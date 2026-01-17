Un accidente en la Ruta 2 provocó demoras en el tránsito hacia la Costa Atlántica en el cambio de quincena

En el cambio de quincena, uno de los caminos hacia la Costa padece de serias demoras (@sanlorencistaBD)

La Ruta 2 mostró este sábado un colapso de tránsito en sentido a la Costa Atlántica, durante la segunda mitad de enero y en pleno recambio de quincena. La combinación de un flujo vehicular sostenido y un accidente generó demoras considerables para quienes buscaban arribar a los diferentes destinos balnearios de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con información oficial, el tránsito sobre la Ruta 2 entre las 7 y las 8 de la mañana registró 2.264 vehículos cruzando el peaje de Samborombón rumbo a la costa, mientras que por Maipú pasaron 547 vehículos y por La Huella (en Ruta 11) unos 1.448. Estos registros reflejaron la magnitud del desplazamiento hacia Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y otras localidades turísticas, en un contexto de temporada alta.

La alta demanda continuó hasta el mediodía. En Samborombón, se contabilizaron 1.845 autos a las 10:00, 2.023 a las 11:00, 2.144 a las 12:00 y 1.889 a las 13:00.

En el peaje de La Huella, en tanto, los ingresos fueron 1.813 a las 10:00, 1.421 a las 11:00, 2.031 a las 12:00 y 2.323 a las 13:00. Por su parte, Maipú registró 327, 276, 649 y 917 autos respectivamente en las mismas cuatro horas.

En medio del denso flujo vehicular, se produjo un incidente vial durante la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 204, dentro de la jurisdicción de Dolores. Según el reporte, un auto y una camioneta que circulaban en sentido ascendente hacia Mar del Plata colisionaron de forma violenta, lo que provocó que tres de los ocupantes debieran ser trasladados a un centro de salud para su evaluación, mientras que otros recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser derivados.

Un auto y una camioneta colisionaron en el kilómetro 204 de la Ruta 2, dejando tres personas hospitalizadas y varias más asistidas en el lugar (Gentiliza: 0221.com.ar)

El hecho derivó en un despliegue de personal médico y policial, así como la reducción de carriles, lo que incrementó las demoras en el sector. Incluso, durante dos horas, el tramo estuvo con corte total, lo que provocó un estancamiento masivo, según informó en sus redes oficiales AUBASA.

Varios conductores capturaron el momento y lo compartieron en redes sociales, donde se viralizaron videos y fotos del estado de un camino central hacia la costa bonaerense.

Las primeras pericias policiales indicaron que el accidente se produjo en un tramo recto de la autovía y bajo condiciones climáticas soleadas, aunque el estado del carril presentaba una reducción en ambos sentidos, circunstancia que habría influido en la dinámica del siniestro.

En uno de los vehículos viajaba una familia oriunda de Chivilcoy, mientras que el otro rodado correspondía a ocupantes provenientes de Tres de Febrero. La intervención de una grúa fue requerida para remover los vehículos siniestrados y restablecer la circulación en la zona.

Las autoridades viales recomendaron circular con precaución, respetar los límites de velocidad y portar documentación ante la alta concentración de vehículos

El operativo de seguridad y prevención en el corredor atlántico estuvo a cargo del Departamento Vial con sede en Dolores, que se ocupó de coordinar la asistencia y el despeje tras los incidentes.

En ese marco, la afluencia vehicular a lo largo de la Ruta 2 se mantuvo elevada durante toda la jornada, siguiendo la tendencia típica de la temporada de verano. Las autoridades viales reiteraron las recomendaciones habituales: circular con tiempo, portar la documentación en regla, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos para disminuir el riesgo de accidentes.

Según los reportes de tránsito publicados por Autopistas de Buenos Aires en sus redes sociales, el flujo vehicular se mantuvo cargado durante toda la mañana, cuando ocurrieron los siniestros, y esa situación persistió hasta la tarde.

El escenario no se limitó a la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata, donde tuvo lugar el accidente, sino que también abarcó la Ruta 11, afectando a otros destinos de la Costa Atlántica como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata y Miramar.