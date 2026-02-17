Dos aspirantes a policía le salvaron la vida a una beba de 8 meses que se atragantó en un camping de Córdoba

Dos aspirantes a policía de Córdoba, demostrando su entrenamiento, salvaron la vida de una beba que se atragantaba en un camping de Villa Dolores (El Ciudadano)

Un episodio de tensión se vivió durante la tarde del último domingo en un camping de la localidad cordobesa de Villa Dolores, cuando una bebé sufrió una obstrucción de las vías respiratorias tras ingerir alimentos. Afortunadamente, la rápida intervención de dos aspirantes a policías le salvaron la vida.

El hecho ocurrió mientras decenas de personas disfrutaban de una jornada recreativa en el predio, sin anticipar que la tranquilidad se vería interrumpida por una emergencia.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. La menor, de apenas 8 meses de vida, comenzó a mostrar dificultades para respirar, lo que generó alarma entre los adultos que la rodeaban. El temor se propagó rápidamente por el lugar, mientras familiares y asistentes intentaban buscar ayuda ante la gravedad del cuadro.

Según información proporcionada por la Departamental de Policía, a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la reacción inmediata de los dos aspirantes a agentes resultó fundamental para revertir la situación y preservar la salud de la niña. Ambos aplicaron la técnica conocida como maniobra de Heimlich pediátrica, método recomendado internacionalmente para desobstruir las vías aéreas en menores.

Las maniobras practicadas resultaron exitosas y permitieron que la bebé recobrara la respiración normal en medio de la angustia generalizada.

Por esto mismo, las autoridades remarcaron la relevancia de la capacitación en primeros auxilios, tanto para fuerzas de seguridad como para la población en general. Luego, la niña quedó estabilizada tras el incidente y no requirió traslado a un centro de salud.

La menor fue asistida en el lugar y no debió ser trasladada a ningún centro asistencial (Policía de Córdoba)

Murió un nene de 2 años en Tucumán

Un niño de dos años murió a medidos de enero de este año en un jardín maternal de Yerba Buena tras atragantarse con una uva, según confirmaron las autoridades. El episodio se registró alrededor de las 10:15 en un establecimiento situado en la calle Berutti al 800, donde el menor fue asistido inicialmente por los docentes y responsables, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP).

Mientras tanto, el personal del jardín contactó al servicio de emergencias 107 para solicitar una ambulancia. El niño fue trasladado al Hospital Municipal Ramón Carrillo, donde un equipo médico de guardia continuó con los intentos de reanimación durante cuarenta y ocho minutos.

Con respecto a cómo sucedieron las cosas, la directora del centro de salud, Flavia Mole, informó que el menor ingresó al hospital sin signos vitales y que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio derivado del atragantamiento. De acuerdo con Mole, el ingreso se registró a las 11:00 y las maniobras de reanimación concluyeron a las 11:58 tras constatar que no había respuesta al cardiodesfibrilador, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Canal 10 de Tucumán.

Tras la confirmación del fallecimiento, la fiscal María del Carmen Reuter dispuso un operativo en el jardín maternal y el hospital, acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales. En el lugar intervinieron, además, integrantes del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes recolectaron documentación y registros de cámaras de seguridad para determinar si el establecimiento contaba con habilitación y reconstruir la secuencia de los hechos. El objetivo es si se hubo algún tipo de negligencia por parte del jardín.