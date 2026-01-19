Con tablas de surf, guardavidas rescataron a un joven en Mar del Plata

La víctima practicaba kitesurf, cuando perdió el control y era arrastrado hacia la escollera Sur

Una tarde agitada sorprendió a quienes caminaban por la playa del puerto de Mar del Plata. El viento soplaba con fuerza y, en medio de ese clima, una escena captó la atención de todos: un hombre que practicaba kitesurf perdió el control y fue salvado por guardavidas que se arrojaron al mar en tablas de surf.

La situación comenzó cuando un kitesurfista fue arrastrado por la corriente y las intensas ráfagas de viento. Las imágenes del hecho mostraron el instante en que el deportista, superado por las condiciones climáticas, quedó atrapado cerca de la escollera Sur, un sector donde no existe salida directa hacia la playa.

Frente a esto, los guardavidas tomaron sus tablas de surf y se lanzaron al agua. A pesar de la distancia y un mar bastante revuelto, los rescatistas lograron acercarse al hombre, que se encontraba visiblemente asustado.

Las condiciones climáticas obligaron a un despliegue rápido del equipo de seguridad en la playa del puerto

El profesional Hernán Carro subrayó en sus redes sociales que este tipo de episodios no son aislados en el inicio de la temporada 2026. “En lo que va de este comienzo de temporada 2026 ya los y las guardavidas tuvieron varias intervenciones. Hacen un buen equipo”, comentó.

El rescate no solo involucró a los profesionales del puesto de seguridad, ya que algunos surfistas decidieron colaborar y se sumaron a la ayuda con sus propias tablas.

La publicación del video se viralizó rápidamente y generó, entre la comunidad, reacciones diversas: desde el reconocimiento a la labor de los guardavidas hasta cuestionamientos sobre la responsabilidad de quienes ingresan al mar en situaciones de riesgo. La víctima quedó fuera de peligro en pocos minutos y el incidente se resolvió sin consecuencias graves.

Un temporal impactó en Mar del Plata y alrededores: volaron sombrillas, cayeron árboles y hubo un herido

Bajó la temperatura, comenzó a llover y una fuerte ráfaga de viento afectó en La Perla

Una fuerte ráfaga de viento sorprendió a Mar del Plata este sábado tras una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ocasionando daños en la playa, el centro y distintos barrios de la ciudad, con caídas de árboles, postes y voladuras de sombrillas y techos. El fenómeno, que se extendió durante unos veinte minutos, se desató poco después de las 15 y estuvo acompañado por lluvias intensas y ráfagas que alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora.

En la zona céntrica y en La Perla, la situación se tornó especialmente tensa cuando las condiciones meteorológicas cambiaron de forma abrupta. El viento provocó la rotura de paneles de vidrio en la planta baja del edificio Maral 50, ubicado frente a la costa.

Personal de Defensa Civil y equipos de riesgos especiales implementaron un operativo en el lugar para garantizar la seguridad, ante el riesgo de que fragmentos de vidrio permanecieran en altura.

El fenómeno también afectó la circulación en el centro de la ciudad por la caída de árboles y postes. Un árbol de gran porte se desplomó sobre la calle 25 de Mayo, entre Yrigoyen y Mitre, derribando un poste de luz que impactó sobre una combi, aunque el suministro eléctrico no se interrumpió.

La situación se replicó en otros sectores. En la calle Yrigoyen al 1400, un árbol cayó sobre un vehículo estacionado, mientras que en la zona de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se reportaron episodios similares.

En Roca y 188, una columna de telefonía terminó sobre la calzada, mientras que en el barrio Belisario Roldán, el viento derribó postes de alumbrado sobre techos, rejas y la vía pública.

El temporal llevó a los guardavidas a evacuar rápidamente las playas y a pedir a los bañistas que abandonaran el mar por precaución. Miles de personas se desplazaron hacia la ciudad en cuestión de minutos, mientras el cielo se oscurecía y la lluvia se intensificaba. En la zona de Constitución, se reportaron cortes de energía eléctrica durante el evento.