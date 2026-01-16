Recomendaciones de seguridad vial: las 5 reglas de oro para viajar por las rutas argentinas

Un típico control de tránsito en una autopista de AU_SA

Un viaje familiar puede transformarse en una experiencia segura y fluida, si se siguen ciertas pautas antes de salir a la ruta. Desde AUSA, la empresa responsable de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece una serie de recomendaciones que buscan minimizar riesgos y fomentar una conducción responsable en las autopistas y rutas del país.

Estado del vehículo. El primer paso es revisar cuidadosamente los frenos, las luces y los neumáticos. Estos tres elementos representan los sistemas de seguridad del coche principales para evitar incidentes y responder ante imprevistos. Descanso previo. Otro aspecto al que se debe prestar atención es estar en buenas condiciones físicas. Según AUSA, dormir al menos ocho horas la noche anterior y realizar paradas cada dos horas durante el trayecto permite mantener la mente despejada y afrontar el camino con energías renovadas. Advierten que el cansancio al volante constituye un riesgo evitable y puede tener consecuencias graves. Uso del cinturón de seguridad. Resulta obligatorio para todos los ocupantes, incluyendo bebés y mascotas. Desde la entidad subrayan que el elemento salva vidas incluso en trayectos cortos, por lo que su utilización no admite excepciones. Alejarse del celular. En cuanto a la distracción al volante, remarcan la importancia de evitar el teléfono: usarlo mientras se conduce incrementa el peligro de siniestros, ya que basta un segundo de distracción para alterar el desenlace del viaje. Adhesión al TelePASE. Por último, AUSA recomienda adherirse al sistema que permite agilizar el paso por los peajes y facilita el trayecto. El registro se realiza a través de telepase.com.ar, y contribuye a un viaje más eficiente y ordenado.

Con más de 700 cámaras y controles reforzados en autopistas, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y el respeto por las normas viales

Los controles y regulaciones en las autopistas

Los controles viales son habituales en una parte esencial para mantener la seguridad en autopistas y rutas provinciales o nacionales. Entre las verificaciones más frecuentes se encuentran aquellas vinculadas a la superación del límite de velocidad, el uso correcto de los carriles, la circulación en el Metrobús y el Paseo del Bajo.

Las autoridades también supervisan el respeto por la banquina, estableciendo que solo está permitido detenerse allí en situaciones de emergencia. Ante cualquier inconveniente en las autopistas porteñas, los conductores pueden comunicarse al 287, un canal exclusivo de AUSA para emergencias.

Los controles de velocidad y documentación se intensifican en las autopistas porteñas durante la temporada de vacaciones

Se presta especial atención al estado de las luces reglamentarias, que deben estar encendidas y en buen funcionamiento, y al uso obligatorio del cinturón de seguridad por parte de todos los pasajeros. Además, se controla la documentación de los vehículos y la revisión de patentes, con el objetivo de evitar modificaciones o adulteraciones que no se ajusten a las normativas vigentes.

Estos procedimientos buscan minimizar riesgos y garantizar que quienes transiten por las autopistas lo hagan en condiciones adecuadas, alineadas con las exigencias legales y técnicas que impone la seguridad vial.

Tecnología y monitoreo para evitar accidentes

Las autopistas de la ciudad de Buenos Aires cuentan con un sistema de vigilancia que contribuye activamente a la prevención de incidentes y al cumplimiento de la normativa. De acuerdo con AUSA, existe una multiplicidad de cámaras distribuidas a lo largo de las autovías, que permiten monitorear en tiempo real el flujo vehicular y detectar cualquier situación irregular.

Antes de salir a la ruta, revisar el auto, descansar bien y dejar el celular fuera de alcance

“Estos controles nos ayudan a optimizar la seguridad vial de AUSA y a cuidar a los usuarios de nuestras autopistas, las cuales no tienen puntos ciegos gracias a las más de 700 cámaras que tenemos ubicadas. Los controles de documentación de los vehículos los realizamos con el apoyo del cuerpo de tránsito y la policía de la ciudad”, subrayó Sebastián Rodríguez Lauro, jefe de Seguridad Vial del Centro de Control Inteligente (CCI) de AUSA.

El monitoreo se realiza desde el CCI, una instalación equipada para coordinar la seguridad y responder con rapidez ante cualquier evento.