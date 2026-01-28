Trágico accidente en la Ruta 8: un auto chocó de frente con una moto y mató a una madre y a su hija de 9 años

El accidente en Ruta 8 involucró un automóvil Volkswagen Vento y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen; el conductor del auto resultó con lesiones leves

Una colisión registrada este martes en la Ruta Nacional 8, en las inmediaciones de la localidad bonaerense de Colón, dejó como saldo la muerte de Anahí C., de 31 años, y su hija de 9, ambas oriundas de Hughes, en la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del último martes, en el tramo comprendido a la altura del destacamento de la Policía Caminera de Colón. La escena, marcada por la presencia de equipos de emergencia, atrajo la atención de automovilistas que transitaban por la zona.

El siniestro involucró un automóvil Volkswagen Vento blanco, conducido por un hombre de 48 años domiciliado en Venado Tuerto, que circulaba en sentido Wheelwright–Colón, indicó el medio santafesino La Capital. En dirección contraria, transitaban la mujer y su hija a bordo de una motocicleta Guerrero CG 150 Queen.

Por motivos que permanecen bajo investigación, ambos vehículos impactaron. La colisión habría sido frontal, lo que provocó la muerte inmediata de las ocupantes del rodado menor.

El conductor del auto fue derivado al Hospital de Colón tras recibir atención en el lugar, donde se constató que presentaba lesiones leves. Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre su evolución, aunque fuentes en la escena señalaron que permaneció consciente tras el choque.

En la ruta, el operativo desplegado incluyó a efectivos de Policía Vial, Policía Científica, personal del Corredor Vial, Comando de Prevención Rural (CPR) y representantes de la Fiscalía. Las tareas se centraron en la realización de pericias para determinar la mecánica del accidente, mientras la investigación quedó a cargo de la Justicia.

La circulación sobre la Ruta 8 continuó bajo asistencia por horas, con desvíos preventivos, pero sin cortes totales, para permitir el trabajo de los peritos y evitar mayores complicaciones en el tránsito. El episodio generó conmoción en la comunidad de Hughes, de donde eran oriundas las víctimas, y renovó la atención sobre la seguridad vial en ese tramo del corredor nacional.

Un auto se incendió tras un violento choque en Tucumán: murió un hombre

En el siniestro de Tucumán estuvieron implicados un Toyota Corolla con una familia de Santiago del Estero y un Chevrolet Corsa de un residente local

Un accidente mortal entre dos autos, registrado este sábado por la mañana sobre la ruta provincial 307 a la altura de Acheral en Tucumán, dejó una persona fallecida y tres lesionadas, dos de ellas en estado grave. El hecho involucró a un Toyota Corolla en el que viajaba una familia de Santiago del Estero y un Chevrolet Corsa conducido por un residente local.

Tal como reportó La Gaceta, la fuerte colisión ocurrió cerca del kilómetro 3 de la ruta. Tras el impacto, uno de los autos comenzó a arder.

El conductor del Corsa, un hombre de 31 años, murió a raíz del accidente.

Por su parte, los tres integrantes del Corolla resultaron con lesiones de distinta consideración. Los heridos recibieron atención inicial en el Hospital Regional de Monteros y luego fueron trasladados a centros de mayor complejidad.

El conductor del Corolla, de 50 años, sufrió fracturas en la muñeca y el fémur y fue remitido al Hospital Regional de Concepción para una evaluación traumatológica detallada. Una mujer que iba como acompañante presentó fractura de fémur y una contusión pulmonar bilateral, por lo que fue derivada en estado grave al Hospital Centro de Salud.

La tercera ocupante, una joven de 21 años, padeció politraumatismos graves, inestabilidad hemodinámica y traumatismo abdominal cerrado. Según información de El Tucumano, debió ser operada por lesiones en el riñón y el bazo y permanece en estado crítico.

En el lugar trabajaron agentes de la Unidad Regional Oeste y Bomberos Voluntarios en tareas de rescate y peritaje. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención y dispuso el secuestro de ambos vehículos para las pericias correspondientes, además de ejecutar el protocolo establecido para este tipo de hechos.