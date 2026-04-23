El Salvador

Selección de El Salvador modifica su agenda: se cae partido ante Marruecos y enfrentará a Qatar

La Selecta enfrentará a Qatar el 6 de junio en un amistoso estratégico durante la fecha FIFA, luego de la cancelación ante Marruecos. El duelo no será televisado por disposición de las autoridades cataríes

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La Selección Mayor de El Salvador jugará un partido amistoso frente a Qatar el 6 de junio de 2026 en Los Ángeles en el marco de la fecha FIFA de junio. (Cortesía: Redes sociales)
La Selección Mayor de El Salvador jugará un partido amistoso frente a Qatar el 6 de junio de 2026 en Los Ángeles en el marco de la fecha FIFA de junio. (Cortesía: Redes sociales)

La Selección Mayor de El Salvador enfrentará a Qatar en un partido amistoso, programado para el 6 de junio de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, durante la fecha FIFA, luego de que se cancelara el compromiso previamente acordado contra Marruecos ese mismo mes.

De igual manera se anunció que el encuentro no será transmitido por televisión según disposición de las autoridades qataríes, informó Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

El ajuste en la agenda respondió directamente a la notificación de la Real Federación Marroquí de Fútbol, que comunicó no poder disponer de la totalidad de su plantel para el duelo previsto ante la Selecta el 3 de junio en la ciudad de Maryland.

El combinado marroquí propuso jugar ese partido el 2 de junio en territorio africano, cubriendo los costos de traslado de la delegación salvadoreña. Sin embargo, la federación salvadoreña rechazó la alternativa alegando que la FIFA (Federación Internacional de Fútbol y Asociados) prohíbe disputar partidos en distintos continentes en una misma fecha FIFA, y reafirmó su plan original de celebrar dos amistosos en ese periodo.

La cancelación del amistoso El Salvador vs. Marruecos se produjo porque la selección africana no contaba con todos sus jugadores disponibles para el 3 de junio en Maryland. (Cortesía: Yamil Bukele)
La cancelación del amistoso El Salvador vs. Marruecos se produjo porque la selección africana no contaba con todos sus jugadores disponibles para el 3 de junio en Maryland. (Cortesía: Yamil Bukele)

Esta restricción ya se había aplicado en ciclos de amistosos previos y obliga a las federaciones a priorizar la organización logística y deportiva en un solo continente por fecha

“Hemos agradecido esta deferencia, formalidad y apertura por parte de la federación marroquí, dejando por sentado que nos hubiera encantado jugar ese encuentro, pero se nos hace imposible viajar a ese lugar porque, por disposiciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, no se puede jugar en dos continentes diferentes en una misma fecha FIFA y, siguiendo nuestra planificación y proceso, tenemos programado jugar dos encuentros amistosos para este período”, expresó el máximo mandatario de la Fesfut por medio de redes sociales.

FESFUT anunciará próximamente el segundo rival que completará los amistosos de El Salvador en junio . (Cortesía: La Selecta)
FESFUT anunciará próximamente el segundo rival que completará los amistosos de El Salvador en junio . (Cortesía: La Selecta)

Yamil también detalló en su publicación que en los próximos días se anunciará el segundo rival que completará la agenda de encuentros amistosos de El Salvador en la ventana internacional de junio.

El Salvador se medirá a una Qatar mundialista

La Azul y Blanco medirá fuerzas contra el combinado qatarí el 6 de junio de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles, en un duelo amistoso que no contará con transmisión televisiva por solicitud de las autoridades del fútbol catarí.

Qatar clasificó a la Copa Mundial de 2026, en el que compartirá el Grupo B junto a Canadá, Bosnia y Suiza, por lo que, el choque frente al equipo cuscatleco dota de un componente estratégico de cara al máximo torneo internacional.

Qatar llega clasificado al Mundial de 2026 y compartirá el Grupo B con Canadá, Bosnia y Suiza, sumando atractivo estratégico al partido ante El Salvador. (Cortesía: Yamil Bukele)
Qatar llega clasificado al Mundial de 2026 y compartirá el Grupo B con Canadá, Bosnia y Suiza, sumando atractivo estratégico al partido ante El Salvador. (Cortesía: Yamil Bukele)

El combinado asiáticos trabaja bajo la tutela de Julen Lopetegui. El timonel español, con amplia trayectoria en los banquillo de Real Madrid, Porto, West Ham y la Selección Española absoluta, busca superar lo hecho en la edición pasada de la cita mundialista, donde Qatar fue sede y ni siquiera pudo avanzar de la fase de grupos

Por su parte, el “Bolillo” Gómez, timonel de la selección centroamericana, se alista de cara a la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, torneo que se realizará después del mundial.

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