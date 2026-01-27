Córdoba: un hombre murió al chocar contra una casa cuando huía en una moto robada

En barrio Villa Barranca Yaco, un hombre murió tras chocar con una motocicleta contra la pared de una vivienda

Dos accidentes en Córdoba dejaron como saldo dos personas fallecidas en diferentes circunstancias, según informaron las autoridades locales. Los hechos ocurrieron en la capital provincial y en el municipio de Río Cuarto, y ambos involucraron motocicletas.

El primero de ellos se registró este lunes por la mañana en barrio Villa Barranca Yaco, donde un hombre perdió la vida luego de chocar contra la pared de una vivienda mientras escapaba en una moto que habría sido robada.

Según reportes oficiales, el accidente sucedió cerca de las 10:22 en Pasaje Iglesias, casa 7. El servicio de emergencias constató la muerte del conductor, quien manejaba una motocicleta Honda Wave. De acuerdo con las autoridades, minutos antes había amenazado a su dueño con un arma de fuego, situación que llevó a una persecución en la zona.

Durante la huida, el hombre perdió el control del vehículo y se estrelló contra la fachada de una vivienda. La policía secuestró tanto la motocicleta como el arma de fuego, dejando ambos elementos a disposición de la Justicia provincial. Voceros policiales confirmaron que la investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el robo y la posterior fuga.

El accidente en Río Cuarto dejó el vehículo completamente destrozado

El segundo accidente fatal tuvo lugar en Río Cuarto, donde una mujer de 60 años murió tras un choque entre una camioneta y una moto en la intersección de Ruta Nacional 8 y calle Malavia. El incidente ocurrió por la noche, cuando una Ford EcoSport conducida por un hombre de 53 años, que iba acompañado de su hijo de 18, impactó contra una motocicleta Honda modelo NF en la que circulaba la víctima.

Personal médico arribó al lugar y confirmó el fallecimiento de la mujer. Las causas exactas del choque permanecen bajo investigación por parte de las autoridades, que trabajan en la reconstrucción de los hechos. Los ocupantes de la camioneta no presentaron lesiones graves, según las primeras informaciones difundidas.

Por otro lado, un motociclista sufrió heridas tras una colisión con un automóvil en barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, durante la mañana de ayer. El siniestro, que requirió la presencia de personal policial y un servicio de emergencias, se produjo en la intersección de Remedios de Escalada y Germania.

De acuerdo con los reportes policiales, el accidente involucró a un Chevrolet Agile y una motocicleta conducida por un hombre mayor de edad. El impacto provocó que el motociclista quedara tendido en la vía pública, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

El equipo médico que acudió al lugar diagnosticó politraumatismos al conductor de la moto, aunque su estado no requirió traslado a un centro asistencial. La Policía de la provincia informó que se investigan las causas del siniestro y que ambos vehículos quedaron a disposición de las autoridades competentes para la realización de peritajes. Hasta el momento, no se reportaron otros lesionados producto de la colisión.