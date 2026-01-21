“Te vamos a joder a vos”: un intendente de Santa Fe anunció que quitará beneficios a quienes hagan ruido con las motos

El intendente de la pequeña localidad de María Teresa, en el sur de la provincia de Santa Fe, anunció una medida que generó impacto y apuntó contra los motociclistas. Según lo que comunicó Gonzalo Goyechea, aquellos que generen ruido con las motos se les quitarán los beneficios.

El anuncio lo realizó a través de un video que se publicó en la cuenta de Facebook de esta comuna que está a 180 kilómetros de Rosario y a 50 minutos de Venado Tuerto. Allí, especificó: "Todos los vecinos y las vecinas estamos podridos de los que andan en motos con caños de escapes libres y que encima hacen cortes, esa especie de disparo que la única finalidad que tienen es molestar“.

La decisión del jefe comunal se enmarca en la creciente preocupación por los ruidos molestos generados por motocicletas que circulan con escapes modificados. En el video, Goyechea detalló que la nueva regla afectará a cualquier persona que, al ser identificada realizando estas prácticas, mantenga algún tipo de relación o reciba asistencia de la comuna.

Gonzalo Goyechea intendente de María Teresa

Entre las medidas anunciadas, el intendente fue enfático al explicar que “si vos o tu familia son proveedores de la comuna, te cortamos. Si vos o tu familia le prestan algún servicio a la comuna, te cortamos. Si vos necesitás alguna ayuda de acción social de la comuna, te cortamos. Si vos necesitás sacar la licencia de conducir, te cortamos”.

La comunicación oficial fue acompañada por un llamado a la comunidad para colaborar con el control. El intendente pidió a los habitantes utilizar el sistema “ojos en alerta” para denunciar a quienes incurran en estas conductas, asegurando que la vigilancia no solo recaerá en la guardia urbana, sino en todo el equipo de gestión y en él mismo. “Vamos a sumar operativo pasivo, donde la guardia urbana, sin necesidad de pararte, te va a hacer una y diez multas. Vos pasás haciendo ruido, que nos conocemos todo. Vamos a anotar tu nombre, tu apellido y te vas a llevar un montón de sorpresas”, expresó Goyechea en su mensaje.

El operativo podrá realizar varias multas a quienes hagan "cortes" con la moto

El jefe comunal explicó que la problemática lleva tiempo en análisis y que, a pesar de los operativos realizados con la Policía de Santa Fe, los resultados no han logrado disminuir de manera significativa el fenómeno. “Hacemos operativos en forma permanente con la policía. Son necesarios, pero no son suficientes, porque además los hacemos estáticos. Decidimos no perseguir a ninguna persona que esquive estos operativos para proteger y evitar la posibilidad de que lastimen a terceros”, explicó en el video, aludiendo a los riesgos de accidentes para los motociclistas y terceros durante persecuciones.

En diálogo con Radiópolis (Radio2), el intendente sostuvo que el 99% de los vecinos apoya la medida y que la minoría que realiza estas acciones perjudica al conjunto de la comunidad. “Los que se tienen que preocupar son ellos, el 1% que hace esto, una realidad que pasa en todas las localidades porque desde que sacamos este comunicado no paramos de recibir llamados”, aseguró Goyechea al medio rosarino, subrayando la magnitud del problema en la región.

El intendente destacó el alcance de la medida

La población de María Teresa asciende a unos 4.500 habitantes y, según estimaciones del propio mandatario, unos 40 motociclistas han sido identificados como responsables de los mayores niveles de ruido. “Son los que hacen estupideces”, manifestó en referencia a quienes manipulan los escapes de las motos para provocar sonidos similares a disparos, que alteran la tranquilidad del pueblo.

El intendente relató que, en anteriores ocasiones, la comuna implementó controles vehiculares con apoyo policial y la utilización de 70 cámaras de videovigilancia, lo que permitió secuestrar alrededor de 20 motos. Sin embargo, reconoció que cuando los rodados se encuentran dentro de los domicilios particulares, las autoridades no pueden intervenir. “Todo esto ocasiona una movida tremenda en la comuna”, señaló Goyechea, justificando la necesidad de endurecer las sanciones.

El alcance de la medida incluye la afectación directa de cualquier vínculo formal entre los infractores y el gobierno local. El intendente insistió: “Si te gustan los cortes, vas a tener cortes. Por hacerte el vivo en un verano, te vas a complicar la vida con un montón de años”. Además, enfatizó el carácter personal del seguimiento que se realizará: “No solamente la guardia urbana, todo el equipo de gestión y yo personalmente voy a estar vigilando”.