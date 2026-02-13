Sociedad

¿Los argentinos somos latinos o australes?: el debate que se viralizó tras la llegada de Bad Bunny al país

La visita del artista puertorriqueño puso en agenda una vieja pregunta sobre la identidad nacional. En Infobae a la Tarde, Tomás Trapé y el equipo analizaron el origen histórico y cultural de lo “latinoamericano”

El panel de Infobae destacó las diferencias de identidad entre los argentinos y otros países latinoamericanos, resaltando la perspectiva sudamericana

En Infobae en vivo, el análisis sobre la identidad argentina cobró fuerza a partir de la visita de Bad Bunny. Tomás Trapé destacó: “Muchas veces en lo latino se engloba una identidad que es la percepción norteamericana de lo que es su patio trasero”.

La charla se desarrolló con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, quienes abordaron el tema a partir de la viralización del debate sobre la pertenencia cultural de los argentinos tras el show del artista puertorriqueño.

streaming-image

streaming-image

streaming-image

streaming-image

streaming-image

streaming-image

El origen político del término “latinoamericano” según Tomás Trapé

Trapé propuso rastrear el origen del término y sus implicancias: “La palabra latinoamericana tiene un origen interesante. Está bien usada, está mal usada. Hay mucho debate en redes”.

El periodista explicó que el concepto surgió en el siglo XIX en el contexto del segundo imperio francés, vinculando la categoría a intereses de poder y estrategias de influencia continental. “El origen de latinoamericano surge en el siglo XIX y se consolida en el contexto de lo que es el segundo imperio francés. Cuando decimos segundo imperio francés pensamos en Napoleón III. Aparece en el contexto de la intervención en México, con la inclusión de Maximiliano como emperador. Hubo una idea de tratar de desterrar cualquier rastro de hispanidad. Entonces, la idea de latinoamericano suplantaba la de hispanoamericano, que es lo que realmente nos une: la fe y el idioma común”.

Referentes culturales como Cerati y
Referentes culturales como Cerati y Drexler abordan la distancia entre la identidad rioplatense y el tropicalismo caribeño en la música (AP/Mark J. Terrill)

El panel sumó la discusión sobre la apropiación de términos y categorías externas, señalando que “nos la pasamos importando definiciones para cuestiones que terminan ubicándonos en un lugar que ni siquiera nosotros definimos”.

Identidad, pertenencia y el peso de lo geográfico

El staff del programa profundizó sobre la pertenencia y la distancia cultural respecto al resto de la región. Manu Jove remarcó: “Nos sentimos más referenciados en la idea de sudamericanos que de latinoamericanos”. Paula Guardia Bourdin agregó: “Tenemos una identidad en común, situaciones que nos hermanan muchísimo más que con otros países de otros continentes”.

La conversación se trasladó a la diversidad interna del país y la región. “Argentina es un país tan particular en sus características geográficas, donde probablemente haya más similitudes identitarias entre un porteño y un montevideano, o zonas de Santa Cruz con Chile, que con el Caribe”, reflexionó Jove.

La visita de Bad Bunny
La visita de Bad Bunny reavivó el debate sobre la identidad argentina y la pertenencia latinoamericana (RS Fotos)

Trapé sostuvo que ningún nombre es inocente y que cada denominación enfatiza ciertos aspectos y oculta otros: “Son formas de nombrar algo, pero detrás hay política, juegos de poder y propaganda, y hay algo que queda: la historia”.

La cultura popular y la necesidad de una definición propia

El debate se enriqueció con referencias musicales y culturales. Trapé evocó el célebre comentario de Gustavo Cerati: “Yo personalmente no me siento realmente mucho más cerca de una tumbadora que de una guitarra eléctrica. ¿Tengo que hacerme el latino que mueve caderas? Si yo no viví así nunca”.

Guardia Bourdin acercó el concepto de “templadismo”, difundido por el músico Jorge Drexler, para describir una identidad rioplatense distante del tropicalismo caribeño: “Es casi una cosa espiritual lo que están tratando de traer a la mesa desde el Río de la Plata, Uruguay, el sur de Brasil. Es una búsqueda de generar una suerte de tropicalismo de las pampas”.

El panel coincidió en la importancia de revisar las categorías y construir una definición propia: “Muchas veces son conceptos que tienden a homogeneizar y se pierde la diversidad”, concluyó Trapé.

