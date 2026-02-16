Sociedad

Entre Ríos: un brutal incendio en el galpón de un campo dejó 500 cerdos calcinados y provocó pérdidas millonarias

Todo ocurrió en un centro de cría de porcinos en Villaguay y estiman que se perdió una producción valuada en 300 millones de pesos. Las autoridades trabajan para esclarecer si una falla eléctrica fue la causa que inició el fuego

El incendio se desató pasadas las seis en el establecimiento rural La Providencia, ubicado sobre Ruta 20 en Entre Ríos

Un brutal incendio en un establecimiento rural de Entre Ríos dejó una escena de devastación y pérdidas millonarias. Durante la madrugada de este lunes, las llamas consumieron por completo un galpón ubicado sobre la Ruta 20, a pocos kilómetros de la jurisdicción de Lucas Sud Primera, arrasando con la vida de cientos de animales y generando una conmoción en la zona productiva.

En las primeras horas del día, el fuego se desató en el establecimiento rural La Providencia, donde se emplazaba el galpón destinado a la cría de porcinos. El aviso llegó a la Sala de Comunicaciones de la policía y movilizó a efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud 1ª junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villaguay. Al arribar, los equipos constataron que el galpón se encontraba completamente consumido por las llamas.

De acuerdo con información de El Once, las pérdidas económicas por la muerte de los animales fueron estimadas en alrededor de 300 millones de pesos. El fuego avanzó con tal rapidez que solo un padrillo logró escapar antes del colapso de la estructura, mientras que el resto de los animales, entre madres y crías, murieron en el siniestro. El comisario inspector Santiago Cerda Cáceres detalló que la magnitud del incendio superó la capacidad de respuesta inmediata de los servicios de emergencia, marcando un hecho poco frecuente en la región. “Por una cuestión de distancia y por el estado de los caminos tras las lluvias, el personal demoró entre 30 y 40 minutos en llegar. Cuando arribaron, se encontraron con un incendio totalmente generalizado en el galpón donde había unos 500 cerdos, que lamentablemente murieron calcinados”, declaró el funcionario en diálogo con el medio.

El establecimiento, localizado a unos 28 kilómetros de Villaguay, se vio afectado no solo por la distancia, sino también por las condiciones de los caminos rurales, compuestos en su mayoría por tierra y afectados por lluvias recientes, que acumularon hasta 70 milímetros en la zona. Incluso una autobomba quedó empantanada en el trayecto, lo que dificultó aún más las tareas de llegada y extinción. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, que realizaron maniobras de enfriamiento durante varias horas para evitar la propagación del fuego hacia otras instalaciones.

Las pérdidas económicas fueron estimadas en 300 millones de pesos tras la muerte de aproximadamente 500 cerdos

Las primeras pericias, supervisadas por la Brigada Abigeato y bajo la intervención del fiscal en turno, apuntan a una posible falla eléctrica como desencadenante del incendio. El comisario inspector Cerda Cáceres explicó: “La estructura quedó completamente destruida. El perito pudo advertir cierta precariedad en las instalaciones, lo que habría provocado un accidente de tipo eléctrico que originó el fuego y el posterior colapso del galpón”.

El impacto del siniestro no solo recayó sobre la producción animal, sino también sobre la infraestructura. De acuerdo a lo que relató el propio comisario inspector, “fue muy poco lo que se pudo hacer debido a la rapidez con la que se propagó el fuego y la distancia que debió recorrer el personal”. El establecimiento rural contaba con tres encargados en el momento del hecho, uno de los cuales avisó inmediato a la comisaría y solicitó la intervención de los bomberos. El siniestro no afectó otros galpones lindantes ni depósitos cercanos del mismo propietario.

El fenómeno climático de los días previos sumó complejidad al operativo, aunque las autoridades descartaron que las precipitaciones tuvieran relación con el origen del fuego. El comisario inspector afirmó que “en el tiempo que llevo al frente de la gestión no hemos tenido un hecho de estas características”, subrayando la excepcionalidad del evento para la zona de Villaguay.

La investigación continúa a cargo de la Brigada Abigeato y peritos bomberos, con la supervisión del fiscal en turno, para determinar con precisión las causas del incendio y establecer si existieron otros factores que pudieron haber influido en la rápida propagación de las llamas.

