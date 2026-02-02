Se incendió la cocina de un departamento en Palermo y evacuaron a 50 personas del edificio

Incendio en un edificio sobre Avenida Santa Fe y Jerónimo Salguero

Un incendio se desató en el piso 11 de un edificio de doce plantas ubicado en avenida Santa Fe 3373, en el barrio porteño de Palermo, y provocó el despliegue de una docena de ambulancias y un operativo conjunto de bomberos y policía. El siniestro obligó a evacuar por completo el inmueble y dejó como saldo tres personas asistidas por inhalación de humo, entre ellas una mujer que permaneció atrapada durante varios minutos en el piso afectado.

“Se evacuaron 50 personas del edificio, entre adultos y menores”, informó Alberto Crescenti, titular del SAME, a Infobae. Y señaló que la avenida Santa Fe se encuentra momentáneamente cortada al tránsito.

En los videos registrados por transeúntes se puede apreciar cómo el humo envolvió al edificio e invadió todo el hall, en donde trabajaban los bomberos.

Se incendió un edificio en Palermo

Según confirmaron fuentes del SAME, el incendio se inició este mediodía, en la cocina del departamento 11 A, lo que generó la intervención de doce móviles sanitarios, además de dotaciones de bomberos y personal policial de la Comisaría 14A.

De acuerdo con los reportes de emergencia, tres personas adultas recibieron atención médica en el lugar. Entre ellas, se identificó a un hombre y una mujer, mientras que la tercera víctima no pudo ser individualizada al momento de la intervención. Ninguna de las personas afectadas requirió traslado hospitalario.

El operativo cuenta con más de diez móviles

El parte oficial indica que una mujer quedó atrapada en el piso 11 durante el avance del fuego, lo que motivó el despliegue de los equipos de rescate. Los bomberos lograron evacuarla y asistirla en el mismo edificio, sin que presentara lesiones de gravedad. El resto de los habitantes evacuó el inmueble de manera preventiva, y el edificio permanece cerrado hasta la finalización de las tareas de ventilación y control de posibles focos secundarios.

El siniestro se declaró poco antes del mediodía, generando la alarma entre los vecinos y provocando una rápida respuesta de los servicios públicos. El operativo de evacuación se organizó por piso, priorizando la salida de menores y personas mayores. “El edificio quedó cerrado hasta que finalicen las tareas de ventilación y control de posibles focos secundarios”, informaron voceros de los bomberos. La dimensión del despliegue incluyó la coordinación con personal de tránsito para asegurar el corte de la avenida y permitir el acceso de los vehículos de emergencia.

La mujer que permaneció atrapada en el undécimo piso fue localizada por los bomberos durante el avance de las llamas y fue evacuada mediante un procedimiento de alto riesgo. Los médicos del SAME la asistieron inmediatamente tras el rescate y determinaron que no presentaba lesiones de consideración, por lo que pudo permanecer en el lugar bajo observación. El resto de los evacuados se refugió en la vía pública y en comercios cercanos, hasta que las autoridades garantizaron la seguridad del edificio.

El origen del incendio aún se encuentra bajo investigación, aunque los primeros reportes de emergencia coinciden en que el foco ígneo comenzó en la cocina del departamento 11 A. El humo ascendió rápidamente por las áreas comunes, lo que generó la necesidad de una evacuación total y la intervención de equipos especializados en rescate en altura. La presencia de menores y adultos mayores entre los damnificados motivó una atención prioritaria de los servicios sanitarios.

El operativo concluyó con la ventilación del edificio y el barrido de las áreas afectadas por parte de los bomberos, que desplegaron equipos para descartar reinicios del fuego. La circulación por avenida Santa Fe fue restablecida de manera parcial una vez finalizadas las tareas de emergencia. La intervención conjunta de SAME, Bomberos de la Ciudad y Policía de la Ciudad permitió controlar la situación y evitar daños mayores tanto a los residentes como al inmueble.