Un fuerte torbellino sorprendió en la playa de Valeria del Mar: volaron sombrillas, sillas y hasta un gazebo

Volaron sombrillas, sillas y un gazebo, pero no se reportaron heridos

Un fuerte torbellino pocas veces visto en la Costa Atlántica sorprendió a los turistas que estaban en la playa de Valeria del Mar y rápidamente las imágenes circularon por las redes sociales. Todo se trató de una tolvanera, que se produce cuando un remolino de viento y arena se forma sobre el suelo y provocó que vuelen varias sombrillas, sillas y hasta un gazebo.

Según reportaron los medios locales, la tolvanera se desató en horas de la tarde del lunes 5 de enero, durante la semana pasada, en el sector conocido como La Serena, provocando que decenas de personas buscaran protegerse o salieran tras sus pertenencias.

El episodio quedó registrado en numerosos videos tomados por las propias personas que se encontraban en la playa. Esas imágenes, que muestran sombrillas y objetos descontrolados por el viento, se viralizaron en redes sociales durante los últimos días, lo que provocó que el suceso se conozca.

Videos y fotografías del fenómeno viralizaron la noticia de la tolvanera en redes sociales en los días posteriores al suceso

Según indicaron medios locales, la escena generó preocupación entre los presentes, aunque al cabo de algunos segundos el fenómeno cesó y la calma volvió al lugar. Lo que sí, ninguna persona resultó herida más allá de los peligros que representó el hecho.

Las publicaciones remarcaron que el episodio fue breve, pero suficiente para modificar el ánimo de la jornada playera y alterar los planes de quienes se encontraban en ese momento en la costa bonaerense.

La tolvanera es un remolino que combina viento y arena

Un muerto y varios heridos por el meteotsunami en Mar del Plata y alrededores

El episodio en Valeria del Mar ocurrió días antes de otro fenómeno climático que impactó en la costa bonaerense en los primeros días del verano.

Una semana después de la tolvanera, otro evento climático inesperado impactó este lunes en la costa atlántica: el meteotsunami, que sorprendió a decenas de turistas y dejando consecuencias fatales en Santa Clara del Mar. Allí, olas y una repentina crecida provocaron la muerte de un joven de 29 años. Además, otro hombre sufrió un infarto y 35 personas resultaron heridas.

La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un jinete nacido en Mar del Plata que residía en Francia y había regresado a la Argentina para visitar a su familia. Según reconstrucciones, el joven fue arrastrado por el agua y golpeó su cabeza contra las rocas. Los guardavidas lograron asistirlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no pudieron salvarlo.

Fabián García, responsable de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, confirmó el hecho y precisó que otras 35 personas sufrieron heridas leves.

Las autoridades y vecinos destacaron la rápida respuesta de los guardavidas durante la emergencia

El episodio comenzó cerca de las 16, cuando el calor atrajo a una multitud a la playa. De manera repentina, el mar retrocedió varios metros, generando preocupación entre los presentes. “La verdad que fue impresionante, es un fenómeno que no estamos acostumbrados a tener acá y menos sin una sudestada ni un viento puntual. Que de la nada se retire el mar...”, contó Maximiliano Preenski, guardavidas que intervino en los rescates, en diálogo con TN. En pocos minutos, una ola de gran tamaño cubrió la zona de arena, arrastrando a personas junto con sus pertenencias.

La escena resultó especialmente angustiante para las familias con niños. “Había muchos niños. Era muy desesperante porque estábamos en la orilla y de repente el agua te llegaba por encima del cuello, era una locura, mucha gente desesperada y por suerte vino la gente de defensa civil a retirar a la gente”, continuó.

En declaraciones a Infobae, Mercedes, vecina de Mar Chiquita, relató el desconcierto de los primeros minutos en Santa Clara. “Solo escuchamos el griterío y, al acercarnos, vimos cómo sacaban a muchas personas del agua. Nadie entendía con claridad qué estaba pasando”. La mujer detalló que entre 10 y 15 personas fueron rescatadas en apenas media hora y que la tensión fue especialmente fuerte para los más chicos.

“Yo estaba con mis dos sobrinitos, que se asustaron mucho al ver la situación. Preguntaron a un guardavidas si debíamos irnos y les respondió que sí, que debían volver a sus casas. En esa media hora se vivió mucha tensión”.

Las primeras señales de alerta se difundieron por radio entre los guardavidas, quienes notaron que la invasión del agua sobre la zona de bañistas ocurrió cuando la marea bajaba, según explicó Nahuel Nardone del Sindicato de Guardavidas a Infobae. “Mediante los llamados de radio que tenemos nosotros, hoy en Mar del Plata se empezaron a activar los protocolos en algunos sectores, ya que una ola invadió la zona donde estaban los bañistas con el mar retirado en bajante. No se esperaba este tipo de evento porque la bajante ya era bastante retirada”, concluyó.