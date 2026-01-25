Continúa la alerta por temperaturas extremas en el AMBA y ocho provincias: cómo evitar un golpe de calor

Pidieron evitar las actividades al aire libre y prestar atención ante signos de golpe de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta por temperaturas extremas continuará activa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras ocho provincias, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque se esperan intensos calores para el domingo, aseguraron que no se romperá la barrera de los 40 grados en las áreas alertadas.

El fenómeno afectará principalmente a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Chaco, en donde regirá una alerta de nivel amarillo. Sin embargo, los departamentos de Villa Mercedes y La Toma, en San Luis, serán los más complicados, ya que regirá una advertencia de nivel naranja.

En el caso del AMBA, este domingo se registrarán temperaturas que variarán entre los 25 y los 34 grados. No obstante, indicaron que la mayoría del día el cielo permanecería nublado y con alguna leve brisa de viento. Para la noche, podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Cabe destacar que el lunes se esperaría el pico de temperaturas, ya que la máxima llegaría a los 36 grados. Aun así, existiría la posibilidad de que se produzca un descenso gradual recién a partir del miércoles. Mientras tanto, el organismo ratificó que no habría lluvias dentro de los próximos siete días.

A pesar de las altas temperaturas que se esperan para el domingo, advierten que el día más caluroso será el lunes

Según el SMN, los valores térmicos aumentarían el riesgo de golpes de calor y complicaciones para la salud, en especial en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por este motivo, pidieron reforzar los cuidados de estos grupos poblacionales.

Tras advertir que la exposición prolongada al calor puede provocar síntomas como dolor de cabeza, mareos, cansancio, sudoración excesiva y, en casos graves, desmayos o convulsiones. Por esto, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para evitar complicaciones:

Permanecer en ambientes frescos y ventilados, priorizando el uso de ventiladores o aire acondicionado.

Hidratarse con frecuencia, incluso sin tener sed; se sugiere agua o bebidas deportivas, y evitar el consumo de alcohol o cafeína.

Utilizar ropa ligera, clara y holgada, así como protegerse con sombreros y anteojos de sol al salir.

Disminuir la actividad física intensa durante las horas más cálidas del día.

Mantener especial vigilancia sobre lactantes, niños pequeños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Consultar de inmediato al médico o acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre alta, confusión, piel seca o dificultad para respirar.

Las autoridades recomendaron aumentar el consumo de agua (Visuales AI Infobae)

Se esperan fuertes tormentas en nueve provincias para este domingo

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional también mantendrá activas diversas alertas por tormentas, lluvias y vientos en un total de nueve provincias del país.

Las zonas más complicadas a nivel climático serán el sur de Buenos Aires, gran parte de La Pampa, casi todo el territorio de Mendoza y el sureste de San Juan, en donde regirá una alerta naranja por tormentas. Además, se prevén fenómenos localmente intensos, con ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Las provincias que estarán bajo alerta por tormentas, lluvias y vientos

En tanto, estará activa una alerta amarilla por tormentas en el oeste de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el este de Río Negro, el sur de Córdoba, San Luis, el centro de San Juan, el noroeste de Mendoza, el suroeste de La Rioja, el norte de Jujuy y el norte de Salta, zonas en las que se esperan precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Además, el noroeste y el sur de Santa Cruz permanecerán bajo alerta amarilla por lluvias y vientos, con posibles ráfagas que pueden afectar la circulación y la visibilidad en rutas, así como generar complicaciones adicionales en áreas vulnerables. Por esta razón, las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre los avisos oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.