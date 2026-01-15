Ruta 51: un hombre chocó su camioneta contra trabajadores petroleros, intentó fugarse y desató una persecución

El conductor que ocasionó el choque intentó escapar y fue detenido tras ser perseguido por otros vehículos

En la mañana de este jueves, un choque y posterior vuelco en la Ruta 51 dejó a cuatro trabajadores petroleros heridos y desató una persecución de película. El siniestro ocurrió en el kilómetro 18 del camino al Lago Mari Menuco, en la provincia de Neuquén, una zona de tránsito habitual hacia los yacimientos. Las autoridades desplegaron varios móviles de la Policía del Neuquén y de la Comisaría 49, sumando a los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar en las tareas de auxilio y control.

La secuencia se inició cuando una Toyota SW4 negra, ocupada por cuatro personas, colisionó desde atrás a una Ford Ranger blanca de la empresa. Este último vehículo, que trasladaba a trabajadores petroleros rumbo a su jornada laboral en Añelo, terminó volcando luego del impacto.

De acuerdo con la reconstrucción del medio local LM Neuquén, el choque ocurrió alrededor de las 7:30 y la violencia del golpe provocó que la camioneta de la empresa diera varios tumbos antes de quedar sobre sus ruedas, con daños visibles en todos los laterales y la puerta trasera izquierda severamente comprimida.

El subcomisario de Tránsito Villa Obrera, Héctor Valdez, relató que la Toyota SW4 transitaba en la misma dirección que la Ford Ranger y la embistió por alcance. “Se cruzó de carril y sentimos el golpe desde atrás”, recordó uno de los trabajadores entrevistado por el personal de tránsito. Tras el impacto, los cuatro ocupantes de la Ranger resultaron heridos. Dos de ellos permanecen en observación en San Patricio del Chañar, mientras que los otros dos, por la complejidad de sus lesiones, fueron derivados al hospital Natalio Burd para una mejor atención.

Las víctimas del accidente fueron trasladadas a hospitales de la zona debido a la gravedad de sus lesiones

La situación dio un vuelco inesperado cuando el conductor de la Toyota SW4, lejos de detenerse para auxiliar a los heridos, aceleró su marcha y recorrió tres kilómetros intentando escapar. En palabras de Valdez, “Hicieron 3 kilómetros hasta que lo atraparon y se resguardó al conductor para ser trasladado al hospital de San Patricio del Chañar para la prueba de alcoholemia”. Durante la fuga, otros conductores y compañeros de trabajo de las víctimas improvisaron una persecución, alertando a la policía y logrando que la huida no se extendiera más allá.

En la camioneta Toyota viajaban cuatro adultos: el conductor, dos mujeres y un joven. Según el relato del subcomisario Valdez, todos regresaban de una fiesta en la ciudad de Centenario y, de acuerdo con lo manifestado por los propios ocupantes, consumieron alcohol antes de tomar la ruta hacia la casa del conductor en Lago Mari Menuco. La hipótesis de conducción bajo efectos del alcohol se vio reforzada por los testimonios recogidos en el lugar, que aseguraron que la Toyota “circulaba de manera imprudente y a toda velocidad”.

La policía restringió la circulación en la ruta para realizar las pericias del accidente

Las imágenes tomadas tras el siniestro muestran la Toyota SW4 con abolladuras en el frontal, daños compatibles con el impacto trasero y el capot levantado. Un video difundido en redes sociales captó el momento en que la camioneta avanzaba sin visibilidad por la ruta, perseguida por otros vehículos cuyos conductores intentaban que detuviera la marcha.

La emergencia movilizó a ambulancias de San Patricio del Chañar y a compañeros de distintas empresas petroleras, quienes se acercaron a prestar ayuda y acompañamiento a las víctimas. El Gabinete Científico de la policía trabajó varias horas en la zona para establecer la mecánica precisa del accidente, mientras la circulación en la Ruta 51 se mantuvo restringida para facilitar las pericias. “Es frecuente, teniendo en cuenta que estamos en época estival, cuando los jóvenes salen y muchas veces no toman conciencia del riesgo que implica conducir en estas condiciones”, advirtió Valdez en diálogo con LM Neuquén.

Las actuaciones policiales siguen en curso mientras se aguardan los resultados de las pruebas de alcoholemia y los informes técnicos. El conductor de la Toyota SW4 continúa demorado y su situación judicial será definida en base a los resultados periciales.