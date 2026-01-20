Un subcomisario de la Policía Federal dio positivo de alcoholemia mientras manejaba un móvil oficial

El conductor integraba la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones de la mencionada fuerza

Un funcionario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detectado con alcoholemia positiva mientras manejaba un vehículo oficial en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en Campana. Durante un control vehicular, inspectores de tránsito detectaron que un agente conducía una camioneta de la fuerza con 0,56 gramos de alcohol en sangre y con toda su familia a bordo, infringiendo la ley de alcohol cero al volante.

El conductor fue identificado subcomisario dentro de la fuerza, tiene 42 años y se desempeñaba en la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, la agente de tránsito le comunica al conductor: “Usted está conduciendo un móvil oficial, señor. ¿Usted es policía? Está tomando alcohol. Cero punto cincuenta y seis. No solamente está circulando en un móvil oficial, usted es de la Policía Federal. Está circulando con alcoholemia positiva y va con toda su familia. Usted no va a poder continuar manejando. Usted, como funcionario, tiene que dar el ejemplo. Usted es policía”. La respuesta del subcomisario al ser consultado por el consumo de alcohol fue: “Vengo de un asado”.

El vehículo involucrado es una camioneta Ford Ranger, propiedad de la Policía Federal Argentina. En el acta del procedimiento se especifica que el agente circulaba acompañado por familiares y que el operativo se desarrolló durante un control de rutina en la mencionada traza nacional.

Según pudo saber este medio, tras la difusión del caso, la Policía Federal Argentina confirmó la identidad del implicado y señaló que “se están tomando las medidas administrativas y disciplinarias pertinentes, sin perjuicio de la sanción por la infracción”.

Según informó Primer Plano Online, el subcomisario fue apartado de sus funciones y pasado a disponibilidad de manera inmediata. Además, desde la superioridad se dispuso que el uso de móviles oficiales quedará restringido exclusivamente para los jefes de cada dependencia.

Junto a la suspensión del efectivo, se inició el correspondiente sumario disciplinario y una causa por infracción a la ley de alcohol cero al volante, vigente en la provincia de Buenos Aires para todos los conductores.

Un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató y ya está libre

Vanesa Escalante, una mujer oriunda del partido bonaerense de General Rodríguez, fue víctima el pasado sábado de una nueva imprudencia al volante, esta vez sobre la ruta provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad de Open Door. Allí, un efectivo de la Policía Federal que conducía alcoholizado perdió el control de su vehículo, se cruzó de carril e impactó de frente contra el auto en el que viajaban la víctima fatal y su familia.

Producto de la violenta colisión, Vanesa murió en el acto, mientras que sus acompañantes, Marcelo Emmi, su pareja, de 38 años, y Milagros, la hija de ambos de 15, debieron ser rescatados por Bomberos y trasladados de urgencia. Por su parte, el efectivo perteneciente a la PFA, identificado como Maximiliano Gastón Montepeloso, y Romina Riedel, su pareja, también fueron derivados al Hospital Zonal de Luján.

En paralelo, el test de alcoholemia que le practicaron complicó más aún a Peloso: la prueba arrojó que conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre, por lo cual la fiscal Mariana Suárez, de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, ordenó su aprehensión preventiva. Mientras tanto, la policía busca intensamente al segundo vehículo involucrado que huyó del lugar.

A pesar de la comprometedora situación de Montepeloso, este martes el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido de la fiscal Suárez para convertir la aprehensión en detención del imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas, todo ello en concurso real entre sí.

Según consta en la resolución del magistrado, a la que tuvo acceso este medio, dejar detenido a Montepeloso por la figura legal que se le imputa es una medida que “excede los límites legales” y “resulta desproporcionada”. “No hacer lugar -por desproporcionado- al pedido de conversión de la aprehensión de Gastón Maximiliano Montepeloso en detención, disponiendo su inmediata libertad, la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha, siempre que no medie impedimento legal por parte de otra autoridad”, resolvió.

El imputado, no obstante, debió dejar constancia de un domicilio fijo y quedó comprometido a comparecer cada vez que sea convocado por el Juzgado, que le retuvo su licencia de conducir y le impuso una prohibición para manejar cualquier tipo de vehículo.