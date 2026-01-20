Sociedad

Un subcomisario de la Policía Federal dio positivo de alcoholemia mientras manejaba un móvil oficial

Durante un control vehicular en Campana, un agente de tránsito detectó que el agente conducía una camioneta Ford Ranger oficial acompañado por su familia y con 0,56 gramos de alcohol en sangre

Guardar
El conductor integraba la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones de la mencionada fuerza

Un funcionario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detectado con alcoholemia positiva mientras manejaba un vehículo oficial en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en Campana. Durante un control vehicular, inspectores de tránsito detectaron que un agente conducía una camioneta de la fuerza con 0,56 gramos de alcohol en sangre y con toda su familia a bordo, infringiendo la ley de alcohol cero al volante.

El conductor fue identificado subcomisario dentro de la fuerza, tiene 42 años y se desempeñaba en la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, la agente de tránsito le comunica al conductor: “Usted está conduciendo un móvil oficial, señor. ¿Usted es policía? Está tomando alcohol. Cero punto cincuenta y seis. No solamente está circulando en un móvil oficial, usted es de la Policía Federal. Está circulando con alcoholemia positiva y va con toda su familia. Usted no va a poder continuar manejando. Usted, como funcionario, tiene que dar el ejemplo. Usted es policía”. La respuesta del subcomisario al ser consultado por el consumo de alcohol fue: “Vengo de un asado”.

El vehículo involucrado es una camioneta Ford Ranger, propiedad de la Policía Federal Argentina. En el acta del procedimiento se especifica que el agente circulaba acompañado por familiares y que el operativo se desarrolló durante un control de rutina en la mencionada traza nacional.

El subcomisario manejaba una camioneta
El subcomisario manejaba una camioneta oficial acompañado por su familia en el momento del control

Según pudo saber este medio, tras la difusión del caso, la Policía Federal Argentina confirmó la identidad del implicado y señaló que “se están tomando las medidas administrativas y disciplinarias pertinentes, sin perjuicio de la sanción por la infracción”.

Según informó Primer Plano Online, el subcomisario fue apartado de sus funciones y pasado a disponibilidad de manera inmediata. Además, desde la superioridad se dispuso que el uso de móviles oficiales quedará restringido exclusivamente para los jefes de cada dependencia.

Junto a la suspensión del efectivo, se inició el correspondiente sumario disciplinario y una causa por infracción a la ley de alcohol cero al volante, vigente en la provincia de Buenos Aires para todos los conductores.

Un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató a una mujer y quedó libre

Un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató y ya está libre

Vanesa Escalante, una mujer oriunda del partido bonaerense de General Rodríguez, fue víctima el pasado sábado de una nueva imprudencia al volante, esta vez sobre la ruta provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad de Open Door. Allí, un efectivo de la Policía Federal que conducía alcoholizado perdió el control de su vehículo, se cruzó de carril e impactó de frente contra el auto en el que viajaban la víctima fatal y su familia.

Producto de la violenta colisión, Vanesa murió en el acto, mientras que sus acompañantes, Marcelo Emmi, su pareja, de 38 años, y Milagros, la hija de ambos de 15, debieron ser rescatados por Bomberos y trasladados de urgencia. Por su parte, el efectivo perteneciente a la PFA, identificado como Maximiliano Gastón Montepeloso, y Romina Riedel, su pareja, también fueron derivados al Hospital Zonal de Luján.

En paralelo, el test de alcoholemia que le practicaron complicó más aún a Peloso: la prueba arrojó que conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre, por lo cual la fiscal Mariana Suárez, de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, ordenó su aprehensión preventiva. Mientras tanto, la policía busca intensamente al segundo vehículo involucrado que huyó del lugar.

A pesar de la comprometedora situación de Montepeloso, este martes el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido de la fiscal Suárez para convertir la aprehensión en detención del imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas, todo ello en concurso real entre sí.

