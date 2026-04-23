Tolerancia cero a la pirotecnia ilegal: Destruyen más de 10 mil artefactos incautados en República Dominicana

Funcionarios del Ministerio de Interior y Policía, junto a representantes de instituciones aliadas, durante el acto de destrucción de fuegos artificiales incautados como parte de la política de tolerancia cero (Foto cortesía @FarideRaful).

La destrucción de 10,191 unidades de fuegos artificiales incautadas durante operativos realizados en diciembre de 2025 en la República Dominicana marcó el inicio de una nueva etapa en la política de “tolerancia cero” contra la pirotecnia ilegal impulsada por el Ministerio de Interior y Policía.

Este día 22 de abril, la ministra Faride Raful encabezó un acto, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la Ley 340-09 sobre manejo y control de explosivos y sustancias relacionadas. El evento se llevó a cabo en el campo de entrenamiento del Ejército de la República Dominicana, en Sierra Prieta, Yamasá, con la participación de representantes del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras instituciones gubernamentales.

En el respectivo acto, la ministra Raful subrayó que la eliminación masiva de estos artefactos busca evitar tragedias asociadas a la manipulación inexperta de pirotecnia, como quemaduras graves, pérdida de visión e incendios durante celebraciones. La funcionaria recordó que “la seguridad de las familias no se negocia” y advirtió que toda la comercialización fuera del marco legal será sancionada. “La pirotecnia ilegal no es un juego: representa quemaduras, pérdida de visión e incendios evitables”, señaló durante la ceremonia.

El Ministerio de Interior y Policía realizó la incineración controlada de productos pirotécnicos en República Dominicana.

La funcionaria explicó que los productos fueron decomisados en colmados, barberías y otros establecimientos no autorizados, tras detectarse que su venta y distribución representaba un riesgo considerable para la población, especialmente para niños y adolescentes.

Las autoridades destacaron la importancia de que solo las empresas con permisos especiales de la Dirección de Explosivos y Fuegos Artificiales (DEFA) pueden importar y detonar estos artículos, en cumplimiento estricto de la Ley 340-09.

Ley 340-09: regulación y sanciones

La Ley 340-09 regula el control y manejo de explosivos, incluyendo la pirotecnia. Esta legislación establece que solo las personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas pueden fabricar, importar, almacenar, transportar, distribuir y comercializar fuegos artificiales.

El artículo 14 de la norma dispone que quienes fabriquen, vendan, transporten o distribuyan estos artículos sin la debida autorización incurren en infracción grave. Las sanciones incluyen penas de prisión de hasta cinco años, además de multas económicas y decomiso del material ilegal.

Esta ley prohíbe expresamente la venta ambulante y en lugares no autorizados, así como la entrega de pirotecnia a menores de edad.

Por lo que, tanto el Ministerio de Interior y la Policía enfatizaron que la destrucción de los artefactos incautados forma parte de un plan permanente, que incluye inspecciones, operativos de decomiso y campañas de concientización para reducir emergencias derivadas del uso de fuegos artificiales ilegales.

Personal del Ministerio de Interior y Policía deposita fuegos artificiales incautados durante la jornada de destrucción de pirotecnia ilegal en República Dominicana (Foto cortesía @FarideRaful).

Durante la jornada, las autoridades recordaron que ninguna autoridad municipal, provincial o local está facultada para autorizar la venta de estos productos fuera del marco regulatorio, y que quienes incumplan enfrentarán consecuencias legales.

Las autoridades reiteraron, que el objetivo prioritario es proteger vidas y reducir la cantidad de emergencias asociadas a la pirotecnia clandestina, especialmente durante las festividades. La ministra Raful enfatizó que la política del Ministerio es clara: “Inspeccionar, incautar y eliminar lo ilegal para proteger vidas”.

El Ministerio de Interior y Policía informó que las acciones de fiscalización y destrucción de mercancía ilegal continuarán como parte de su estrategia de prevención, y llamó a la ciudadanía a denunciar la venta irregular de fuegos artificiales. El organismo recordó que la coordinación interinstitucional es clave para disminuir cada año el volumen de pirotecnia incautada y fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional.