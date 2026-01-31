Sociedad

Tragedia en Campana: un camión esquivó una moto accidentada, chocó a un colectivo y murieron dos personas

El accidente fatal ocurrió sobre el kilómetro 72 de la Ruta 9, sentido a Rosario. El vehículo de carga evitó atropellar a dos motociclistas que cayeron al asfalto. Por la maniobra, terminó impactando al interno de La Nueva Metropol en el que viajaban las víctimas

Dos personas murieron este sábado tras salir despedidos de un micro luego de un violento choque ocurrido esta mañana en el kilómetro 71 de la Autopista Panamericana, sentido hacia Rosario.

El siniestro se produjo cuando un camión con carga pesasa realizó una maniobra evasiva para evitar a dos motociclistas caídos sobre la calzada, impactando al colectivo y llevándolo contra un muro de contención.

La tragedia tuvo lugar frente a la estación de servicio YPF, donde una motocicleta en la que viajaban dos hombres que iban a pescar hacia Zárate sufrió la explosión de un neumático, lo que derivó en su caída sobre el asfalto.

Al intentar esquivarlos, el camión encerró al interno de la empresa La Nueva Metropol contra las estructuras de cemento y hierro que separan la autopista. La violencia del impacto provocó que la puerta de ascenso y descenso del micro se desprendiera violentamente. Como consecuencia, tanto el conductor el ómnibus como una pasajera que estaba por bajar fueron despedidos del vehículo, resultando en la muerte instantánea de ambos tras golpear contra el suelo y quedar a unos 30 metros del vehículo.

El conductor fue identificado como Fernando Palomares, de 31 años, mientras que la identidad de la mujer no fue confirmada. Según testigos del hecho, la pasajera se encontraba en el estribo del colectivo, y el chofer intentó salvarla, pero la fuerza del choque impidió que ambos pudieran ponerse a salvo.

Tras el accidente, personal médico del SAME solo pudo constatar el fallecimiento de las víctimas en el sitio del hecho. En tanto, los motociclistas involucrados salieron ilesos y permanecieron en el lugar como testigos.

La investigación está a cargo de la Policía Científica, que realiza las pericias pertinentes en el lugar. También colaboran efectivos del Comando de Patrullas de la zona, personal de la Autopista del Sol y agentes de Gendarmería Nacional.

La circulación en la ruta permanece restringida al carril rápido, prolongando el tiempo de viaje de los automovilistas que se dirigen hacia Rosario.

Una policía atropelló a un ladrón que se metió en plena autopista para robar

Una mujer policía embistió con su auto particular a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en plena autopista Acceso Sudeste, a la altura de Don Bosco, en el partido de Quilmes, durante la mañana de este jueves. El sospechoso resultó con heridas graves y permanece internado bajo custodia policial en el hospital Iriarte, según informaron a Infobae fuentes del caso.

La intervención de la fuerza policial fue inmediata: tras la recopilación de pruebas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 de Quilmes ordenó la detención del ladrón que fue atropellado. La causa está calificada como tentativa de robo y lesiones culposas, con participación de la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal). El auto involucrado, un Ford Ka negro, quedó secuestrado como parte de la investigación en curso.

Atropellaron a un ladrón que intentó asaltar a un motociclista en Quilmes

El hecho quedó filmado por cámaras de vigilancia. El material permitió reconstruir la secuencia: el joven de 26 años sale del costado derecho de la autopista y ataca a un motociclista, quien logra esquivarlo desviándose a la izquierda. En ese instante, el Ford Ka impacta de frente al delincuente, que sale despedido y cae sobre el asfalto. Su cómplice logró salir ileso.

La conductora, integrante de la Policía que circulaba de civil, denunció el hecho en el momento y prestó declaración testimonial. Las fuentes consultadas confirmaron a Infobae que no se tomaron medidas restrictivas en su contra.

