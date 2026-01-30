Lluvias y calor intenso: cómo es el pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Hay probabilidad de lluvias

En medio de una alerta meteorológica por tormentas que afecta a once provincias del interior del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé jornadas algo nubladas y de calor intenso para los próximos días. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores se alcanzarán los 34 grados.

En esa línea, este viernes se espera una jornada con temperaturas de entre 23 y 30 grados en la Capital Federal y las localidades aledañas. Tras una mañana mayormente nublada, se pronostican tormentas aisladas durante la tarde, con chaparrones hacia la noche.

Mañana el termómetro disminuirá levemente, con marcas que oscilarán entre los 22 y los 29 grados. En tanto, la probabilidad de precipitaciones será baja durante las primeras horas del día. El resto de la jornada se mantendrá entre parcialmente y algo nublado.

El domingo se registrará un repunte de los valores térmicos, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22. Será una jornada parcialmente nublada, sin probabilidad de lluvias.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores se alcanzarán los 34 grados.

El pronóstico del tiempo

La semana próxima continuará con condiciones climáticas similares en el AMBA. El lunes, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 33 grados, mientras que el cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. No se prevén lluvias en la zona.

El martes será, hasta el momento, el día más caluroso de la semana. Con una temperatura mínima de 24 grados, por la tarde se alcanzarán los 34. El tiempo se mantendrá parcialmente nublado.

En tanto, durante los días siguientes las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 33 grados, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

El mapa de alertas meteorológicas (SMN)

Tormentas en el interior del país

Once provincias se encuentran este viernes bajo alerta meteorológica de nivel amarillo y naranja. Se trata de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas, con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 45 milímetros, según la zona.

En tanto, rige una alerta naranja para sectores de Mendoza y Neuquén. En la primera provincia, alcanza a General Alvear, San Rafael y Malargüe; mientras que en Neuquén afecta a zonas de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar, Los Lagos, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Añelo y Pehuenches.

Las provincias en alerta por calor extremo.

Alerta por calor extremo

Ni CABA ni el Conurbano se verán amenazados por alertas por calores extremos. Sin embargo, el suroeste de la provincia de Buenos Aires sí se encuentra bajo advertencia amarilla: abarca la zona de Coronel Suárez, Pigüé, Púan, Tornquist, Bahía Blanca y hasta Carmen de Patagones.

En tanto, el límite entre La Pampa, Río Negro y Neuquén se encuentra bajo advertencia roja: efecto alto a extremo en la salud.

En el oeste de Chubut la situación es de alerta amarilla, al igual que en el oeste rionegrino y el sur neuquino. Parte de Córdoba también está bajo la misma advertencia. En Corrientes el aviso es de color naranja.

La situación resulta especialmente desfavorable para el noroeste de Chubut, donde los incendios forestales permanecen activos. Hacia el lunes 2 de febrero, las previsiones apuntan a la llegada de algunas lluvias en la zona, acompañadas por un descenso notable de la temperatura y ráfagas peligrosas de entre 60 y 75 km/h debido al ingreso de un frente frío.

Este fenómeno podría modificar el comportamiento de los incendios, aunque la incertidumbre persiste, de acuerdo con el análisis de Meteored.