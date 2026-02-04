Un hombre volaba en parapente y se estrelló contra una roca en los Acantilados de Mar del Plata

El hombre accidentado fue trasladado lúcido y consciente al Hospital Interzonal General de Agudos en Mar del Plata

Un hombre cayó mientras realizaba parapente y debió ser asistido de urgencia en los Acantilados de Mar del Plata. La situación generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, al presenciar el impacto del parapentista contra la roca y su posterior caída sobre la arena. El accidente de parapente activó un operativo de rescate que finalizó con el traslado del deportista al hospital local.

El incidente se produjo en horas de la tarde, en inmediaciones de la Ruta 11 y la Calle 485. De acuerdo con lo consignado por el medio local 0223, la alerta ingresó a través del 911 y, de inmediato, unidades de Defensa Civil, Bomberos del destacamento San Patricio, Riesgos Especiales, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. El hombre, identificado como Jorge Pereyra, de 57 años, practicaba la disciplina cuando perdió el control y chocó contra la pared del acantilado, quedando tendido sobre la franja de arena y piedras.

Testigos que presenciaron el accidente relataron: “Pegó contra la misma pared del acantilado y estaba muy golpeado”. La complejidad del terreno obligó a los equipos de rescate a descender a pie para socorrer al accidentado, quien fue hallado lúcido y consciente, aunque presentaba traumatismos múltiples por el golpe recibido. Los efectivos lo colocaron cuidadosamente en una tabla rígida y lo subieron hasta la parte superior del acantilado, donde aguardaba la ambulancia para su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El hombre fue ingresado en el hospital local para su evaluación y atención inmediata.

La playa de los Acantilados es reconocida por ser un punto habitual para la práctica de parapente y otras actividades deportivas. El pasado 25 de noviembre se registró un episodio similar, donde otro parapentista cayó desde más de 20 metros tras lanzarse desde el acantilado, lo que le provocó una fractura de tobillo, politraumatismos y una pérdida leve de conocimiento.

En este caso, la respuesta inmediata de los equipos de emergencia resultó clave para la rápida atención del herido. El estado de salud de Jorge Pereyra se evaluaba en el HIGA al cierre de esta edición.

El video del rescate de tres menores que quedaron atrapados entre las olas de Mar del Plata

Guardavidas de Mar del Plata protagonizaron un dramático rescate al salvar a tres niños que fueron arrastrados por el mar (Video: @guardavidas.mogotes)

En Mar del Plata, tres menores fueron rescatados por guardavidas de Punta Mogotes luego de que no pudieran salir del mar por sus propios medios. La situación fue advertida porguardavidas de Punta Mogotes, que actuaron de inmediato y lograron sacarlos del agua sanos y salvos.

El incidente ocurrió durante el último fin de semana en una de las playas del centro de la ciudad costera, cuando los niños cayeron en una canaleta y quedaron sin posibilidad de hacer pie tras alejarse de sus padres. Al no poder hacer pie, comenzaron a ser arrastrados por la corriente, lo que encendió la alerta entre el personal de seguridad.

El rescate quedó registrado en un video difundido por los propios rescatistas, donde se observó la complejidad del operativo y el trabajo coordinado que permitió evitar un desenlace trágico.

La situación coincidió con una bajante extraordinaria del mar pasado el mediodía, fenómeno que, junto con el intenso calor y la gran afluencia de turistas, generó condiciones de riesgo, según relataron los protagonistas en un video difundido en la cuenta oficial de Instagram de los guardavidas del sector.

De acuerdo con la información publicada por el medio local 0223, en el operativo participaron guardavidas de los balnearios 10, 11, 12 y la bajada plaza 3, quienes utilizaron sogas para asistir a los niños y lograron extraerlos rápidamente del agua, acción que recibió el aplauso del público presente.

Una vez finalizado el operativo, los menores fueron puestos a resguardo, mientras los turistas que presenciaron la escena aplaudieron la intervención del equipo, destacando el trabajo conjunto y la rapidez con la que se actuó.