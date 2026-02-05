Un niño de 12 años se cayó de la camioneta que manejaba su padre y se encuentra en estado crítico

Nicolás S. permanece internado bajo asistencia respiratoria en el Hospital de Niños de Córdoba debido a un grave traumatismo de cráneo (NA)

La noche del lunes en Villa Carlos Paz, ciudad de la provincia de Córdoba, quedó marcada por un grave accidente que mantiene a una familia en vilo. Un niño de 12 años permanece internado en estado crítico tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer de la caja de una camioneta que conducía su padre.

Según informó el medio local La Voz, el incidente tuvo lugar en la esquina de México y La Habana, dos calles de esa ciudad serrana, y la situación clínica del menor sigue siendo delicada, aunque en las últimas horas mostró signos de reacción al abrir los ojos y mover las piernas. Estos avances han sido recibidos con prudencia por el entorno familiar.

La secuencia comenzó cuando el vehículo, manejado por el padre del niño, realizó un giro brusco. Como consecuencia, Nicolás S. perdió el equilibrio y salió despedido hacia el exterior de la caja, impactando primero contra un poste de alumbrado público y, posteriormente, contra el cordón de la vereda. Su hermano gemelo, Mateo, quien también viajaba en la caja de la camioneta, sufrió golpes menos severos al caer dentro del mismo habitáculo.

Tras el incidente, las autoridades sanitarias actuaron con rapidez. Por la gravedad del cuadro, Nicolás fue trasladado bajo código rojo al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Presenta un traumatismo de cráneo y una fractura expuesta en el pie derecho, además de encontrarse bajo asistencia respiratoria mecánica.

La madre, Débora Zapata, dialogó con La Voz. Al medio le describió el cuadro como “muy grave y en estado crítico”.

El contexto familiar añade un matiz a la situación. Zapata manifestó al medio que mantenía diferencias con su expareja sobre el modo en que transportaba a sus hijos. “Yo le decía al padre que no llevara a los chicos en la caja pero él lo hacía igual”, aseguró.

La comunicación de lo sucedido llegó a través de Mateo. “Y me caí, pero dentro de la caja y no me golpeé tan fuerte. Papá venía fuerte y dobló”, relató según la madre. Zapata aclaró que está separada del padre de sus hijos desde hace cinco años y que la relación entre ambos ha sido conflictiva.

La investigación judicial para esclarecer lo sucedido se encuentra en curso. La fiscal de primer turno, Florencia Caminos, ordenó el secuestro de la camioneta y dispuso una serie de peritajes para determinar las circunstancias exactas del accidente. Entre las medidas, se busca establecer la velocidad a la que circulaba el vehículo y se esperan los resultados de los análisis toxicológicos al conductor.

De acuerdo con la información de La Voz, la evolución médica de Nicolás será determinante en la calificación legal del caso y en la eventual imputación al padre. En el proceso judicial, la fiscal Caminos sigue de cerca el desarrollo clínico del menor, ya que esto podría definir la gravedad de los cargos.

Si el niño sobrevive, la decisión se apoyará en la magnitud de sus secuelas, lo que permitiría tipificar el hecho como lesiones leves o graves. Además, la calificación legal podría oscilar entre “culposo” y “dolo eventual”, aunque prima facie la investigación apunta a la primera figura.

Por el momento, la fiscal optó por no brindar declaraciones públicas para evitar incrementar la conmoción que atraviesa la familia. Se espera que en las próximas horas haya novedades tanto sobre la recuperación del menor involucrado como sobre los resultados preliminares de las pruebas ordenadas por la fiscalía. La madre del menor, quien realizó manifestaciones señalando la negligencia del padre ante medios locales, podría ser citada a declarar en función de la evolución del caso.