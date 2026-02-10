Sociedad

Se juntaron a comer un asado, tiraron alcohol al fuego para encenderlo y dos hombres terminaron con el cuerpo en llamas

Los heridos reconocieron a las autoridades que actuaron sin pensar. Ambos están internados y uno está grave

El intento de avivar las brasas con un bidón de cinco litros de alcohol provocó una explosión inesperada (Imagen ilustrativa Infobae)

Dos hombres resultaron con quemaduras de diversa gravedad al intentar avivar el fuego de un asado utilizando alcohol en una vivienda de la ciudad Funes, en la provincia de Santa Fe.

El episodio ocurrió el lunes, cerca del Professional Country Club, mientras un grupo de amigos se disponía a compartir la comida, cuando uno de los presentes decidió verter alcohol desde un bidón de cinco litros sobre las brasas.

En ese instante, una explosión imprevista provocó que las llamas alcanzaran directamente al hombre que manipulaba el bidón. Un segundo participante, al intentar socorrerlo, también terminó envuelto por el fuego. La situación se desbordó en cuestión de segundos y dejó a ambos con lesiones de consideración.

Uno de los afectados permanece internado con quemaduras entre el 20 y el 30% del cuerpo, mientras el otro evoluciona favorablemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de los involucrados fue inmediata. Ambos lograron salir corriendo hacia una pileta que se encontraba en la misma propiedad y se arrojaron al agua. De acuerdo con lo explicado por Daniel Centurión, director de Protección Civil de Funes, la permanencia en el agua ayudó a bajar la temperatura de sus cuerpos y a evitar una mayor contaminación de las heridas, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, según La Capital.

“Uno de los muchachos no tuvo mejor idea que tirar un bidón de cinco litros de alcohol para avivar el fuego. El otro lo quiso auxiliar y los dos quedaron envueltos en llamas. Corrieron y se tiraron a la pileta”, relató Centurión al describir el desarrollo del accidente. Ambos reconocieron posteriormente que actuaron sin pensar, posiblemente por distracción, según el funcionario. Permanecieron en el agua hasta que arribaron los servicios de emergencia.

Ambos fueron trasladados para recibir atención médica. De acuerdo con la información de Infofunes, uno de los hombres permanece internado, con quemaduras que afectan entre el 20 y el 30% de su cuerpo, mientras el otro evoluciona de forma más favorable.

Se incendió la cocina de un departamento en Palermo

Un fuego se originó en el piso 11 de un edificio de doce niveles en la avenida Santa Fe 3300, en el barrio de Palermo, lo que llevó a la intervención de una docena de ambulancias y a un operativo conjunto de bomberos y policía. El incidente forzó la evacuación total del inmueble y dejó a tres personas atendidas por inhalación de humo, entre ellas una mujer que permaneció varios minutos atrapada en el mismo piso donde comenzó el incendio.

“El edificio fue evacuado, con un total de 50 personas, entre mayores y menores”, señaló Alberto Crescenti, responsable del SAME, en diálogo con Infobae. También indicó que la avenida Santa Fe fue cerrada de manera temporal para el tránsito.

Tres personas, entre ellas una mujer atrapada en el piso 11, recibieron atención médica por inhalación de humo

Imágenes tomadas por personas que pasaban por el lugar muestran cómo el humo cubrió la fachada del edificio y se expandió al hall de entrada, mientras los bomberos realizaban sus tareas.

De acuerdo a fuentes del SAME, el incendio comenzó al mediodía en la cocina del departamento 11 A y generó la llegada de doce ambulancias, junto con personal de bomberos y agentes de la Comisaría 14A.

Según los reportes de emergencia, tres adultos recibieron atención médica en el sitio. Entre ellos, se identificó a una mujer y un hombre; la tercera persona afectada no pudo ser reconocida durante la intervención. Ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.

El informe oficial precisa que una mujer quedó atrapada en el piso 11 mientras el fuego avanzaba, lo que demandó la acción de los equipos de rescate. Los bomberos lograron evacuarla y brindarle asistencia en el edificio, sin que sufriera heridas graves. El resto de los ocupantes salió de manera preventiva, y el inmueble permanece cerrado hasta que finalicen las tareas de ventilación y control de eventuales focos secundarios.

