Un hombre se arrojó al río a nadar con su hijo y murió ahogado en Córdoba

A pesar de que intentaron reanimarlo por casi una hora, el personal de emergencia lo declaró muerto en el lugar

La víctima había ido a pasar las vacaciones junto a su esposa y su hijo de 11 años

Un hombre de 50 años murió ahogado este jueves en el río Anisacate, ubicado en el límite entre Villa La Bolsa y Anisacate, en el valle de Paravachasca de la provincia de Córdoba. Se había metido a nadar junto a su hijo, cuando reportaron que no volvió a salir a la superficie.

El episodio ocurrió durante la siesta, cuando la víctima, oriunda de la ciudad de Córdoba capital, había acudido al balneario acompañada por su esposa y su hijo de 11 años. Mientras jugaba en la zona de piletones del río, que alcanza una profundidad de dos a dos metros y medio, el hombre dejó de aparecer en la superficie, lo que generó una rápida reacción entre los presentes.

La Fiscalía de Instrucción 1 de Alta Gracia, a cargo de la fiscal Luciana Sosa, investigará las circunstancias que llevaron al trágico desenlace y aguarda el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte. En el caso también participa el personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Córdoba.

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el guardavidas del sector, junto a voluntarios y miembros de la Guardia Urbana, le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 45 minutos, después de que el hombre fuese extraído del agua.

El personal de emergencias intentó reanimarlo sin éxito (Gentileza: La Voz del Interior)

A pesar de los esfuerzos, un equipo médico llegó 10 minutos más tarde y continuó con las tareas de resucitación. Finalmente, la muerte fue constatada en el lugar. Se evalúa si la víctima padecía complicaciones de salud previas.

Por su parte, la intendente de Anisacate, Natalia Contini, indicó que se activó el protocolo de contención para asistir emocionalmente a la familia, especialmente al menor, quien presenció el hecho. Además, subrayó que la asistencia involucró la acción conjunta de distintos servicios de emergencia del municipio.

A finales de 2025, un hombre de 35 años murió producto de haberse ahogado cuando nadaba cerca de la Cascada Grande de La Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, durante una jornada turística. En ese momento, la víctima se encontraba con dos amigos, quienes intentaron reanimarlo sin éxito.

Luego de que se confirmara su muerte, la Justicia provincial intervino en el caso para esclarecer los motivos del accidente y determinar cómo ocurrieron los hechos. Hasta el momento, indicaron que el hombre había viajado con sus acompañantes para visitar uno de los sitios más frecuentados de la región del Valle de Calamuchita.

La zona en donde la víctima se ahogó

El incidente ocurrió por la tarde del 30 de diciembre de 2025, cuando la víctima ingresó al agua y sus amigos notaron que no regresaba a la superficie. Tras rescatarlo, comenzaron a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia locales.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, sus amigos realizaron estas maniobras hasta que arribaron efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba. En el momento en que se presentaron en el lugar, los agentes relevaron a los presentes y permanecieron en las tareas de auxilio durante al menos veinte minutos.

Poco después se sumaron al operativo los Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y el personal de Salud de la comuna. A pesar de esto, no lograron restablecer los signos vitales del afectado. Fue de esta manera que las autoridades confirmaron la muerte del hombre en el lugar de los hechos. Por otro lado, se decidió mantener bajo reserva la identidad y el origen de la persona fallecida.