Según consta en la resolución del magistrado, a la que tuvo acceso este medio, dejar detenido a Montepeloso por la figura legal que se le imputa es una medida que “excede los límites legales” y “resulta desproporcionada”. “No hacer lugar -por desproporcionado- al pedido de conversión de la aprehensión de Gastón Maximiliano Montepeloso en detención, disponiendo su inmediata libertad, la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha, siempre que no medie impedimento legal por parte de otra autoridad”, resolvió.

El imputado, no obstante, debió dejar constancia de un domicilio fijo y quedó comprometido a comparecer cada vez que sea convocado por el Juzgado, que le retuvo su licencia de conducir y le impuso una prohibición para manejar cualquier tipo de vehículo.

Temas Relacionados

Ruta Nacional 12CampanaPolicía Federal ArgentinaAlcoholemiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imprudencia en Pinamar: le quitaron la licencia a un hombre por conducir su camioneta en los médanos mientras se filmaba

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dictó la medida contra un sujeto que iba grabando a su esposa y a su hijo que andaban en cuatriciclo sin casco

Imprudencia en Pinamar: le quitaron

Hallaron otro de los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Se trata de un modelo valuado en 100 mil dólares y fue utilizado en un video de uno de los cantantes. Según la investigación, los vehículos ingresaban al país bajo el régimen de turismo, conducido por ciudadanos paraguayos y se los dejaban a residentes locales

Hallaron otro de los autos

Argentina creó su Comisión Nacional de Bioética

Será presidida por el ministro de Salud y estará conformada por expertos. Tendrá como objetivo ordenar los problemas que plantea el avance científico y biotecnológico en la investigación, la práctica médica y la atención sanitaria

Argentina creó su Comisión Nacional

Continúa la lucha contra los incendios forestales en Chubut y anticipan un nuevo frente de tormenta en la zona

El fuego se reactivó en Epuyén, Puerto Patriada y en el Parque Nacional Los Alerces debido al calor que se registró en la cordillera en los últimos días

Continúa la lucha contra los

Cómo es por dentro la obra de $1.560 millones para restaurar un colegio emblemático de Buenos Aires

Un equipo de restauradores avanza en la recuperación del Mariano Moreno, inaugurado en 1910. El proyecto devuelve la vida a vitrales originales y a un salón de actos cerrado durante once años

Cómo es por dentro la
DEPORTES
El dramático testimonio de una

El dramático testimonio de una figura del Liverpool tras la condena al empresario millonario que la acosaba

El Inter de Lautaro Martínez perdió 3-1 ante Arsenal y se complicó en la Champions League: todos los goles de la jornada

Otro escándalo salpica a Tsitsipas: a una semana de blanquear su romance, aparecieron fotos de su nueva novia con otro hombre

Del golazo con la pierna inhábil al lujo que levantó al público: el gran partido de Mastantuono en el triunfo del Real Madrid

Sorpresa en la Champions League: Manchester City perdió contra el Bodo Glimt de Noruega y puso en riesgo su pase a octavos

TELESHOW
“Soda Stereo me pareció siempre

“Soda Stereo me pareció siempre una porquería”, la antigua grieta rockera que reabrió Germán Daffunchio

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en medio del escándalo Siciliani-Castro: “Hay una no sororidad”

A los 92 años murió Adela Gleijer, actriz de Verano del ‘98 y Los Roldán

El homenaje de Susana Roccasalvo a su esposo, a una década de su muerte: “Siempre estás presente”

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea propuso prohibir

La Unión Europea propuso prohibir las exportaciones de componentes para drones y misiles a Irán: prepara nuevas sanciones

Ecuador cuenta con su primer Centro de Fusión de inteligencia para combatir el narco

El correísmo evalua separar a una alcaldesa tras revelarse su vínculo íntimo con un narco asesinado

Siria anunció un cese al fuego de cuatro días con los kurdos en el norte del país

El discreto encanto de Groenlandia