Tras la lluvia, llega el descenso de la temperatura en el AMBA: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y temperaturas extremas en varias provincias, mientras cambia el panorama climático en CABA y alrededores

Tras la lluvia, se pudo
Tras la lluvia, se pudo ver el arcoíris en la Ciudad de Buenos Aires (Adrian Escandar)

Las condiciones meteorológicas en el país experimentarán un giro drástico en la transición de quincena. Tras varios días donde una masa de aire cálido y húmedo marcó temperaturas extremas en amplias regiones, el avance de un frente frío impulsa cambios significativos en el clima de múltiples provincias.

El fenómeno afecta especialmente al norte patagónico, el centro del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y el norte argentino, lo que generará un escenario propicio para episodios meteorológicos intensos y el despliegue de alertas oficiales.

De acuerdo con los datos compartidos por Meteored, durante la semana los termómetros superaron o se acercaron a los 40 °C en el norte patagónico, mientras que el centro del territorio nacional registró máximas entre 35 °C y 38 °C. En el norte argentino, las marcas oscilaron entre 32 °C y 39 °C.

CABA enfrentó su cuarto día
CABA enfrentó su cuarto día de ola de calor 2026 con alerta naranja y un corte de luz que afectó a 800.000 usuarios (RS Fotos)

Estas condiciones potenciaron la sensación térmica y prepararon el terreno para la llegada de un primer sistema frontal, que se convierte en el motor de tormentas, algunas calificadas como fuertes o severas.

Por eso, las autoridades meteorológicas nacionales respondieron con la emisión de alertas de nivel amarillo y naranja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que quince provincias permanecen en lo que reste de este jueves bajo advertencia por la posibilidad de eventos meteorológicos que involucran tormentas fuertes o severas, granizo, vientos intensos y lluvias abundantes en cortos períodos para este viernes.

Tras la tormenta, llega el
Tras la tormenta, llega el alivo al AMBA (Adrian Escandar)

Las zonas afectadas incluyen amplias franjas del centro y norte del país, donde la combinación de calor, humedad y la irrupción del frente frío favorece la formación de tormentas de alta intensidad. Estas provincias son: Jujuy, Salta, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, parte de Santa Fe y Córdoba, con alerta amarilla. Con alerta naranja se encuentran Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, norte santafesino y cordobés.

En ese contexto, el SMN advirtió sobre la probabilidad de actividad eléctrica significativa, caída puntual de granizo y ráfagas superiores a 70 km/h, con acumulados de agua considerables en lapsos breves. El informe de Meteored puntualizó que las provincias del Noroeste Argentino (NOA) sobresalen por las previsiones de precipitaciones, con sectores donde los acumulados pueden superar ampliamente los 150 mm hasta el martes 20.

El sábado se espera que
El sábado se espera que sea la última jornada de calor por varios días en CABA

Además de la amenaza de tormentas, durante el jueves un amplio sector del AMBA se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, lo que implica un efecto leve a moderado en la salud, especialmente para grupos de riesgo como niños, niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas.

En particular, CABA afronta una alerta de nivel naranja en el marco del cuarto día de la primera ola de calor de 2026. Esto ocurrió en simultáneo a un gran apagón que afectó a 800.000 usuarios. Esta categoría advierte sobre un impacto entre moderado y alto en la salud, con registros peligrosos para los segmentos más vulnerables de la población. Además, las chances de lluvia durante la noche se mantienen entre un 40% y 70%.

Cómo estará el fin de semana en el AMBA

Las alertas de nivel amarillo
Las alertas de nivel amarillo y naranja fueron emitidas por probabilidad de granizo, ráfagas de viento superiores a 70 km/h y lluvias abundantes en cortos periodos

El avance del frente frío trae consigo una expectativa de descenso térmico. Después de los días de calor extremo, el paso de un segundo frente se prevé para el fin de semana sobre el centro del país, lo que permitirá una reducción más marcada de las temperaturas, sobre todo en el centro, a partir del domingo o lunes.

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, para el viernes se espera un cielo parcialmente nublado. El termómetro rondará los 28 grados de máxima y 17 grados de mínima. El sábado habrá un pequeño aumento de la temperatura: por la tarde alcanzará los 32 grados, aunque la mínima será de 19 grados.

Luego, durante la jornada del domingo, volverá a reducirse la temperatura, tendencia que se mantendrá durante la próxima semana. La máxima será de 28 °C y la mínima de 18 °C.

Respecto a las precipitaciones, Meteored indicó que el centro y norte de Argentina experimentarán tormentas de intensidad moderada a fuerte -e incluso severa en algunos casos-, lo que mantiene la vigencia de las alertas por tormentas. El fin de semana, un nuevo frente frío de menor intensidad producirá lluvias dispersas en el centro del país, aunque sin riesgos inmediatos destacados.

Santa Cruz y Chubut se
Santa Cruz y Chubut se encuentran bajo alerta amarilla por vientos con ráfagas entre 60 y 90 km/h, con una posible intensificación la próxima semana

Sin embargo, esta situación no afecta a la región del AMBA. El viernes las alertas por tormenta de color naranja son en parte de La Rioja, Catamarca, Tucumán, parte de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y oeste de Corrientes.

La advertencia de color amarillo rige en Salta, Jujuy, Córdoba, parte de La Rioja, Chaco, Formosa, norte de Santiago del Estero, Entre Ríos, sur de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Santa Cruz y Chubut también tienen alerta de ese color, pero por vientos. Según Meteored, la región patagónica sufrirá ráfagas estimadas entre 60 y 90 km/h. El domingo se anticipa una moderación de la intensidad, aunque a partir del lunes se prevé un repunte, con velocidades nuevamente por encima de los 50 a 60 km/h.

El sábado, hay alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires, y cerca de la Costa Atlántica. Afecta a los partidos de Necochea, Lobería, Tres Arroyos, Olavarría, Laprida, Trenque Lauquén, Tres Lomas, entre otros. La misma alerta rige en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Un jubilado fue secuestrado en

Los videos del ladrón atrevido

Detuvieron a dos "trapitos" en

Rosario: dos hombres prendieron fuego

Un hombre golpeó a su
Otro golpe de Sebastián Báez:

Chechu Bonelli y Facundo Pieres

La Federación Venezolana de Maestros

