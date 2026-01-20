Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una ruta camino a Pinamar y generó demoras en el tránsito

El piloto de la aeronave contaba con todos los permisos y volaba desde Cañuelas hasta el Aeródromo de Villa Gesell cuando detectó la falla

En la Ruta 56, entre el kilómetro 33 y el 36, entre General Conesa y General Madariaga, una avioneta Mooney M20 debió realizar un aterrizaje de emergencia por un desperfecto mecánico. El episodio, que ocurrió en un tramo utilizado para acceder a la costa atlántica bonaerense, tomó por sorpresa a los automovilistas que transitaban por la zona de Pinamar.

La empresa AUBASA, responsable de la gestión del camino, reportó que el incidente no dejó heridos, según el portal 0221. El tránsito, aunque interrumpido parcialmente, fue ordenado con la asistencia del personal de Seguridad Vial, pese a las complicaciones ya que en la zona no había señal de teléfono.

El piloto, de 51 años, contaba con los permisos pertinentes y seguía una hoja de ruta que iba desde Cañuelas hasta el Aeródromo de Villa Gesell.

La falta de señal telefónica en la zona complicó la asistencia a la avioneta accidentada cerca de Pinamar, según informó AUBASA

Según agregó la señal TN, el hombre fue identificado como L.D. y detectó un desperfecto en uno de los motores de su aeronave bimotor MOSBER. En ese entonces, optó por realizar un aterrizaje de emergencia y, por eso, terminó sobre la Ruta Provincial 56 que llega hasta Pinamar.

De acuerdo con la información difundida por 0221, la nave involucrada responde al modelo Mooney Ranger, un avión monomotor de ala baja propulsado por pistón, apreciado en la aviación general por su eficiencia y velocidad. Existen registros de que la aeronave está o estuvo registrada en la provincia de Misiones.

Si bien en un primer momento el corte fue total, luego se trasladó a la avioneta a la banquina para que los autos puedan volver a circular. La intervención de los servicios de emergencia permitió liberar una parte del tráfico en la zona y, a los minutos, la reanudación del tránsito fue total. Las autoridades confirmaron que la situación fue controlada y que no se registraron daños personales.

Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro

Una avioneta privada en la que se desplazaba un matrimonio de Arroyo Seco junto a otra persona debió realizar un aterrizaje de emergencia en las proximidades de Las Grutas, provincia de Río Negro. Los tres ocupantes de la aeronave sobrevivieron al incidente. El suceso generó la movilización de equipos de rescate poco después de que la nave despegara del aeródromo Antoine de Saint Exupéry.

Entre los pasajeros se encontraba Joaquín Martins, presidente del Círculo de Aviación Rosario y propietario de una estación de servicios, su esposa y un tercer integrante. Viajaban en un avión North American Navion con matrícula LV-YYL.

Joaquín Martins, presidente del Círculo de Aviación Rosario, su esposa y el tercer pasajero fueron trasladados al hospital Aníbal Serra tras el accidente

Los tres habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y emprendieron el regreso a Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, cuando pocos minutos después de despegar, la aeronave sufrió un desperfecto mecánico. Esta situación obligó a un descenso de emergencia en una zona de médanos y vegetación natural, cerca del cruce de las rutas nacionales 3 y 251 y la ruta provincial 2.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, los tres ocupantes resultaron con heridas leves y se mantuvieron lúcidos tras el impacto. Como consecuencia del accidente, intervino rápidamente personal policial, bomberos voluntarios y servicios de salud, quienes asistieron y trasladaron a Martins, de 65 años, a su esposa, de 61, y al tercer ocupante al hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste.

Según detalló el Diario Río Negro, uno de los pasajeros caminó varios kilómetros tras el aterrizaje hasta una estación de servicio para solicitar ayuda y dar aviso sobre lo ocurrido, lo que facilitó la pronta respuesta de los servicios de emergencia.

La aeronave sufrió daños considerables en las alas y el fuselaje durante la maniobra de descenso. El avión, que suele guardarse en el hangar de Alvear, en las afueras de Rosario, tenía previsto volver luego de las celebraciones. El campo en el que ocurrió el accidente está ubicado entre la ruta provincial 2 y la ruta nacional 3, junto a una estación de servicio.

La investigación quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste y de los organismos aeronáuticos pertinentes, que deberán determinar el origen de la falla.

Para las pericias, se convocó al gabinete de Criminalística de la Policía provincial, a un médico policial y a la autoridad aeroportuaria, mientras se esperaba la llegada de la Junta de Seguridad en el Transporte de la Nación, responsable de las investigaciones técnicas.