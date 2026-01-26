Sociedad

Incendios en Chubut: un foco en la zona de Cholila obligó a cerrar la Ruta Provincial 71

Por el avance del fuego se desplegaron más de 500 brigadistas y voluntarios en tareas de combate, mientras el humo y las ráfagas de viento dificultan el acceso y la visibilidad

Las llamas rodean la localidad de Cholila: el viento intenso de esta tarde complicó las operaciones y obligó a replegar al personal por seguridad

La emergencia por los incendios forestales en la zona de Cholila, en la provincia de Chubut, ha obligado a las autoridades a tomar decisiones inmediatas. El avance del fuego, impulsado por ráfagas de viento que superan los 50 kilómetros por hora, mantiene en vilo a pobladores y equipos de emergencia. El corte total de la Ruta Provincial 71, desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta la localidad, sumado a las dificultades para contener los focos secundarios; plantea un escenario que cambia minuto a minuto y que mantiene la incertidumbre sobre el alcance real del daño.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut dispuso el cierre de la ruta para todo tipo de vehículos, una medida que busca proteger tanto a la población como a los brigadistas desplegados en el área.

El fuego, que presenta un comportamiento extremo, rodea a Cholila con columnas de humo provenientes tanto del frente activo en el Parque Nacional Los Alerces como del incendio iniciado en Puerto Patriada. La visibilidad en la región se ha visto comprometida, lo que dificulta las operaciones de combate y la circulación segura de los recursos de emergencia.

El operativo para enfrentar la situación involucra a más de 500 operadores, entre brigadistas, bomberos, personal de manejo del fuego y voluntarios; desplegados en distintos puntos críticos de la zona, según confirmó Laura Mirantes, coordinadora del Comité de Control de Incendios del Parque Los Alerces, en una entrevista con TN.

El humo y la intensidad del viento dificultan las tareas y obligan a replantear estrategias

“Tenemos el fuego en los dos extremos, y aunque las líneas están cubiertas con varios equipos, la situación se complica por la rotación del viento y la aparición de focos secundarios. El fuego está quemando en altura y las ráfagas desprenden brasas que encienden otros sectores. Esto nos impide anticiparnos y nos obliga a trabajar en retroceso”, explicó Mirantes, quien también destacó la gravedad de la sequía y la escasez de agua en la zona.

De acuerdo con ADN Sur, la Dirección de Incendios Forestales de Parques Nacionales ha desplegado a más de 270 brigadistas provenientes de distintas regiones, reforzados con maquinaria y medios aéreos. El responsable de esa área, Ariel Amtahuer, detalló: “El comportamiento del fuego viene siendo extremo desde principios de enero. El viento permanente, el calor y la inestabilidad atmosférica condicionan tanto el trabajo en tierra como las operaciones aéreas”.

Las variables meteorológicas adversas han obligado a modificar estrategias y a replegar personal en los momentos de mayor intensidad, priorizando la seguridad de quienes trabajan en el frente de combate.

En el sector de Villa Lago Rivadavia, algunas viviendas ya fueron evacuadas de manera preventiva. Mirantes informó que los equipos están enfriando los alrededores para proteger la infraestructura y resguardar la vida de los vecinos. Los focos secundarios que surgen a partir de brasas transportadas por el viento agravan la complejidad del operativo, ya que pueden encender nuevos sectores en zonas elevadas y alejadas de los frentes principales.

“Tenemos poco recurso en cuanto a agua y, con las ráfagas, se generan nuevos focos que se desplazan rápidamente”, detalló la coordinadora del Comité de Control de Incendios.

El corte de la Ruta Provincial 71 no solo responde a la necesidad de evitar riesgos para automovilistas y residentes, sino que también facilita el movimiento de los recursos de combate, en un contexto en el que las columnas de humo y la falta de visibilidad dificultan el acceso por tierra.

La línea telefónica 0800-666-2447 de Protección Ciudadana de Chubut permanece habilitada para responder consultas y coordinar acciones en la emergencia.

La amenaza del fuego se orienta hacia el oeste, con riesgo de alcanzar el acceso a Cholila y, según la trayectoria de las ráfagas, extenderse hacia Esquel. Mirantes advirtió: “Lo que nos preocupa por ahí, que con esta trayectoria de estas ráfagas, pueda acceder a Esquel”. Las precipitaciones previstas para la madrugada aportarían solo tres milímetros de agua, una cantidad que para los especialistas en el terreno resulta insuficiente para modificar sustancialmente el panorama.

Las condiciones de viento, altas temperaturas y sequedad extrema podrían persistir en los próximos días, lo que mantendrá el nivel de alerta y la complejidad de la tarea para los equipos de emergencia. Ante este escenario, las autoridades reiteran la importancia de respetar las indicaciones oficiales y de mantenerse informados a través de los canales habilitados.

