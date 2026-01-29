Sociedad

Accidente fatal en Mendoza: un niño de 12 años murió tras ser atropellado por una camioneta

La colisión ocurrió en Vista Flores, en la intersección de calle Aru Moisés y ruta provincial 92, donde el menor, que circulaba en bicicleta, fue embestido por una camioneta conducida por un hombre de 58 años

El hecho ocurrió en una intersección muy transitada del distrito Vista Flores

Un niño de 12 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta mientras circulaba en bicicleta en Tunuyán, provincia de Mendoza.

El accidente fatal se registró el miércoles alrededor de las 16.30 en la intersección de calle Aru Moisés y ruta provincial 92. La víctima, un menor de edad identificado por las autoridades, circulaba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta conducida por un hombre de 58 años.

De acuerdo con el portal mendocino El Sol, ambos vehículos impactaron en circunstancias que aún permanecen bajo investigación. Personal médico y efectivos policiales acudieron rápidamente tras la alerta al 911, aunque las lesiones sufridas por el niño resultaron incompatibles con la vida y el fallecimiento fue constatado en el lugar.

La noticia generó un amplio despliegue de personal policial y servicios de emergencia, quienes realizaron tareas de preservación y análisis en la escena. Las primeras actuaciones incluyeron el relevamiento de rastros, la toma de medidas y la identificación de testigos. La Fiscalía abrió un expediente e instruyó la realización de pericias accidentológicas para determinar cómo se produjo la colisión y cuáles fueron los factores determinantes. El conductor de la camioneta permanece a disposición de la Justicia, mientras la causa avanza bajo la órbita judicial.

La investigación judicial, a cargo de las autoridades de Tunuyán, ordenó peritajes técnicos y la declaración de testigos presenciales para reconstruir la dinámica del accidente y definir eventuales responsabilidades. La Fiscalía también dispuso el secuestro de ambos vehículos involucrados y la intervención de peritos accidentológicos, quienes trabajaron en el lugar para aportar elementos a la causa.

La comunidad de Vista Flores se mantiene expectante por los resultados de las pericias y las medidas que adopte la Justicia.

La causa penal sigue abierta y las autoridades judiciales aguardan el avance de las diligencias para poder determinar los pasos a seguir en función de los resultados de las investigaciones técnicas y testimoniales.

Otro accidente fatal en Mendoza: una mujer y su hija murieron tras chocar sobre un puente en la Ruta 40

Accidente fatal en Mendoza: una mujer y su hija murieron

Un brutal accidente que involucró a una camioneta y un auto en el sur de la provincia de Mendoza provocó la muerte de una mujer y a su hija menor de edad. Por el momento, también hay otras dos personas que están internadas producto de la colisión.

De acuerdo a lo que precisaron fuentes policiales, el siniestro fatal se produjo sobre el kilómetro 2.952 de la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Malargüe, y ocurrió cerca de las 5 de la mañana. Todo ocurrió cuando un auto Fiat Palio colisionó contra una camioneta 4x4 Toyota Hilux.

Por razones que se intentan determinar, el accidente involucró al vehículo de menor porte en el que viajaban una mujer de 30 años junto a sus dos hijos y a la camioneta en la que iban cuatro personas, que se dirigían al norte en dirección a San Rafael.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Vilma Guanco, de 36 años, y una niña cuya edad no fue precisada por las autoridades al cierre de esta edición. Ambas viajaban como acompañantes en la Toyota Hilux. El conductor de la camioneta, un hombre de 38 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que un adolescente de 17 años, también ocupante de la Hilux, permanece en estado reservado y será derivado al Hospital Central de Mendoza para una atención más compleja.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Puente del Matadero, jurisdicción de la Comisaría 24°. Según informaron los voceros policiales, la camioneta quedó debajo del puente tras el impacto. El hecho generó una inmediata intervención de ambulancias y personal de emergencias, que constataron en el lugar el fallecimiento de las dos víctimas.

Según el parte médico, la mujer de 30 años y sus hijas que viajaban en el Palio sufrieron politraumatismos leves y escoriaciones, siendo derivadas por sus propios medios al hospital local, donde permanecen bajo observación sin riesgo vital. El test de alcoholemia practicado a la conductora arrojó resultado negativo (0,00 g/L), confirmaron fuentes oficiales.

La policía científica y personal de la Justicia provincial trabajaron en el lugar del accidente, donde el tránsito fue restringido parcialmente durante varias horas para permitir las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos siniestrados. Hasta el momento, no se ha detallado la mecánica exacta del choque, aunque la principal hipótesis es que uno de los rodados invadió el carril contrario, generando la colisión frontal que derivó en el desenlace trágico.

