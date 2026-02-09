Sociedad

El ministro de Seguridad de Córdoba probó una descarga del guante eléctrico de la Policía y quedó de rodillas

Ocurrió durante un acto oficial donde se estaban exhibiendo nuevas tecnologías de desescalamiento, entre ellas dispositivos de bajo voltaje y protección balística, destinados a fortalecer la labor policial en la provincia

Durante la jornada, personal especializado realizó una demostración de nuevas tecnologías de desescalamiento de la fuerza mediante el uso de guantes de reducción y tobilleras con emisor de bajo voltaje, que constituyen una alternativa para la reducción de personas en situaciones especiales

La presentación de nuevo equipamiento para la Policía de Córdoba donde se realizó la demostración de un guante eléctrico de última generación -que según explicaron los especialistas-, permite reducir personas mediante una descarga de bajo voltaje, contó con la participación del propio ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se ofreció para probar el guante en vivo y experimentó una descarga que lo obligó a terminar de rodillas.

La actividad se realizó en el hall central de la Jefatura de Policía de Córdoba, con la presencia del jefe de Policía, Marcelo Marín, los subjefes Iván Rey y Alberto Bietti, y el secretario de Seguridad, junto a otras autoridades provinciales. La cartera de Seguridad provincial organizó la exhibición de nuevos elementos incorporados para el trabajo diario del personal, entre los que se destacaron 300 cascos de protección balística nivel RB3, más de 1.500.000 cartuchos de diferentes calibres y 5.000 aerosoles de gas pimienta. También se presentaron escudos de última generación y kits de gas pimienta, además de tecnologías novedosas como tobilleras con emisor de bajo voltaje.

La demostración de los guantes G.L.O.V.E. CD3 captó la atención de todos los presentes, ya que se trata de un equipo pensado para la reducción de personas en situaciones especiales, diseñado para provocar una parálisis muscular momentánea sin generar consecuencias permanentes.

La decisión de Quinteros de someterse en persona a la descarga fue transmitida en directo y generó un momento inesperado. “Me parece que no hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. Como no tengo aquí al gobernador, lo voy a probar yo”, declaró antes de ser asistido por efectivos al perder el equilibrio tras la descarga.

El nuevo equipamiento policial incorpora
El nuevo equipamiento policial incorpora dispositivos menos letales como guantes eléctricos y tobilleras de bajo voltaje

El ministro, en diálogo con El Doce, relató la intensidad de la experiencia: “No se aguanta realmente. Lo había visto en los videos, pero uno siente una descarga como si le metieran 10 mil magiclick al mismo tiempo”. Todavía con la sensación en el cuerpo, agregó: “En este momento tengo una pequeña molestia en el brazo y creo que estoy siendo coherente en lo que digo. Es muy efectivo”.

El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Seguridad, es proveer a la fuerza policial de herramientas adicionales para la reducción de personas en el marco de procedimientos regulados por el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.

La presentación de los guantes eléctricos formó parte de una inversión más amplia en equipamiento y capacitación. La provincia renovó equipamiento y alcanzó la cobertura del 100% de su personal con armamento menos letal, incluyendo armas de puño y largas. El acto sirvió también para mostrar los avances en la formación del personal policial y el compromiso con la actualización tecnológica en materia de seguridad.

Las autoridades remarcaron que el uso de tecnología de desescalamiento responde a la necesidad de ofrecer alternativas al uso de la fuerza letal, priorizando la protección de la integridad de policías y ciudadanos. “Nuestro personal, como en todo el mundo, se rige por protocolos de uso escalonado de la fuerza. Bajo la directiva de resguardar tanto la integridad de los efectivos policiales como de la ciudadanía, nuevas herramientas tecnológicas permiten a los policías más y mejores alternativas a la hora de una intervención”, sostuvo Quinteros durante la actividad.

El evento contó con la
El evento contó con la exhibición de más de un millón y medio de cartuchos de distintos calibres y 5 mil aerosoles de gas pimienta

La implementación de los guantes eléctricos, según detallaron fuentes oficiales, comenzará en unidades especiales como el grupo Éter. El ministro, además, destacó la inversión realizada en la gestión del gobernador Martín Llaryora, que permitió dotar a toda la fuerza provincial de 25.000 armas menos letales y mantener actualizados los recursos técnicos.

“Desde el gobierno provincial es una prioridad invertir en tecnología que permite a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, con herramientas que van desde la fuerza física, pasando por el armamento de baja letalidad, hasta la utilización de armas de fuego en casos de extrema necesidad”, aseguraron desde el Ministerio.

El episodio protagonizado por Quinteros dejó un mensaje sobre la búsqueda de mayor transparencia y control en el proceso de adquisición de tecnología para la seguridad pública. “Como dijo Tusam, puede fallar, pero esperemos que no”, bromeó el ministro.

Le dio la mano y

Un artista rosarino intervino una

"El pibe se borró": las

El caso Romina Gaetani: la

Quién es el capo de
Boy Olmi habló del presente

