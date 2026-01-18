Sociedad

Más de 200 personas fueron evacuadas en Corrientes por una crecida en el río Santa Lucía y hay alerta por tormentas

A una semana de que se registrara el aumento del nivel del cauce, las autoridades trabajan en asistir a los afectados. “Entre todos vamos a salir adelante”, confió el intendente Raúl Pelozo

Varias zonas de la localidad
Varias zonas de la localidad quedaron tapadas por el agua (Facebook: Ñeca Francini)

Luego de que se registrara una inundación en la localidad de San Roque, provincia de Corrientes, producto de la crecida del río Santa Lucía, las autoridades confirmaron que un total de 263 personas tuvieron que ser evacuadas por el avance del agua. No obstante, la situación estaría lejos de mejorar en el corto plazo, ya que este domingo regirá una alerta por tormentas en toda la región.

El primer desborde ocurrió el viernes 9 de enero y había provocado que, al menos, unos 100 vecinos tuvieran que dejar sus casas. En el transcurso de una semana, esa cifra se duplicó y, se estipula que el descenso del agua podría demorar hasta un mes.

“Junto al gobierno de Corrientes y al Comité de Crisis seguimos asistiendo a las familias afectadas por la creciente del río Santa Lucía”, informó el intendente de San Roque, Raúl Pelozo, en sus redes sociales. El comunicado vio la luz, luego de que participara de una reunión celebrada este viernes.

En la mesa se analizó la situación actual del área, tras constatarse que el río se había mantenido estable en una altura de 3,40 metros. Sin embargo, se esperaría un nuevo aumento del cauce, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas.

Según el Comité de Crisis,
Según el Comité de Crisis, el río ya superó los 3 metros de altura (Facebook: Walter Amarilla)

De acuerdo con el pronóstico, podrían producirse tormentas de variada intensidad durante la mañana y la tarde del domingo. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, advirtieron al mencionar que el fenómeno podría estar acompañado por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

A pesar de esto, el jefe comunal aseguró: “Seguimos trabajando de manera coordinada para acompañar y dar respuestas en este momento difícil. Entre todos vamos a salir adelante”. Según la información publicada por Diario Época, la Municipalidad de Santa Lucía distribuyó a los evacuados entre la Asociación Vecinal de Saneamiento, el polideportivo comunal y un edificio donde funcionan oficinas públicas.

El personal de Bomberos Voluntarios
El personal de Bomberos Voluntarios de San Roque durante las tareas de asistencia (Facebook: Ñeca Francini)

De la misma manera, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega, informó: “Realizamos diferentes acciones como recorrida de albergues, en los que se brinda acompañamiento y donde también se evaluó la situación sanitaria”. Incluso, confirmó la entrega de módulos alimentarios y medicamentos para los pacientes con enfermedades crónicas.

Por otro lado, advirtieron por el eminente colapso del puente Santa Lucía, que se ubica sobre la Ruta Nacional 118, en la zona conocida como Paso Naranjito. De acuerdo con la información recopilada por El Litoral, el paso podría ceder si el cauce del río continuara en aumento. Esto generaría un problema de comunicación entre varias localidades del área.

Los evacuados fueron distribuidos entre
Los evacuados fueron distribuidos entre tres centros improvisados (Facebook: Walter Amarilla)

Las demandas de los vecinos para realizar inspecciones técnicas urgentes se intensificaron tras un notable incremento en el caudal del río registrado este viernes, cuando voluminosas lluvias afectaron gran parte de la provincia. Además, la presión adicional del agua se sumaría al desgaste que ya estaba presente en la infraestructura, según lo reportado por los conductores.

El puente Santa Lucía conecta una zona rural del Departamento de Santa Lucía entre Saladas y Santa Rosa, por lo que se trata de un corredor vial clave por su tránsito de vehículos particulares y transporte de carga. A pesar de esto, no se informaron oficialmente cortes ni restricciones al tránsito sobre la ruta.

En paralelo, en la región de Paso Naranjito, donde el río surge desde una laguna a 14 kilómetros del puente y sigue un curso con meandros e islas hasta desembocar en el río Paraná Medio, la preocupación crece ante el riesgo latente. Por este motivo, los conductores solicitaron extremar las precauciones y advirtieron sobre la urgencia de controles técnicos que permitan evitar situaciones de riesgo.

