El icónico fotógrafo Ross Halfin presentó en Punta del Este un libro sobre la vida de Corcho Rodríguez

El encuentro entre el célebre retratista británico del rock y el empresario, artista y músico argentino se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. Aparte de fotografías a gran escala, también se exhibió Deadman, una estatua en mármol de un hombre-calavera que viajará por el mundo

Pintura, escultura, arte y fotografía
Pintura, escultura, arte y fotografía del rock, los tópicos de la charla-presentación del libro de Jorge "Corcho" Rodríguez e imágenes de Ross Halfin

El reconocido fotógrafo británico, Ross Halfin, quien durante cuatro décadas retrató al polifacético universo del rock, el punk y el metal, incluyendo a bandas históricas como Led Zeppelin, Metallica, The Who, Guns N’ Roses, Kiss, AC/DC o Sex Pistols, entre otras, presentó en Punta del Este un libro sobre la vida y obra del artista y empresario argentino Jorge “Corcho” Rodríguez, del cual participó como retratista oficial.

Halfin fotografió a Rodríguez y
Halfin fotografió a Rodríguez y sus obras pictóricas en Salinas Grandes

El evento, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) en Punta del Este, permitió anticipar detalles clave de Deadman. Jorge Corcho Rodríguez: su vida y trabajos, la publicación que tendrá 300 páginas, tres ediciones diferentes, e incluirá textos del actor Johnny Depp (amigo del empresario y que fue presentado por Ross) y el legendario exguitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.

Halfin, Rodríguez, "Deadman" y Pablo
Halfin, Rodríguez, "Deadman" y Pablo Atchugarry, durante la presentación del libro en el MACA

La editorial inglesa RAP, especializada en arte, música y cine, responsable del lanzamiento, también estuvo presente en la charla, ya que el editor jefe Dave Brolan, acompañó a los autores y moderó la conversación ante los asistentes.

Halfin apostó en este proyecto conjunto por un abordaje diferente. Parte de la producción incluyó una sesión fotográfica en las Salinas Grandes, a más de 4.000 metros de altura, enlazando la obra de Rodríguez con el paisaje andino y desplazándola de los circuitos tradicionales de exhibición.

La presentación de la charla
La presentación de la charla fue moderada por el editor en jefe de la editorial RAP, Dave Brolan

“El arte debe llegar a todos lados y a todas las personas. No debe ser decorativo: tiene que interpelar, movilizar a quienes lo miran”, afirmó el artista argentino en la charla abierta. Esa declaración condensó la línea conceptual detrás de Deadman, el alter ego creado por Rodríguez, una figura mitad hombre, mitad calavera, que atraviesa su producción pictórica y escultórica.

La escultura Deadman, el alter
La escultura Deadman, el alter ego de Rodríguez, ya fue fotografiada por Halfin en Argentina y Uruguay

El personaje, que aborda temas como la muerte, el poder, el sistema económico, el trabajo y la espiritualidad contemporánea, es una escultura, de dos metros de altura y 650 kilos, tallada en mármol de Carrara en Alemania.

La obra en piedra ya fue fotografiada por Halfin en Argentina y Uruguay, y continuará su tránsito internacional, llevándolo hacia nuevos escenarios. “Fotografiaré esta obra en Japón, Londres, Madrid y muchos lugares más”, adelantó el fotógrafo inglés, confirmando la vocación itinerante del proyecto.

Una de las obras pictóricas
Una de las obras pictóricas de Jorge "Corcho" Rodríguez que formaron parte de la muestra y el libro

La edición de Deadman... sumará otra pieza al historial de más de 20 libros de Halfin, y se perfila como uno de los lanzamientos internacionales de mayor impacto dentro del sector editorial artístico del año.

