y ocho minutos.

Con respecto a cómo sucedieron las cosas, la directora del centro de salud, Flavia Mole, informó que el menor ingresó al hospital sin signos vitales y que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio derivado del atragantamiento. De acuerdo con Mole, el ingreso se registró a las 11:00 y las maniobras de reanimación concluyeron a las 11:58 tras constatar que no había respuesta al cardiodesfibrilador, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Canal 10 de Tucumán.

Tras la confirmación del fallecimiento, la fiscal María del Carmen Reuter dispuso un operativo en el jardín maternal y el hospital, acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales. En el lugar intervinieron, además, integrantes del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes recolectaron documentación y registros de cámaras de seguridad para determinar si el establecimiento contaba con habilitación y reconstruir la secuencia de los hechos. El objetivo es si se hubo algún tipo de negligencia por parte del jardín.

Temas Relacionados

bebaaspirantesvidaatragantarcampingCórdoba

Últimas Noticias

Recapturaron a uno de los presos que se fugaron de una comisaría de Salta

Las autoridades buscan a los otros dos hombres y reforzaron los controles en la frontera

Recapturaron a uno de los

Elevaron a juicio la causa por el brutal crimen de un joven asesinado con un destornillador en Mar del Plata

Estarán sentados en el banquillo de los acusados de Lucas Ezequiel Ramos, quien sería considerado el autor del homicidio de Esteban Bellini, y Gonzalo Olivera, su cómplice

Elevaron a juicio la causa

Murió un delincuente en medio de un intento de robo a un empresario en Ituzaingó

Las autoridades buscan a los cómplices del hombre asesinado en la esquina de Ratti y Balbastro. La víctima del robo estaba estacionado cerca de un kiosco esperando a su pareja. Investigan el origen el disparo

Murió un delincuente en medio

Tania, la española que conquistó al tango argentino y cautivó a Enrique Santos Discépolo: “Fui la Madonna de los años 30″

La cantante, nacida en Toledo, fue pareja del compositor de Cambalache y rompió todos los moldes de su época. Murió el 17 de febrero de 1999 a los 105 años

Tania, la española que conquistó

Una yaguareté amenazada, un traslado en Misiones y el misterio de sus dos cachorros: cronología de un caso bajo investigación

La Justicia federal intervino para reconstruir qué pasó con las crías luego de la relocalización de una hembra capturada por conflictos con vecinos en Puerto Iguazú. El caso abre interrogantes sobre el manejo de una especie en peligro crítico de extinción

Una yaguareté amenazada, un traslado
DEPORTES
La frase de Antonio Mohamed

La frase de Antonio Mohamed sobre Boca Juniors en medio de la incertidumbre por el futuro de Claudio Úbeda como entrenador

Martín Jaite habló sobre el futuro del Argentina Open y la gira sudamericana y las conversaciones con la ATP

Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

Paulo Dybala, íntimo: una revelación sobre Cristiano Ronaldo, su impactante museo y el pilates y la moda como nuevo estilo de vida

La selección argentina femenina empató ante Venezuela y sigue invicta en el Sudamericano Sub 20

TELESHOW
Entrevista exclusiva a los actores

Entrevista exclusiva a los actores de “Paradise”: “Cuanto más intensas son las escenas, más liviano es el clima detrás de cámara”

María Becerra se sinceró sobre su paso por La Casita de Bad Bunny en Argentina: “Me puse borrachísima”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la definición que revolucionó el programa

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU instó a Ucrania a

EEUU instó a Ucrania a sentarse “rápidamente” a la mesa de negociaciones con Rusia en la víspera de una nueva ronda de conversaciones

Estados Unidos decidirá “pronto” si envía más armas a Taiwán tras la advertencia de Xi Jinping por las ventas militares a la isla

“Cumbres borrascosas” es la nueva “50 sombras de Grey”: el cruce que no necesitabas

Un Premio Nobel y 20 libros después, Orhan Pamuk consigue una serie en Netflix

A propósito de “Sirat”: las múltiples dimensiones de la cultura “rave”