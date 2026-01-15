Sociedad

Video: iba rápido, chocó contra un auto y atropelló a un cartonero

En el barrio de Mataderos, un vehículo no respetó la prioridad de paso por la derecha e impactó contra otro automóvil y generó un choque múltiple

Un auto atropelló a un cartonero, después de impactar contra otro auto en Mataderos

Un choque entre dos automóviles en el cruce de Chascomús y Fonrouge, en el barrio de Mataderos, dejó ayer como saldo un conductor herido y la intervención de los servicios de emergencia. El incidente involucró a un Toyota Yaris blanco y un Volkswagen Fox rojo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el Toyota Yaris, que circulaba con prioridad por Chascomús, fue impactado por el Volkswagen, que avanzaba a alta velocidad por Fonrouge.

El conductor herido fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos. Por el impacto, un tercer vehículo, marca Peugeot, resultó dañado tras encontrarse estacionado en la vía pública. El joven de 19 años que manejaba el Volkswagen quedó imputado por lesiones y, tras las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores, el resultado fue negativo en ambos casos.

“Soy vecina del barrio, estaba ahí paseando con el perro y vi toda la situación. No sé si fue siempre este chico, pero vimos situaciones similares y que haya pasado una sola vez en tanto tiempo es un milagro. Era probable que pasara algo porque ya minutos antes venía a altas velocidades sobre la calle Chascomús”, denunció una vecina en comunicación con Crónica TV.

Además, agregó, respecto al atropellado: “El cartonero iba por Chascomús, se dio cuenta que se le pinchó la rueda del carrito y se puso en la sombra para poder arreglarlo”.

La Policía de la Ciudad, a través de la Comisaría Vecinal 9 A, tomó intervención en el hecho y llevó adelante las actuaciones correspondientes. La investigación se apoya en las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano, que permitieron reconstruir la secuencia del accidente y determinar la responsabilidad en la maniobra.

El momento del impacto entre los dos automóviles

Según informaron desde el SAME, el conductor herido permanece bajo observación en el hospital, mientras que los peritajes continúan para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el choque. La circulación en la zona se vio parcialmente restringida durante el trabajo de los equipos de emergencia y la remoción de los vehículos involucrados.

El artículo 41 de la Ley 24.449, referida a las prioridades de la Ley Nacional de Tránsito, estipula lo siguiente:

Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:

a) La señalización específica en contrario.

b) Los vehículos ferroviarios.

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión.

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha.

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón.

f) Las reglas especiales para rotondas.

g) Cualquier circunstancia cuando:

  1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada;
  2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel;
  3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía;
  4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que este lleve acoplado y el que asciende no.

Noticia en desarrollo

