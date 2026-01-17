Un temporal impactó en Mar del Plata y alrededores: volaron sombrillas, cayeron árboles y hubo un herido

Bajó la temperatura, comenzó a llover y una fuerte ráfaga de viento afectó en La Perla

Una fuerte ráfaga de viento sorprendió a Mar del Plata este sábado tras una alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ocasionando daños en la playa, el centro y distintos barrios de la ciudad, con caídas de árboles, postes y voladuras de sombrillas y techos. El fenómeno, que se extendió durante unos veinte minutos, se desató poco después de las 15 y estuvo acompañado por lluvias intensas y ráfagas que alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora.

En la zona céntrica y en La Perla, la situación se tornó especialmente tensa cuando las condiciones meteorológicas cambiaron de forma abrupta. El viento provocó la rotura de paneles de vidrio en la planta baja del edificio Maral 50, ubicado frente a la costa.

Personal de Defensa Civil y equipos de riesgos especiales implementaron un operativo en el lugar para garantizar la seguridad, ante el riesgo de que fragmentos de vidrio permanecieran en altura.

Cayeron postes de luz y árboles que dañaron autos y cortaron el tránsito

Un agente de seguridad resultó levemente herido al ser alcanzado por uno de esos fragmentos, según confirmó Alfredo Rodríguez, referente de Defensa Civil, a TN: “Una persona quedó levemente lastimada, que es de seguridad. Al caer el vidrio, un pedazo lo lastimó. Fue leve, pero no deja de ser peligroso”.

El fenómeno también afectó la circulación en el centro de la ciudad por la caída de árboles y postes. Un árbol de gran porte se desplomó sobre la calle 25 de Mayo, entre Yrigoyen y Mitre, derribando un poste de luz que impactó sobre una combi, aunque el suministro eléctrico no se interrumpió.

Según relató Santiago, trabajador de una verdulería, a La Capital: “Se escuchó como una explosión, salimos y vimos el árbol caído sobre el auto”. Frente al lugar también se detectaron cables en el suelo, lo que forzó a cortar el tránsito durante un período prolongado.

Defensa Civil y equipos de riesgos especiales realizaron operativos preventivos

La situación se replicó en otros sectores. En la calle Yrigoyen al 1400, un árbol cayó sobre un vehículo estacionado, mientras que en la zona de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se reportaron episodios similares.

En Roca y 188, una columna de telefonía terminó sobre la calzada, mientras que en el barrio Belisario Roldán, el viento derribó postes de alumbrado sobre techos, rejas y la vía pública.

Las cámaras de seguridad de una vivienda en el barrio José Hernández captaron el momento en que la ráfaga alcanzó su máxima intensidad y dañó el frente del inmueble. Una vecina relató a 0223: “Gracias a Dios no hubo heridos, nos metimos adentro cuando vimos que se venía un viento fuerte. Hubo gente que perdió su techo”.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que se voló un techo

El temporal llevó a los guardavidas a evacuar rápidamente las playas y a pedir a los bañistas que abandonaran el mar por precaución. Miles de personas se desplazaron hacia la ciudad en cuestión de minutos, mientras el cielo se oscurecía y la lluvia se intensificaba. En la zona de Constitución, se reportaron cortes de energía eléctrica durante el evento.

En declaraciones recogidas por TN, Alfredo Rodríguez precisó el carácter inusual del fenómeno: “Fueron unos 20 minutos. La alerta amarilla nosotros sabíamos que afectaba acá en la zona, pero el viento en Mar del Plata es impredecible. Una ráfaga importante atravesó el centro y la costa en La Perla. Generó varios daños, árboles y cableados en el piso, autos”.

El Servicio Meteorológico había anticipado que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

El Servicio Meteorológico había emitido una alerta amarilla que abarca a toda la Costa Atlántica, incluyendo localidades como Miramar, Villa Gesell y Mar del Tuyú

La misma advertencia amarilla rige para gran parte de la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a lo que respecta a la Costa Atlántica, las localidades afectadas son: Miramar, Mar del Plata, Coronel Vidal, Villa Gesell y Mar del Tuyú.

En cuanto a los avisos a muy corto plazo, el organismo nacional emitió una alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas, por una duración de 3 horas, emitida a las 18:30. La misma afecta a Ayacucho, Castelli, Dolores, General Guido, General J. Madariaga, General Lavalle, Maipú, el Partido de la Costa, Pila, Pinamar, Rauch y Tordillo.

Las autoridades recomendaron a la población evitar salir, limpiar desagües y asegurar objetos ante el riesgo de tormentas fuertes y lluvias intensas en la región

Ante este escenario, la entidad recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y asegurar objetos que pudieran ser arrastrados por el viento.