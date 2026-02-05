Hay pronóstico de tormentas aisladas en el AMBA y diez provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

El SMN indicó tormentas aisladas para este jueves (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un marcado cambio de condiciones climáticas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias intensas y descenso de temperatura para este jueves, seguidos de jornadas con mejoría progresiva y cielo despejado hacia el fin de semana. Además, diez provincias están bajo alerta amarilla por tormentas.

Según informó el SMN, este jueves se esperan tormentas aisladas de variada intensidad durante toda la jornada. La probabilidad de lluvias oscila entre el 40% y el 70% por la mañana y la tarde, y entre el 10% y el 40% por la noche. Las temperaturas rondarán entre 23°C y 31°C. El viento sopla desde el sector este, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en los momentos más intensos, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Un gráfico muestra el pronóstico del tiempo extendido por siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando probabilidad de precipitaciones, temperaturas, velocidad y dirección del viento, y ráfagas (.)

Para mañana, el SMN prevé una notoria disminución de la probabilidad de lluvias, que se limitará a la madrugada, con valores entre 0% y 10%. El resto del día se mantendrá con cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas, con mínima de 19°C y máxima de 29°C.

El sábado 7 y el domingo 8 de febrero mostrarán un panorama completamente diferente, caracterizado por cielo despejado y ausencia total de precipitaciones. Las temperaturas se ubicarán entre los 19°C y 30°C. El viento persistirá desde el este, con velocidades moderadas y sin ráfagas significativas.

El SMN detalló que “el ingreso de aire más fresco favorecerá condiciones estables y jornadas soleadas hacia el fin de semana”. Este alivio térmico se reflejará especialmente en las noches, con mínimas cercanas a los 19°C y 20°C, generando un ambiente más confortable.

El organismo meteorológico también anticipó que a partir del lunes podrían retornar las condiciones de inestabilidad, aunque hasta el domingo no se prevén lluvias ni eventos climáticos significativos en la región metropolitana.

Mapa meteorológico de Argentina mostrando el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026, con alertas amarillas por tormentas en el norte y centro del país

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, en diez provincias rige alerta amarilla por tormentas. En específico, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, Santa Fe y provincia de Buenos Aires tendrán precipitaciones con marcada actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ante esta situación, el SMN recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Mapa del Servicio Meteorológico Nacional que muestra las temperaturas extremas por calor en Argentina

Por otro lado, el organismo climatológico también emitió alertas amarillas por temperaturas extremas de calor en parte de la Costa Atlántica, sobre el noreste. La advertencia también afecta al centro y oeste de Entre Ríos, norte de Misiones y Santa Fe, sureste de Santiago del Estero y Chaco, este de Formosa, norte de Misiones y norte y este de Corrientes.

Las indicaciones del SMN son las siguientes:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.