Crece la preocupación por la crecida de un río en Santiago del Estero y ya hay barrios afectados por el agua

Con una erogación superior a los 900 m³/s, Defensa Civil advierte que el nivel alcanzó el estado de alerta naranja.

La crecida del río Dulce mantiene bajo vigilancia a las autoridades y a las comunidades ribereñas de Santiago del Estero, mientras el caudal del curso de agua no deja de aumentar y se registran los primeros impactos en áreas urbanas y rurales. Una alerta naranja rige en toda la región y ya hay zonas afectadas en el departamento Banda.

El incremento sostenido del caudal del río Dulce es atribuido a una combinación de lluvias intensas en la cuenca alta más la liberación de grandes volúmenes de agua desde el embalse de Termas de Río Hondo. Según informó el medio local El Liberal, este jueves por la mañana la cota del dique alcanzó los 272,75 metros sobre el nivel del mar, mientras que el caudal erogado aguas abajo llegó a 936 metros cúbicos por segundo, un valor en ascenso que obliga a mantener las alertas activas. El volumen liberado representa casi 100 metros cúbicos por segundo más que el día anterior, lo que confirma una tendencia creciente que inquieta a las autoridades y a las poblaciones ribereñas.

La situación se volvió crítica en la ciudad de La Banda tras el desborde del río Dulce, que ya comenzó a afectar zonas habitadas del barrio Rubia Moreno. Varias viviendas quedaron bajo el agua y el avance del cauce superó los límites naturales, ingresando en calles y viviendas.

Los vecinos de Rubia Moreno solicitan medidas de contención y refuerzo de defensas en los puntos más vulnerables, además de asistencia inmediata y ayuda sanitaria para las familias cercadas por el avance del agua.

El aumento del caudal del río Dulce obliga a liberar grandes volúmenes de agua desde el embalse de Termas de Río Hondo

Desde la coordinación de Protección Civil de Las Termas, se informó que el embalse está liberando actualmente 816 metros cúbicos por segundo, un incremento considerable respecto a los 610 metros cúbicos por segundo del fin de semana anterior. La cota del embalse se ubicó en 272,34 metros sobre el nivel del mar, lo que obliga a mantener un flujo de salida elevado para preservar la seguridad de la estructura de la presa.

Según las autoridades, este caudal tarda entre 12 y 18 horas en impactar plenamente en la zona de los departamentos Capital y Banda, por lo que se prevé que el nivel del agua se mantenga alto o incluso suba en las próximas horas.

La alerta naranja se activó en función del informe de niveles por crecientes difundido por las autoridades de Las Termas de Río Hondo. Según ese informe, un caudal comprendido entre 801 y 1.200 metros cúbicos por segundo implica riesgo de desborde primario, especialmente en sectores como la zona de feria del dique y el inicio de la costanera.

Ante este escenario, se puso en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Plan Municipal de Emergencia, junto a un monitoreo permanente del comportamiento del río.

El fenómeno que se observa en Santiago del Estero está directamente vinculado a las lluvias intensas caídas en la provincia de Tucumán, que impactaron sobre la cuenca del sistema Salí–Dulce y elevaron el nivel de los ríos que alimentan el embalse de Termas de Río Hondo.

El embalse de Termas de Río Hondo recibe aportes de varios ríos tucumanos, entre ellos el río Salí y sus afluentes Gastona, Medina, Marapa, Lules y Chico. Cuando estos cursos incrementan su caudal de manera simultánea, el volumen de agua que ingresa al embalse se eleva bruscamente, lo que lleva a las autoridades hidráulicas a aumentar la erogación del Dique Frontal para mantener el nivel dentro de parámetros de seguridad. Esa liberación controlada se traduce en una mayor descarga hacia el río Dulce en territorio santiagueño.

En los últimos días, la descarga desde el embalse superó los 850 metros cúbicos por segundo, uno de los valores más altos del año.

Si bien la maniobra tiene un carácter preventivo, el impacto sobre el comportamiento del río es inmediato, con aumento de velocidad, profundidad y capacidad de desborde.

Las consecuencias locales ya se perciben en sectores ribereños de La Banda, la capital provincial y parajes rurales aguas abajo. El avance del agua provocó caminos anegados, erosión de márgenes y zonas bajas cubiertas por el agua.

Las autoridades mantienen la prohibición de ingreso al cauce y refuerzan los controles para evitar accidentes, mientras que Defensa Civil, fuerzas de seguridad y personal municipal coordinan el monitoreo del fenómeno.

La preocupación se extiende más allá de Santiago del Estero. El río Dulce es el principal afluente de la laguna Mar Chiquita, ubicada en el noreste de Córdoba. Un sostenimiento prolongado de caudales elevados podría provocar una suba significativa del nivel de la laguna, con riesgo de inundaciones, daños en infraestructura y desplazamiento de comunidades ribereñas.