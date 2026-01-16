Sociedad

Quién era “Lucho”, el mochilero argentino que apareció muerto en un río de Colombia

El cuerpo de Ángel Luciano Morales, conocido como “El Argentino”, fue descubierto desnudo y sin heridas visibles. Qué se sabe sobre su muerte hasta el momento y la despedida en redes sociales

Guardar
"Lucho" (a la derecha) fue
"Lucho" (a la derecha) fue encontrado muerto en el lecho de un río en Colombia.

Este lunes 11 de enero, el cuerpo sin vida de un hombre argentino de 30 años apareció en el lecho de un río en Colombia. El hallazgo activó una investigación judicial, mientras las primeras informaciones indicaron que el cadáver estaba desnudo y no mostraba signos visibles de violencia.

El joven fue identificado como Ángel Luciano Morales, un viajero oriundo de la provincia de Córdoba. Al momento de su muerte, se encontraba recorriendo el municipio de Piedecuesta, ubicado en el departamento de Santander, a unos 400 kilómetros de Bogotá.

El mochilero era oriundo de
El mochilero era oriundo de Córdoba.

Según pudo reconstruir este medio, los equipos de socorro del país sudamericano encontraron el cuerpo de “Lucho” en el lecho del río de Oro, a la altura de un barrio conocido como Hoyo Grande. Estaba desnudo y sin heridas visibles, siendo identificado por la Fiscalía General de la Nación.

Fueron los mismos vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades a alrededor de las 9 de la mañana sobre la aparición del cadáver en la ribera del río. Participaron unidades de Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta en la extracción.

El operativo para recuperar el
El operativo para recuperar el cuerpo de Morales (Defensa Civil Junta Piedecuesta)

Quién era “Lucho” Morales

El joven cordobés, conocido por su vida de mochilero, tenía un vínculo cercano con la comunidad de Piedecuesta y otros viajeros. Vivía en el municipio y contaba con el aprecio tanto de otros mochileros como de los residentes locales. Según el medio Vanguardia, algunos vecinos del barrio lo llamaban “El Argentino”.

Las autoridades judiciales recibieron el cuerpo y realizaron las diligencias correspondientes, según informó la Defensa Civil. Posteriormente, fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los estudios pertinentes. La noticia se dio a conocer recién este viernes 16.

Tras la difusión del hallazgo, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para los seres queridos de la víctima. Numerosos usuarios aseguraron haberlo conocido durante sus viajes.

En sus redes sociales, tenía
En sus redes sociales, tenía imágenes de viajes en países como Colombia y Ecuador.

“Mi amigo, Luchito. Te voy a extrañar, mi loco. (Fue) de las personas más buenas que la vida me dio el placer de conocer. Gracias por tu amistad, amigo. Siempre te voy a llevar en mis pensamientos”, dice uno de los comentarios publicados en Facebook tras conocerse su fallecimiento.

Las redes sociales se inundaron
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para los seres queridos de la víctima.

Otro usuario agregó: “Murió haciendo lo que más le gusta; viajar, mochilear”. Según los testimonios publicados, el joven se dedicaba al malabarismo y tenía un profundo conocimiento del país que recorría: “Amaba mi país igual o más que yo. Siempre me mostró un lado amable, a pesar de lo que estuviera viviendo. Lucho era una gran persona y buen amigo. Descansa en paz”.

En tanto, su familia en Argentina hizo un pedido a través de redes sociales para contactar a otros viajeros que lo frecuentaban en ese país, a personas que lo vieron por última vez y a las autoridades locales.

El joven viajero era malabarista.
El joven viajero era malabarista.

El caso

Las causas de la muerte se mantienen bajo investigación oficial. El cuerpo no presentaba lesiones de arma de fuego ni cortopunzantes, y un informe preliminar confirmó la ausencia de heridas visibles, lo que deja abiertas diversas hipótesis.

Comentarios en redes sociales donde usuarios mencionaron que Morales habría sufrido un accidente tres días antes y fue atendido en una clínica antes de su hallazgo en el río. Sin embargo, esta versión procede solo de publicaciones digitales y carece de confirmación oficial.

Las causas de la muerte
Las causas de la muerte se mantienen bajo investigación oficial.

El fallecimiento de Morales provocó manifestaciones de dolor y solidaridad en su entorno, tanto entre amigos como familiares y conocidos de la comunidad viajera, quienes expresaron su pesar a través de redes sociales. El caso ha generado inquietud sobre la seguridad de los viajeros extranjeros en la región.

La Fiscalía General de ese país continúa las pesquisas para esclarecer los hechos, con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte, la familia de Morales adelanta trámites para la repatriación del cuerpo, mientras aguarda información oficial sobre las causas de su fallecimiento.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasColombiaÁngel Luciano MoralesMochilero

Últimas Noticias

Quilmes: dos adolescentes iban a robar en caballo y fueron detenidos tras una insólita persecución

El video del episodio se viralizó en las últimas horas. Los sospechosos tienen 14 y 16 años

Quilmes: dos adolescentes iban a

Hallaron muerto al principal sospechoso del femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia

La mujer de 38 años fue asesinada en la zona costera de la ciudad. Qué se sabe del presunto responsable

Hallaron muerto al principal sospechoso

Un turista argentino falleció de un paro cardíaco en Uruguayana apenas cruzó el puente internacional hacia Brasil

Jonathan Jacob era un taxista de 53 años, oriundo de Paraná, que iba a pasar las vacaciones con su familia en Santa Catarina. Se descompensó durante el trayecto hacia la zona aduanera. Hoy sus restos llegarán a Entre Ríos

Un turista argentino falleció de

“No quiere tener relación con su familia”: hallaron el argentino que desapareció hace tres años en España

El hombre, oriundo de Córdoba, fue encontrado en territorio español y se encuentra en buen estado de salud. Su familia se preocupó cuando se trasladó a Laos y rompió el vínculo

“No quiere tener relación con

El hijo preso de “El Francés” dio la pista clave para resolver el brutal crimen de su padre

Brian Alberto Viarnes, encerrado por robo en un penal bonaerense, le entregó al fiscal Darío Provisionato el nombre del principal sospechoso que fue detenido en Corrientes

El hijo preso de “El
DEPORTES
Los misteriosos detalles que rodean

Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

El excampeón olímpico de natación, Yannick Agnel será juzgado en Francia por violación a una menor

Tras el título de Fórmula 1, McLaren confirmó que tendrá como piloto de reserva a un rookie que viene de ser campeón

Los All Blacks despidieron a su entrenador y crecen las dudas de cara al Mundial de Rugby

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

TELESHOW
El día que Esther Goris

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador destinó más de

El Salvador destinó más de $100 millones a infraestructura vial en 2025 y prepara ampliaciones clave para 2026

Los beneficios comprobados de consumir semillas de calabaza

Qué es el Kundalini Yoga y cuáles son sus beneficios para el cuerpo y la mente

Calendario deportivo 2026: listado de los eventos que marcarán el año

Transparencia, técnica avanzada y respaldo ciudadano: la ambiciosa construcción del Fovial que transformará 12 kilómetros vitales para estudiantes y transportistas