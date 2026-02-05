Sociedad

Encontraron equipo neonatal en una clínica privada que pertenecía a un hospital público de Salta

La Justicia salteña investiga cómo seis aparatos médicos destinados a recién nacidos y pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil terminaron instalados y en funcionamiento en otro centro de salud

Guardar
Equipos médicos del Hospital Público
Equipos médicos del Hospital Público Materno Infantil se encontraron en una clínica privada de Salta

En la ciudad de Salta, seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil estaban en pleno funcionamiento en una clínica privada. El caso despertó inquietud ante la delicada situación de los recién nacidos que dependen de estos dispositivos, mientras la Justicia decidió intervenir sin interrumpir los tratamientos en curso.

El operativo se realizó este jueves por orden de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien solicitó la presencia de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el centro de salud y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología dentro de la clínica privada, ubicada en calle Alvarado al 800, de la capital salteña.

Según reportó el Ministerio Público Fiscal de Salta, durante el registro del lugar se pudo constatar que los equipos médicos, propiedad del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), se encontraban instalados y prestando “soporte vital a lactantes internados”. Frente a esta situación, la fiscal y la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, resolvieron no proceder al secuestro inmediato de los equipos para no poner en riesgo la vida ni la salud de los pacientes.

La intervención judicial se originó tras la denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil, quien alertó por el presunto robo de varios equipos y otros artefactos entregados a la clínica de forma gratuita por un tiempo determinado.

Los dispositivos permanecen bajo custodia
Los dispositivos permanecen bajo custodia judicial mientras avanza la investigación sobre su procedencia y uso (Ministerio Público Fiscal)

La investigación permitió identificar que un médico de planta del hospital, con funciones en el área de Gestión de Neonatología, figura como socio fundador de NEOFENIX S.R.L., la empresa que presta servicios en la clínica privada donde fueron localizados los dispositivos. El objeto social de la firma incluye la realización de prácticas de neonatología y pediatría.

“El hallazgo de los dispositivos en la clínica privada motivó que la fiscal dispusiera el relevamiento, identificación y la designación de un depositario judicial, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento”, según detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Durante el procedimiento, la jueza Claudia Puertas supervisó junto a la fiscal el cumplimiento de las medidas, con el objetivo de preservar tanto la integridad de los pacientes como la cadena de custodia de los equipos. Los dispositivos permanecerán bajo custodia judicial hasta tanto avance la investigación.

La causa continúa bajo el seguimiento de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, mientras se analizan las responsabilidades legales y la razón por la cual los equipos se encontraban en uso dentro de la clínica privada.

No los dejaron entrar y desataron una brutal golpiza: sillazos y trompadas en una clínica de Mar del Plata

familiares de un paciente golpearon salvajemente al empleado de la clínica

Escenas de extrema violencia se vivieron en las últimas horas en una clínica de la ciudad de Mar del Plata, donde familiares de un paciente atacaron a un empleado de seguridad. Hubo sillazos, piñas y hasta golpes con un casco de moto.

El brutal episodio ocurrió este lunes por la tarde en la clínica Luro, ubicada en avenida Pedro Luro al 4600. Minutos después de las 16, según indicaron medios locales, dos hombres ingresaron al establecimiento completamente fuera de sí.

Las cámaras de seguridad del sanatorio registraron toda la secuencia. Primero, uno de los agresores arrojó el casco de su moto contra el guardia de seguridad, que apenas alcanzó a cubrirse la cabeza. Luego, el segundo atacante hizo lo mismo.

De inmediato, ambos comenzaron a golpearlo a las piñas, llegando incluso a atacarlo con sillas. Varias personas que se encontraban dentro del sanatorio intentaron interceder para frenar la agresión, aunque la violencia se prolongó durante casi un minuto.

De acuerdo con las primeras informaciones, los agresores serían familiares de un paciente a quienes el guardia de seguridad les había negado el ingreso momentos antes, ya que en el lugar se estaban realizando tareas de limpieza.

Temas Relacionados

SaltaCiudad de SaltaRobosHospital Público Materno Infantilúltimas noticias

Últimas Noticias

“Me quedé sin casa y sin trabajo”: una explosión destruyó el taller mecánico de una familia en Tres de Febrero

El fuego también alcanzó las casas de los vecinos, quienes ayudaron e intentaron apagarlo con baldes de agua. Investigan cómo se inició el foco que provocó las pérdidas

“Me quedé sin casa y

Atropelló, mató y se fugó en Pilar: detuvieron a un sospechoso de 19 años

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en la localidad de Presidente Derqui. La víctima, que tenía 21 años, murió en el acto

Atropelló, mató y se fugó

La Plata: rescataron a tres niños y un bebé que eran explotados por una red de trata infantil

Los menores tienen 11, 8, 5 y un año y quedaron a resguardo. Tres adultos fueron detenidos acusados del delito de explotación laboral de menores

La Plata: rescataron a tres

La insólita reacción de un grupo de turistas chinos que se cruzó con una protesta gremial en Tierra del Fuego

La escena ocurrió en Ushuaia. Los visitantes llegaron en un crucero a la Patagonia. Allí se toparon con los sindicatos que reclaman desde hace semanas por la intervención del Puerto por parte del Gobierno Nacional y comenzaron a bailar

La insólita reacción de un

El caso Loan: Casación ratificó la intervención de Fiscalía de Trata de Personas en la investigación

La defensa de Antonio Benítez había sostenido que la intervención de PROTEX resultaba ilegítima, en tanto la causa fue elevada a juicio por el delito de sustracción y ocultamiento de menores

El caso Loan: Casación ratificó
DEPORTES
Boca Juniors oficializó el rol

Boca Juniors oficializó el rol del Chelo Delgado en el Consejo de Fútbol: quiénes lo acompañarán

Un esquiador chileno sufrió un terrible accidente y anunció que no competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es grande”

Escándalo con la medallista olímpica que está en OnlyFans: fue suspendida por incumplir controles antidopaje

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

“Empezá a estudiar”: el álgido debate en vivo entre Diego Latorre y el Chavo Fucks

TELESHOW
Miriam Lanzoni: la batalla emocional

Miriam Lanzoni: la batalla emocional tras el diagnóstico de psoriasis

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

A 14 años de la muerte de Jazmín De Grazia: preguntas abiertas y una huella imborrable

El malestar de Nacho Castañares luego de quedar afuera del stream de Telefe: “No había lugar para mí”

Esteban Mirol criticó a Marixa Balli tras el cierre de su local de ropa: “Se hace la víctima y vendía en La Salada”

INFOBAE AMÉRICA

Sable corvo de San Martín:

Sable corvo de San Martín: la justicia rechazó el pedido de los herederos de Rosas y habilitó su traslado a Granaderos, pero la causa sigue

Una muestra recorre 2 mil años de arte en torno a la ‘Metamorfosis’ en Ámsterdam

El misterio genético que convirtió a una rana africana en un caso único para la ciencia

Super Bowl 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo y todo lo que hay que saber de la final de la NFL

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos