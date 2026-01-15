Sociedad

Expectativa por la nueva operación al nene de 8 años que se accidentó en Pinamar: en qué consiste la cirugía

Bastian será intervenido por tercera vez. Su estado aún es grave pero presentó una leve mejoría. Qué dice el último parte médico

Bastian tiene ocho años y
Bastian tiene ocho años y será operado hoy por tercera vez

Bastian, el nene de ocho años que resultó herido en el choque ocurrido este lunes en La Frontera de Pinamar, será operado hoy por tercera vez. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el niño entrará al quirófano del Hospital Comunitario de la localidad balnearia hacia el mediodía.

De acuerdo con el último parte médico, el menor presentó una leve mejoría durante la jornada del miércoles y desde esta mañana “se encuentra en preparación para entrar al ”quirófano". En ese sentido, señalaron que “desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva".

La comunicación oficial del Municipio de Pinamar indica que la intervención tendrá su foco en la zona del hígado, la más afectada por el accidente. “Se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, reza el comunicado.

El martes, el menor tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ante su cuadro de “inestabilidad hemodinámica”. Durante ese procedimiento, se realizó el recambio del packing de contención hepática.

Con el correr de los dos últimos días, Bastian mostró algunos avances en su estado de salud, aún cuando en líneas generales su cuadro sigue siendo grave y todavía su vida corre riesgo. Ayer, por ejemplo, “se inició el descenso progresivo de inotrópicos” y “no presentó signos de sangrado activo, motivo por el cual no requirió nuevas transfusiones". Fue a partir de esta pequeña evolución que se anunció ayer que hoy sería operado nuevamente.

Habló la mamá de Bastian

Ayer, Macarena, madre de Bastian, habló por primera vez y aportó nuevas precisiones sobre el hecho. En ese sentido, desmintió versiones que circularon en distintos medios sobre las circunstancias del accidente.

Según relató la mujer, la familia atraviesa jornadas de incertidumbre y acompañamiento permanente en el hospital, mientras la evolución del menor se monitorea minuto a minuto.

“En este momento Basti se encuentra crítico aún. Si bien se está recuperando lentamente, hoy tuvimos unos pequeños avances: ya no tiene fiebre y bajó su frecuencia cardíaca, que la tenía super alta”, informó Macarena, quien destacó que el niño continúa estable, aunque el cuadro sigue siendo grave.

La madre puntualizó que los médicos trabajan en estabilizarlo para poder realizar una nueva intervención quirúrgica, ya que actualmente el niño permanece con un packing abdominal que se le practicó el mismo lunes 12 de enero, cuando ingresó de urgencia al hospital.

Las primeras versiones sobre el accidente, ocurrido en una zona privada de Pinamar, generaron confusión y preocupación entre familiares y allegados. “Quería aclarar que ellos no estaban corriendo carreras, como leí en algunos medios. No estaba manejando Basti ni estaba manejando su papá.

Iban con una amiga y dos nenas, que son también del mismo grupo de chicos que vinieron a Pinamar”, explicó Macarena en declaraciones al canal de streaming Resumido. Insistió en que el grupo regresaba hacia la casa donde se hospedaban, cuando el vehículo en el que viajaban se vio involucrado en la colisión con una camioneta 4x4.

El padre del menor, Maxi, resultó también con lesiones y, según el relato de la madre, permaneció en estado de shock desde el momento del impacto hasta la madrugada siguiente. “Lo que él recuerda es que cuando sucede el impacto, lo mira a Basti y ve que automáticamente queda inconsciente”, detalló la mujer.

Habló la mamá del nene de 8 años que está en grave estado tras el choque múltiple en Pinamar

El resto de la información, agregó, la obtuvo a partir del relato de los médicos que asistieron al niño en los primeros minutos, entre ellos una pediatra y un cirujano que se encontraban en las inmediaciones y practicaron las primeras maniobras de reanimación.

Según informaron a Infobae fuentes médicas, ninguno de los niños llevaba el cinturón de seguridad correctamente colocado, sino que lo engancharon para silenciar la alarma del vehículo. A raíz del impacto, Bastian sufrió un traumatismo de cráneo y debió ser trasladado de urgencia al hospital comunitario de Pinamar, donde ingresó con asistencia respiratoria mecánica.

El mismo día, fue sometido a una cirugía de emergencia para contener una hemorragia intraabdominal y se le aplicó un packing quirúrgico hepático, procedimiento que busca controlar el sangrado interno.

Horas después, los profesionales detectaron una lesión pulmonar que requirió una nueva intervención. Desde entonces, el niño permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado. La posibilidad de un traslado a Mar del Plata se mantiene en evaluación, aunque los médicos señalaron que el actual estado clínico del niño aún no permite su derivación, según confirmaron a Infobae fuentes del hospital.

