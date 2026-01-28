Video: un incendio en Mar del Plata arrasó con un taller mecánico y una ferretería

Incendio en Mar de Plata

Un voraz incendio arrasó este martes un taller mecánico y una ferretería en la ciudad de Mar del Plata. Debido a la magnitud de las llamas, los bomberos debieron evacuar a los vecinos de la zona.

Según reconstruyeron medios locales, el fuego se desató durante la madrugada en la intersección de la avenida Colón y Perú. El incendio se habría iniciado en el taller mecánico de una concesionaria de autos y luego se expandió hacia una ferretería lindera, identificada como Argenfer.

El diario La Capital de Mar del Plata precisó además que las llamas avanzaron hacia viviendas cercanas, lo que obligó a los bomberos a evacuar preventivamente el área.

De acuerdo con un informe preliminar, no se registraron heridos, aunque sí importantes pérdidas materiales: al menos diez vehículos resultaron afectados.

El principal objetivo de los bomberos fue delimitar el área afectada por el incendio con rapidez, ante la cercanía de una estación de servicio. Las tareas lograron evitar que el fuego se expandiera, aunque dos quinchos de viviendas ubicadas sobre la calle Bolívar resultaron dañados.

Por la intensidad del fuego y el peligro de que se extendiera, las calles cercanas fueron bloqueadas, medida que también facilitó el trabajo de los bomberos. Varias dotaciones de diferentes cuarteles acudieron al lugar. El Destacamento Monolito llegó primero y, tras coordinar el reabastecimiento de agua junto al cuartel Centro, se sumaron en total ocho dotaciones al operativo.

Se incendió un reconocido restaurante frente a la cancha de Boca a horas del partido ante Deportivo Riestra

A pocas horas del debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura, un incendio se desató este domingo por la mañana en un reconocido restaurante ubicado frente a la Bombonera. Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar y dominó las llamas, evitando daños a viviendas vecinas y la propagación del fuego.

De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió en el restaurante El Genovés, ubicado en Brandsen 923, frente a la tradicional puerta de ingreso al estadio de Boca. Hasta allí llegaron cuatro móviles del SAME, además de los bomboeros, evacuaron completamente el lugar y asistieron con oxígeno a cuatro personas, dos de las cuales fueron derivadas al Hospital Argerich. También debió ser atendida una oficial del cuerpo de Bomberos.

El fuego se inició en el local gastronómico, en el sistema de evacuación de gases de la cocina, lo que provocó que rápidamente el lugar quedara cubierto de humo.

Además del restaurante, el edificio cuenta con un estacionamiento en el subsuelo y cuatro pisos destinados a un hotel. El reporte indica que el fuego fue rápidamente controlado y no se extendió al resto de la edifiación.

En tanto, el viernes pasado, un incendio sorprendió al histórico café Paulin en pleno centro porteño. El siniestro, que no dejó víctimas fatales, movilizó a equipos de emergencia y obligó a evacuar el local.

El incidente se originó en el primer piso de Paulin, en un espacio de cocina de unos dos por dos metros. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó una superficie de 18 metros de largo por cuatro de ancho y tres de alto, afectando la estructura de madera y distintos artefactos.

El personal del establecimiento, que integra la lista oficial de bares notables de la Ciudad de Buenos Aires, alertó a las autoridades al detectar humo en la cocina. La reacción fue inmediata: los Bomberos de la Ciudad desplegaron una línea de manguera de 38 milímetros para controlar las llamas y evitar daños mayores.

La densa acumulación de humo complicó la intervención. Seis personas, entre trabajadores y clientes, requirieron la asistencia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). De acuerdo con el parte médico, cuatro recibieron oxígeno y todos fueron evaluados en el lugar, sin que ninguno necesitara traslado.