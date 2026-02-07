Sociedad

El Barrio Chino de Belgrano se prepara para celebrar el Año del Caballo de Fuego con espectáculos, gastronomía y “perros robots”

Mañana habrá una previa cultural abierta al público en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos que dará inicio formal a los festejos en la Ciudad. A lo largo de febrero, Buenos Aires y distintas provincias celebrarán el Año Nuevo Chino con una programación inédita que combina tradición milenaria, arte contemporáneo y tecnología, con el Barrio Chino de Belgrano como epicentro durante el fin de semana largo de Carnaval

El Año Nuevo Chino 2026
El Año Nuevo Chino 2026 en Argentina presenta por primera vez un mes completo de celebraciones bajo el signo del Caballo de Fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Argentina se prepara para recibir el Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, una festividad que este 2026 adopta proporciones inéditas con un mes completo de celebraciones y actividades en todo el país. La edición número veinte de estos festejos, según la información oficial, marca un hito al integrar expresiones artísticas, gastronomía, tradiciones y tecnología, consolidándose como uno de los mayores encuentros interculturales de la agenda nacional, además de reforzar los lazos entre China y la Argentina a través del arte y el turismo.

El epicentro de las celebraciones será la Ciudad de Buenos Aires, con el Barrio Chino como epicentro de las actividades. Mañana habrá una previa cultural en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos (Av. Figueroa Alcorta, entre Sucre y Echeverría). Como antesala del inicio formal de las celebraciones, se realizará una jornada abierta al público con danzas tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía típica y actividades familiares, marcando el comienzo del mes del Año Nuevo Chino en la ciudad.

l Barrio Chino de Buenos Aires será epicentro del evento, con danzas típicas, desfiles de moda, artes marciales y propuestas para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento central será en el Barrio Chino, que se transformará en el escenario principal durante el fin de semana largo de Carnaval, del sábado 14 al martes 17 de febrero, entre las 12 y las 20 horas. Destacan varios hitos en la programación: las danzas del Dragón y del León —con un espectáculo en altura frente al emblemático arco— y desfiles de moda que fusionan la tradición con el diseño contemporáneo bajo la consigna “Moderno y Milenario”, además de exhibiciones de artes marciales, espacios orientados al horóscopo y la astrología china, y presentaciones musicales que integran sonidos tradicionales y actuales.

Más de 288 comercios del Gran Barrio Chino participarán activamente con ofertas gastronómicas, culturales y comerciales.

Shows con perros robóticos

Una de las grandes novedades este año será la introducción de robots cuadrúpedos, que se sumarán a las danzas y actuaciones artísticas. Estos “perros robot”, símbolo del avance de la inteligencia artificial, reflejarán la fusión entre la China milenaria y su rostro más innovador. El evento también contempla intervenciones de muralistas reconocidos que realizarán obras en vivo, sumando nuevas capas de expresión visual a la fiesta.

El festival se expande a Jujuy, Salta, La Plata y Córdoba, reforzando la presencia nacional del Año Nuevo Chino con propuestas culturales para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este recorrido cultural, denominado Ruta del Año Nuevo Chino, se despliega como un evento en movimiento que une distintas ciudades, comunidades y territorios, favoreciendo el encuentro entre Oriente y Occidente. En palabras de los organizadores, el espíritu de la celebración radica en la diversidad y en su permanente evolución, con la participación tanto de referentes de la cultura local como de influencers y artistas que buscan amplificar el alcance simbólico del evento. El Happy Chinese New Year, correspondiente al año 4724 del calendario tradicional chino, se reafirma en 2026 como una manifestación pública abierta y participativa, que promueve el intercambio cultural y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

La proyección internacional se verá reforzada con una conexión simbólica entre el Barrio Chino porteño y ocho Barrios Chinos del mundo, en un gesto que realza el carácter global del evento. La conducción central estará a cargo de Carlos Lin, figura histórica vinculada a la difusión de estas celebraciones en la Argentina.

Este año el público se sorprenderá con la introducción en los shows de la más alta tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 16 de febrero, la ciudad sumará una propuesta visual con la iluminación en rojo y dorado de monumentos emblemáticos como el Puente de la Mujer, el Planetario, la Floralis Genérica, el Monumento a los Dos Congresos, la Torre Monumental, la Usina del Arte y el arco del Barrio Chino. Los buses turísticos rojos, decorados con la imagen oficial del Caballo de Fuego, circularán por las principales rutas de la ciudad, consolidando el sentido itinerante de la festividad y convirtiéndose en “Buses China Friendly”.

Dentro del espectro de actividades, el domingo 15 de febrero en los diques de Puerto Madero tendrá lugar la tradicional carrera de botes dragón, donde equipos de distintas procedencias competirán en una prueba que reúne valores como la perseverancia y el trabajo en equipo.

Celebraciones en todo el país

El fenómeno del Año Nuevo Chino llegará a otros puntos del país. Jujuy celebrará el sábado 28 de febrero en la Plaza Belgrano de San Salvador, por segundo año consecutivo, con una propuesta que fusiona la cultura china con las tradiciones propias del norte argentino. Salta se sumará el viernes 27 de febrero con actividades culturales y encuentros entre comunidades. La ciudad de La Plata, el 21 y 22 de febrero, prevé una de las convocatorias más grandes orientada a todas las edades. Córdoba retomará la celebración hacia el final del mes tras el éxito de la edición anterior, ampliando así el alcance del festival a todo el territorio nacional.

La naturaleza expansiva y en permanente movimiento de estos festejos define la singularidad del Año del Caballo de Fuego, cuyo símbolo central —el caballo— dialoga tanto con la tradición oriental como con la cultura popular argentina, a partir de un imaginario compartido de energía, movimiento y fuerza vital.

René Lavand: de la infancia

Cómo fue la emboscada a

Qué concluyeron los peritos que

Un sable forjado en Oriente,

“La mataron para ocultar el
A 45 años de un

DJ Pipo: “Soñábamos que la

La empresa surcoreana Bithumb transfirió

