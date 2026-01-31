Sociedad

Un brutal temporal azotó a Mendoza: más de 10 personas rescatadas y cortes masivos de agua y luz

Todavía no hay cifras confirmadas de la cantidad de agua que se acumuló, mientras que las autoridades continúan con las tareas de asistencia

La brutal tormenta, granizo y vientos que se registraron este viernes en Mendoza generaron un caos inesperado en la zona de Gran Mendoza. A la vez que algunas zonas quedaron inundadas, los servicios de emergencias tuvieron que rescatar a más de diez personas. Además, se mantienen los cortes de agua y luz en varios barrios.

Uno de los episodios más catastróficos ocurrió en el puente de la Ruta 40, a la altura de Anchoris, cuando la súbita crecida arrastró una topadora que realizaba tareas en la zona. En ese momento, el conductor de la maquinaría se encontraba a bordo, pero logró salvarse por la ayuda de sus compañeros.

De acuerdo con los relatos de los testigos, le arrojaron una cuerda y evitaron que la corriente lo arrastrara por completo. Al mismo tiempo, otro hombre permanecía sobre la máquina, mientras se esperaba la llegada de los rescatistas, que intervinieron pasadas las 16:30 horas, según la información publicada por MDZ Online.

En paralelo, se registraron al menos 11 rescates de personas expuestas a situaciones de riesgo en cauces, zanjones y diques. El operativo se concentró en Godoy Cruz y fue encabezado por los Bomberos de la Policía de la provincia.

Uno de los incidentes se produjo a las 16.30 en el Dique Maure, donde cuatro menores de entre 13 y 14 años y un adulto terminaron atrapados tras caer al dique cuando jugaban cerca de la orilla, en una zona sin cierre perimetral y con el suelo resbaladizo.

El rescate, en el que participaron efectivos del Cuartel Central, bomberos y voluntarios, permitió evacuar a los cinco implicados por el margen sur. Según los datos obtenidos por El Sol, también salvaron a un perro que había quedado atrapado. A pesar de esto, todos se encontraban en buen estado de salud.

Otro procedimiento se desplegó minutos después en el Dique Frías, luego de que alertaran que había tres personas en situación de calle localizadas bajo un puente del zanjón. Aunque inicialmente se negaron a evacuar, mediadores lograron que los rescatados aceptaran la ayuda y fueran puestos a salvo.

De la misma manera, informaron que el zanjón Cacique Guaymallén, ubicado a la altura de la Plaza Pedro del Castillo, se encontraba cerca de sufrir un desborde. Asimismo, indicaron que varios barrios de la ciudad capital y las zonas bajas de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú presentaban anegamientos.

A raíz de esto, las autoridades advirtieron sobre el peligro de acercarse a zonas de agua durante lluvias intensas, tras señalar que la corriente puede crecer de manera abrupta y generar accidentes. Por este motivo, reiteraron el llamado a tomar medidas de precaución y evitar cruzar diques y zanjones mientras se mantengan las tormentas.

Por otro lado, confirmaron que el temporal impactó en los servicios básicos, debido a que miles de usuarios continuaban sin energía eléctrica y agua potable durante la noche del viernes. De acuerdo con los informes actualizados de las empresas prestatarias, los equipos técnicos trabajaban para restablecer progresivamente los suministros.

De acuerdo con el parte de las 21, Edemsa registraba 25.834 suministros afectados; la Cooperativa de Godoy Cruz reportó 1.475 usuarios sin servicio; Edeste, 4.500, y la Cooperativa de Santa Rosa, 50. El resto de las distribuidoras aseguraron que operaban con normalidad.

En el caso de la compañía Aguas Mendocinas, comunicaron que a las 20:30 horas recuperaron la producción en las plantas potabilizadoras Benegas, Luján 1 y Luján 2, mientras la estación Alto Godoy seguía sin funcionar.

Como consecuencia, varias zonas de Godoy Cruz, incluidas Alberdi, Progreso, Cervantes, Acceso Sur, Las Tortugas y Benegas, y de Guaymallén, Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte, permanecen sin agua potable. También hay barrios en Ciudad, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén afectados por cortes que se deben a la detención de los bombeos tras interrupciones eléctricas.

Por esta razón, la empresa de agua potable solicitó a los usuarios que hagan un uso responsable del recurso mientras se trabaja para reanudar el servicio.

