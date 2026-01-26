Todos los videos del robo a la influencer en su casa de Mar del Plata

Los videos del robo a la influencer en Mar del Plata: el ingreso de uno de los ladrones a la propiedad

Una secuencia de movimientos silenciosos y precisos quedó registrada en cámaras de seguridad del barrio Faro Norte de Mar del Plata en la madrugada del domingo. En cuestión de minutos, dos sospechosos ejecutaron un robo en la casa donde se alojaba la influencer Mía Martínez. Las imágenes, a las que Infobae tuvo acceso, muestran a los responsables caminando con naturalidad por la vereda, observando el entorno y aprovechando el momento exacto para ingresar al domicilio, mientras uno de ellos oficiaba de campana.

El registro de las cámaras privadas de un vecino aporta información clave para reconstruir lo sucedido. En una primera escena, un hombre avanza por la vereda y estudia el panorama con detenimiento. Tras constatar que el camino está despejado, se dirige a la reja de la vivienda y la abre, ingresando rápidamente.

Otro video, capturado desde el mismo ángulo, revela la participación de un segundo individuo, que pasa caminando por el frente de la casa y permanece atento al movimiento de la cuadra. Su función, como se desprende del análisis de las tomas, sería la de vigilar y alertar a su cómplice ante cualquier eventualidad.

Según relató Mía Martínez en diálogo con este medio, ella se encontraba en Mar del Plata desde principios de enero, alojada en la casa de sus abuelos junto a un grupo de amigos y colegas de trabajo. La noche del sábado, el grupo salió para cubrir una fiesta, regresando cerca de las 6.45 del domingo. Al llegar, notaron que el portón del frente estaba abierto, aunque el pestillo de la traba seguía colocado, un detalle que les llamó la atención de inmediato.

El ingreso a la vivienda confirmó las sospechas. El interior se encontraba completamente revuelto. “Me dejaron las tarjetas de crédito tiradas por arriba de la cama y los cajones abiertos sin absolutamente nada. Los chicos tenían la valija hecha en el placard y se la llevaron totalmente llena. En mi placard no dejaron nada”, relató Mía.

Los delincuentes sustrajeron dispositivos electrónicos, herramientas de trabajo y objetos de valor sentimental: “Literalmente, solo nos dejaron un bóxer y una tanga que habíamos dejado secando en el baño”.

Entre los elementos robados, la joven mencionó su cámara de fotos, micrófonos, un dron y otros equipos fundamentales para sus tareas profesionales.

Los videos del robo a la influencer en Mar del Plata: se ve a un sospechoso de 'campana'

“Son objetos realmente de muchísimo valor. Y no solo eso, sino que yo sin eso no puedo seguir trabajando. Es lo que necesito urgente poder reponer”, explicó la influencer. La pérdida de estos dispositivos la obligó a interrumpir su agenda laboral en Mar del Plata y a regresar antes de lo previsto a Buenos Aires.

El recorrido de los autores del robo quedó documentado en distintas imágenes. En una de ellas, uno de los individuos aparece caminando por la cuadra, observando el movimiento de los vehículos y peatones.

En otra, se lo ve regresando por la misma vereda, repitiendo el trayecto, mientras su cómplice permanece atento en las inmediaciones. Otra captura evidencia la retirada en motocicleta, poco después de concretar el robo, en una secuencia que revela un accionar coordinado.

La víctima relató que al regresar a la vivienda encontró el interior completamente revuelto

Las imágenes de las cámaras privadas no solo permitieron identificar los movimientos previos y posteriores de los involucrados, sino que también evidencian la facilidad con la que actuaron en plena madrugada.

El barrio, caracterizado por la tranquilidad nocturna, fue escenario de un robo que dejó secuelas materiales y emocionales en la víctima: “Lo que más me duele son objetos que para mí eran como reliquias de mi papá, de mi mamá. Yo tenía una campera de mi viejo cuando él tenía 20 años, que era como mi objeto de la suerte, la amaba con todo mi corazón y se la llevaron. Una cadenita de mi viejo, que la tenía hace mucho tiempo, con las iniciales de mamá, papá y mi hermano. De hace mil años, yo ni había nacido y la tenían guardada. Algunas joyas que había hecho yo y también me duele mucho”, concluyó Martínez.