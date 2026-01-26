Sociedad

Otra brutal pelea a la salida de un boliche dejó a un joven con la mandíbula rota en Rosario

La persona debió recibir atención médica tras la agresión sufrida en una zona de la costanera del barrio Alberdi. Los vecinos reclaman mayor presencia policial

Un nuevo hecho de violencia a la salida de un boliche se desató en la madrugada de este domingo en la ciudad de Rosario. El enfrentamiento involucró a varias personas y dejó a un individuo con la mandíbula fracturada.

El hecho ocurrió luego de que el local, ubicado en el barrio Alberdi, cerrara sus puertas. Los videos captados por los vecinos de la zona, que dieron aviso a las autoridades policiales, circularon rápidamente por las redes sociales.

En los registros se puede observar la presencia de varios grupos dispersos en el cruce de la avenida Colombres y Castagnino, en un sector de la costanera. En una de las secuencias, se ve cómo los agentes redujeron a una persona que se encontraba parada en el medio de la calle. De acuerdo con el reporte, la víctima que sufrió la fractura de mandíbula debió ser asistida en un hospital local.

Según reportó La Capital, en la disputa se podían escuchar gritos y corridas que alertaron a los residentes del barrio. En declaraciones al mismo portal, señalaron la reincidencia de este tipo de episodios. “Todos los fines de semana pasa lo mismo: música fuerte, peleas e incidentes en la costanera. Es tierra de nadie”, expresó una mujer.

Los vecinos aseguraron haber realizado denuncias reiteradas tanto ante el 147, número de atención municipal, como al 911, línea policial de emergencias. Sin embargo, consideran que la respuesta institucional no logra modificar el escenario. “Llamamos y no hacen absolutamente nada. El video es del domingo a la mañana y muestra lo que vivimos los vecinos de Alberdi todos los fines de semana”, añadió otra testigo.

El momento en que arribaron las autoridades policiales

Le fracturaron el cráneo a la salida de un boliche

A comienzo de mes, un joven de 20 años sufrió una fractura de cráneo tras ser atacado a golpes por un grupo de al menos cinco personas a la salida de un boliche en El Talar, partido de Tigre. El episodio ocurrió durante la madrugada cuando la víctima, identificada por sus iniciales como A. I. B., fue perseguida y golpeada en un descampado a pocas cuadras del local bailable ubicado sobre la avenida General Pacheco al 29.000.

El hecho se originó luego de una discusión dentro del boliche. Los guardias de seguridad expulsaron a A. I. B. y a otros dos jóvenes del lugar tras ese enfrentamiento. Afuera, la situación se tensó nuevamente y derivó en una segunda pelea. En ese momento, un grupo de entre cinco y seis personas los persiguió en dos vehículos y logró interceptar únicamente a la víctima.

La vícitima quedó gravemente herida

La madre del joven relató que su hijo se hizo el desmayado para evitar que continuaran golpeándolo. “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, explicó.

La víctima llegó por sus propios medios a la casa de su pareja, donde manifestó un intenso dolor de cabeza y presentaba dificultades para hablar y moverse. Dana, pareja del joven, relató: “Él llegó a mi casa y estaba golpeado, no podía hablar, apenas podía moverse. Me decía que le dolía mucho. Le dije que se acostara, le puse hielo y le di pastillas para el dolor, pero él gritaba y lloraba que le dolía mucho la cabeza”. Ante la persistencia del dolor, fue trasladado al hospital, donde los médicos diagnosticaron fractura de cráneo y un hematoma que requirió cirugía de urgencia.

La investigación estaba siendo llevada a cabo por la Fiscalía de El Talar y la Comisaría sexta, que buscan esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

