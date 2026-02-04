Sociedad

Un hombre volaba en parapente y se estrelló contra una roca en los Acantilados de Mar del Plata

Testigos vieron cómo el deportista, de 57 años, chocó contra la pared del acantilado y fue socorrido por equipos de rescate que lo evacuaron hasta el hospital local

Guardar
El hombre accidentado fue trasladado
El hombre accidentado fue trasladado lúcido y consciente al Hospital Interzonal General de Agudos en Mar del Plata

Un hombre cayó mientras realizaba parapente y debió ser asistido de urgencia en los Acantilados de Mar del Plata. La situación generó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar, al presenciar el impacto del parapentista contra la roca y su posterior caída sobre la arena. El accidente de parapente activó un operativo de rescate que finalizó con el traslado del deportista al hospital local.

El incidente se produjo en horas de la tarde, en inmediaciones de la Ruta 11 y la Calle 485. De acuerdo con lo consignado por el medio local 0223, la alerta ingresó a través del 911 y, de inmediato, unidades de Defensa Civil, Bomberos del destacamento San Patricio, Riesgos Especiales, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. El hombre, identificado como Jorge Pereyra, de 57 años, practicaba la disciplina cuando perdió el control y chocó contra la pared del acantilado, quedando tendido sobre la franja de arena y piedras.

Testigos que presenciaron el accidente relataron: “Pegó contra la misma pared del acantilado y estaba muy golpeado”. La complejidad del terreno obligó a los equipos de rescate a descender a pie para socorrer al accidentado, quien fue hallado lúcido y consciente, aunque presentaba traumatismos múltiples por el golpe recibido. Los efectivos lo colocaron cuidadosamente en una tabla rígida y lo subieron hasta la parte superior del acantilado, donde aguardaba la ambulancia para su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El hombre fue ingresado en el hospital local para su evaluación y atención inmediata.

La playa de los Acantilados es reconocida por ser un punto habitual para la práctica de parapente y otras actividades deportivas. El pasado 25 de noviembre se registró un episodio similar, donde otro parapentista cayó desde más de 20 metros tras lanzarse desde el acantilado, lo que le provocó una fractura de tobillo, politraumatismos y una pérdida leve de conocimiento.

En este caso, la respuesta inmediata de los equipos de emergencia resultó clave para la rápida atención del herido. El estado de salud de Jorge Pereyra se evaluaba en el HIGA al cierre de esta edición.

El video del rescate de tres menores que quedaron atrapados entre las olas de Mar del Plata

Guardavidas de Mar del Plata protagonizaron un dramático rescate al salvar a tres niños que fueron arrastrados por el mar (Video: @guardavidas.mogotes)

En Mar del Plata, tres menores fueron rescatados por guardavidas de Punta Mogotes luego de que no pudieran salir del mar por sus propios medios. La situación fue advertida porguardavidas de Punta Mogotes, que actuaron de inmediato y lograron sacarlos del agua sanos y salvos.

El incidente ocurrió durante el último fin de semana en una de las playas del centro de la ciudad costera, cuando los niños cayeron en una canaleta y quedaron sin posibilidad de hacer pie tras alejarse de sus padres. Al no poder hacer pie, comenzaron a ser arrastrados por la corriente, lo que encendió la alerta entre el personal de seguridad.

El rescate quedó registrado en un video difundido por los propios rescatistas, donde se observó la complejidad del operativo y el trabajo coordinado que permitió evitar un desenlace trágico.

La situación coincidió con una bajante extraordinaria del mar pasado el mediodía, fenómeno que, junto con el intenso calor y la gran afluencia de turistas, generó condiciones de riesgo, según relataron los protagonistas en un video difundido en la cuenta oficial de Instagram de los guardavidas del sector.

De acuerdo con la información publicada por el medio local 0223, en el operativo participaron guardavidas de los balnearios 10, 11, 12 y la bajada plaza 3, quienes utilizaron sogas para asistir a los niños y lograron extraerlos rápidamente del agua, acción que recibió el aplauso del público presente.

Una vez finalizado el operativo, los menores fueron puestos a resguardo, mientras los turistas que presenciaron la escena aplaudieron la intervención del equipo, destacando el trabajo conjunto y la rapidez con la que se actuó.

Temas Relacionados

Mar del PlataPlaya AcantiladosParapenteAccidentesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un grupo de gendarmes patrullaba en San Juan y descubrieron pinturas rupestres y piezas arqueológicas

El hallazgo se produjo en la localidad de Las Flores. Las formas talladas sobre piedra les llamaron la atención. Fueron atribuidas a las culturas Diaguita y Huarpe, originarias en esa zona del país

Un grupo de gendarmes patrullaba

El impactante entrenamiento de la reina Máxima como reservista del Ejército Real de los Países Bajos

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa del país europeo muestran los exigentes ejercicios de la argentina, que incluyen escaladas y manejo de armas. Al culminar, se convertirá en teniente coronel

El impactante entrenamiento de la

Buscan a un adolescente de 15 años que fue arrastrado por la corriente de un río en Tucumán

Se encontraba con amigos cuando ingresaron al agua. El operativo para poder localizarlo comenzó el martes por la noche, cuando se avisó de la situación

Buscan a un adolescente de

El caso del policía retirado asesinado en Merlo: la autopsia reveló que no murió como se pensaba

La víctima, de 58 años, fue atacada por delincuentes cuando salió de su casa para ir hasta su vehículo a buscar cigarrillos

El caso del policía retirado

Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se mostró preocupado por lo sucedido y dijo que fue en represalia por la detención de integrantes de una organización narco

Denuncian que un grupo de
DEPORTES
La frase sobre la nueva

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

La razón por la que Kendry Páez no debutará este sábado en River Plate: el plan especial que acordó con Marcelo Gallardo

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

TELESHOW
Cómo fue el segundo round

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué proteger los microbios

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái