Turistas chilenos atropellaron y mataron a un caballo en una ruta de Neuquén: escaparon y no se sabe nada de ellos

El accidente, confirmado por la policía de Zapala, se produjo frente al monumento al Soldado de Malvinas y generó la obstrucción del tránsito durante varias horas (LM Neuquén)

Un caballo murió tras ser embestido por un vehículo sobre la ruta Acceso Fortabat, frente al monumento al Soldado de Malvinas en Zapala, dentro de la provincia de Neuquén.

El hecho, ocurrido cerca de las 16:30 de este viernes, fue confirmado por el subcomisario Julio Soto, quien detalló a LM Neuquén que la división tránsito Zapala se presentó en el lugar tras recibir la alerta del siniestro vial. A la llegada del personal policial, no se encontraba ningún automóvil en las inmediaciones, solo el animal sin vida junto a otros equinos cerca de la banquina.

Según narró el subcomisario, los efectivos no lograron entrevistar a los ocupantes del rodado involucrado, ya que ni el conductor ni pasajeros permanecieron cerca de la escena ni notificaron el hecho ante la división de tránsito.

El potrillo fallecido en la ruta de Neuquén no poseía marca ni señal para identificar a su propietario y ningún testigo reclamó la propiedad del animal (LM Neuquén)

De acuerdo con la información recabada, testigos señalaron que el animal habría sido atropellado por un vehículo tipo pick up con patente chilena. El subcomisario Soto explicó que, tras el impacto, el automotor continuó su trayecto, lo que sugiere que no habría sufrido daños mayores.

“Se divisa a un equino características de un potrillo que no posee marca ni señal alguno para identificar a su propietario sobre la cinta asfáltica y sin vida”, precisó Soto en declaraciones recogidas por LM Neuquén. Ninguna persona se acercó a reclamar la propiedad del animal ni a brindar información adicional sobre el incidente.

El accidente generó obstrucción del tránsito en el Acceso Fortabat durante varias horas de la tarde. Para liberar la calzada fue necesaria la intervención del personal del municipio de Zapala, que colaboró con una máquina vial para retirar el cuerpo del potrillo y restablecer la circulación vehicular. Este procedimiento permitió normalizar el flujo de vehículos en esa vía, habitual punto de tránsito en la zona.

Un agente del Servicio Penitenciario murió tras chocar contra un caballo

Un trágico accidente ocurrió días atrás en la Autopista Rosario–Santa Fe. Un auto que se dirigía hacia el sur, rumbo a Rosario, chocó contra un caballo suelto a la altura del kilómetro 133. El conductor, Juan Alberto García Rogido, agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde falleció horas después.

El hecho sucedió cerca de las 6, cuando el vehículo conducido por García Rogido impactó contra el animal, provocando que el auto volcara y el conductor saliera despedido del habitáculo.

El siniestro vial en la autopista Santa Fe–Rosario provocó importantes demoras y obligó a implementar circulación asistida, mientras los equipos de emergencia atendían la emergencia

La emergencia generó un importante despliegue en la zona: acudieron efectivos policiales, especialistas en siniestros viales, ambulancias y personal de la concesionaria de la autopista, quienes se encargaron de asistir al herido, realizar peritajes y regular el tránsito.

Ambos carriles de la autopista sufrieron reducciones por el operativo, lo que produjo demoras y la implementación de circulación asistida en el sector. Se recomendó a los conductores extremar la precaución al pasar por ese tramo.

El trabajo conjunto de los equipos de emergencia, la policía y operarios permitió despejar la ruta y habilitar parcialmente el tránsito. Mientras tanto, las autoridades intentan establecer cómo el equino llegó a la autopista y reforzar los controles para evitar hechos similares, según informaron fuentes cercanas.

El conductor fue derivado al Hospital Cullen, donde falleció minutos antes de las 9, informó el medio local La Capital. El grave choque motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia, que intentaron estabilizar a la víctima en el lugar antes de su traslado.

La autopista que une Santa Fe y Rosario ha sido escenario reiterado de reportes por animales sueltos, una problemática que pone en riesgo a los conductores y que ahora suma un nuevo episodio fatal. Las investigaciones siguen abiertas y las autoridades reiteran la importancia de extremar los cuidados al circular por zonas con baja visibilidad y peligro de obstáculos inesperados.