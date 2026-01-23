Quiénes recibirán una multa de casi $904.000 si incumplen esta norma de seguridad vial en enero 2026

La provincia de Buenos Aires aplicará desde enero de 2026 multas de casi $904.000 por infringir normas clave de seguridad vial

Un importante cambio en la normativa vial bonaerense podría impactar en miles de conductores a partir del inicio de 2026. Las nuevas sanciones económicas establecen que una infracción muy frecuente puede costar casi $904.000 a quienes no respeten una norma clave en rutas y calles de la provincia de Buenos Aires.

Según el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el valor de referencia para calcular las multas se actualiza periódicamente mediante la Unidad Fija (UF), publicada en el sistema oficial de infracciones. El monto máximo surge de la cantidad de UF asignadas a cada falta y su valor vigente en pesos.

El valor actualizado de la UF para enero de 2026 es de aproximadamente $1.807, lo que permite que algunas infracciones consideradas graves alcancen sanciones cercanas a los $903.500.

Las multas que llegan a casi $904.000

En la provincia de Buenos Aires, pasar un semáforo en rojo, negarse a mostrar la documentación obligatoria, no usar el cinturón de seguridad o el casco, o utilizar el celular mientras se conduce son conductas que pueden derivar en sanciones económicas de alto valor.

De acuerdo con el esquema oficial del Ministerio de Transporte bonaerense, estas infracciones se sancionan con un rango de 100 a 500 Unidades Fijas (UF).

Con una UF cercana a los $1.807, al multiplicar ese valor por la cantidad de UF asignadas, la multa mínima para estas faltas ronda los $180.700, mientras que la sanción máxima puede alcanzar los $903.500.

Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, circular en contramano o por banquina implica multas que pueden superar el millón de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La severidad de estas multas responde al riesgo que estas conductas representan para la seguridad vial. Pasar un semáforo en rojo incrementa de manera significativa la posibilidad de colisiones en cruces y pone en peligro tanto a conductores como a peatones, mientras que no utilizar cinturón o casco eleva el riesgo de lesiones graves en caso de siniestro. En tanto, la negativa a mostrar la documentación impide verificar la habilitación del conductor y las condiciones legales del vehículo.

Las multas más altas en la provincia de Buenos Aires

Además de las infracciones que rondan los $904.000, el régimen sancionatorio contempla montos aún mayores para conductas consideradas de riesgo extremo.

Según la normativa provincial, el exceso de velocidad encabeza el listado de multas más elevadas, con sanciones que pueden llegar hasta los $1.807.000, dependiendo de la gravedad del caso y del criterio del juez interviniente.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) habilitante también puede implicar multas de hasta $1.807.000, ya que la infracción se sanciona con entre 300 y 1.000 UF. La VTV es obligatoria para garantizar condiciones mínimas de seguridad mecánica y control de emisiones.

El exceso de velocidad y circular sin la Verificación Técnica Vehicular encabezan las sanciones más elevadas, alcanzando $1.807.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras conductas severamente penalizadas incluyen conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, así como circular en contramano o por la banquina, con multas que pueden oscilar entre $361.400 y $1.807.000, según la gravedad.

El listado estimado de infracciones y sanciones para el inicio de 2026 es el siguiente:

Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $271.050 y $1.807.000.

Circular sin VTV (300 a 1.000 UF): entre $542.100 y $1.807.000.

Conducir con exceso de alcohol o bajo estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $361.400 y $1.807.000.

Pasar un semáforo en rojo, negarse a mostrar documentación, no usar cinturón o casco (100 a 500 UF): entre $180.700 y $903.500.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $180.700 y $361.400.

Conducir sin seguro, mal estacionamiento o sin patente (50 a 100 UF): entre $90.350 y $180.700.

Las autoridades provinciales buscan, mediante este esquema de sanciones, desalentar conductas peligrosas y fortalecer la seguridad vial en todo el territorio bonaerense.

Cómo chequear si tengo multas en la provincia de Buenos Aires, paso a paso

El sistema de consulta y pago de multas depende del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, administrado por el Ministerio de Transporte.

Las multas varían entre $90.350 y $1.807.000, dependiendo de la gravedad de la falta y el criterio del juez bonaerense

Cualquier conductor puede verificar si tiene infracciones pendientes siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Elegir el método de consulta: por DNI del conductor o por patente del vehículo. Completar los datos solicitados respetando el formato indicado. Validar el código de seguridad (captcha). Revisar el detalle de las infracciones registradas, si existieran.

El sistema permite descargar o imprimir el comprobante de la consulta y ofrece opciones para pagar la multa o presentar un descargo, facilitando la regularización de la situación del conductor.

El valor de las multas se determina en función de la Unidad Fija (UF), cuyo monto es publicado y actualizado oficialmente por el Ministerio de Transporte bonaerense y sirve como referencia para todas las infracciones de tránsito.