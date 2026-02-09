Conmovedor: un músico argentino tocó el himno con su acordeón en las Islas Malvinas

El argentino que tocó el himno nacional con un bandoneón en las Islas Malvinas y se hizo viral

Un gesto simple, sobrio y profundamente simbólico fue suficiente para despertar una ola de emoción en redes sociales. El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió un video que rápidamente se viralizó: allí se lo ve interpretando una versión instrumental del Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas, un escenario cargado de historia, memoria y sentimientos encontrados para todo el pueblo argentino.

La grabación fue realizada al aire libre, sin estridencias ni exhibiciones, con un respeto que muchos usuarios destacaron como conmovedor. Solo el sonido del bandoneón, el viento del paisaje isleño y la presencia del músico bastaron para transformar ese instante en una postal poderosa. La interpretación, silenciosa y solemne, generó repercusión inmediata, cosechando mensajes de apoyo desde distintos puntos del país y también del mundo.

Pereyra se encuentra recorriendo la región junto a su pareja y compañera artística, la cantante bahiense Fiorella Guidi. Ambos vienen realizando una travesía personal y musical que los llevó días atrás a la Antártida y que actualmente continúa en las Malvinas, donde decidieron registrar este momento tan especial.

En diálogo con la Brújula 24, el bandoneonista explicó que la decisión de tocar el Himno allí no fue improvisada ni liviana. “Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión”, relató.

El músico confesó que estar en ese territorio es una experiencia difícil de describir. “Más allá de que no estuviéramos mostrando ninguna simbología, el hecho de simplemente estar ahí es como estar caminando dentro de un cuadro, súper especial”, expresó, dejando entrever la mezcla de emoción, respeto y tensión que acompañó el momento.

El músico bahiense Alejandro Pereyra compartió su performance en Instagram @alejandropereyra_

Para Pereyra y Guidi, llegar a las Islas fue un sueño inesperado, aunque atravesado por contradicciones. “Nosotros como artistas nunca hubiéramos pensado poder visitar las Islas, así que eso realmente fue un sueño… un sueño un poco triste”, confesó. “Llegás con toda la ilusión de conocer ese lugar, de pisar ese suelo y ver la historia, pero la verdad es que no te encontrás un buen recibimiento”.

En su testimonio, Pereyra remarcó una sensación que lo marcó profundamente: la ausencia total de símbolos argentinos en el territorio. “Podés andar, podés charlar con la gente, pero no hay una pizca de argentinidad ahí y eso duele. Así que intentamos llevarla nosotros”, dijo, explicando el impulso emocional detrás del gesto.

El video fue recibido con enorme cariño. Los comentarios llegaron desde distintas partes del mundo y en su mayoría reivindicaron el valor de la acción, reconociendo a las Malvinas como parte inseparable de la identidad argentina. Para muchos, la interpretación se sintió como un homenaje respetuoso, un acto artístico que une música, memoria y soberanía.

Alejandro Pereyra no es un músico improvisado. Bandoneonista, arreglador, compositor y referente joven del instrumento, posee más de diez años de trayectoria en el tango y la música argentina. Grabó varios discos, realizó giras internacionales y en 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival en Estados Unidos, consolidando su proyección global.

Su vínculo con el bandoneón, según cuenta, es casi íntimo: “Me gusta tocarlo porque parece que respira”, admitió. Aunque tradicionalmente se lo asocia al tango, Pereyra demuestra que el instrumento puede adaptarse a cualquier género: incluso lo incorporó en sus comienzos dentro de una banda de cumbia, ampliando horizontes musicales.

Sobre su experiencia de tocar en Malvinas dijo: "Fue un sueño… un sueño un poco triste"

Actualmente, junto a Fiorella Guidi integra un dúo regional que trabaja con una empresa de cruceros holandesa, donde representan musicalmente a América del Sur. “Dentro de este crucero somos el dúo regional, tocamos música argentina principalmente”, explicó. Además, aprovecharon el viaje para difundir su reciente disco titulado Era Hora.

La interpretación del Himno en Malvinas se suma así a una serie de experiencias artísticas que Pereyra viene compartiendo durante su recorrido, combinando identidad, territorio y emoción. Un gesto que, desde la música, vuelve a encender la memoria colectiva y reafirma que hay símbolos que, aunque no estén visibles en un lugar, viven profundamente en quienes los llevan consigo.