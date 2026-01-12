Incendios en Chubut: el fiscal que investiga cómo comenzaron los focos dio nuevos detalles de la investigación

Incendios en Chubut: el fiscal que investiga cómo comenzaron los focos dio detalles de la investigación

En medio del drama que vive la provincia de Chubut, el fiscal Carlos Díaz Mayer que investiga cómo se iniciaron los incendios forestales, brindó algunas precisiones sobre cómo avanza la investigación del siniestro que ya dejó más de 12 mil hectáreas afectadas.

En las últimas horas, el Gobierno informó que 22 de los 32 focos detectados en la provincia se encuentran completamente extinguidos y se mantienen las tareas de los brigadistas a través de un operativo en conjunto entre Nación y la Provincia. A pesar de esto, todavía se trata de identificar a los responsables por el inicio del foco que afectó a gran parte de la zona cordillerana especialmente en las zonas de Puerto Patriada, Epuyén, El Hoyo y áreas rurales cercanas, donde el fuego ya consumió cerca de 11.970 hectáreas, según el último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF).

Justamente, la Justicia de Chubut investiga cómo se comenzó el foco y el fiscal Díaz Mayer adelantó qué es lo que saben hasta el momento, a pesar de que aun no se pudo identificar a los responsables. De acuerdo a lo que explicó, a través del trabajo de peritos especializados se determinó que el inicio se dio en un lugar “en el medio de la nada, equidistante entre la localidad del Oso y Puerto Patriada, que es un balneario que está a ocho km, único camino de entrada y salida”.

Los incendios afectaron 12 mil hectáreas en Chubut y el ecosistema sufrió por las llamas (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

“Estamos averiguando o estamos queriendo determinar, a ver, por la cámara de seguridad, por la ubicación de las antenas de teléfono, por testimonios, y entrevistas que estamos tomando y que está tomando la policía. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo en el lugar y quién pudo haber provocado el incendio?“, agregó en diálogo con Buenas Tardeas China.

En ese sentido, precisó que el inicio del foco fue determinado: “Es momentos antes de las 15 horas del lunes 5. Es minutos antes de las 15 horas, 14:50 y algo, 14:40 y algo, por ahí vamos”. Y sumó: “Hay un aparato que determina la existencia de gases por el combustible y eso dio positivo. A ver quién lo pudo haber hecho o quiénes, aparentemente serían dos focos de incendios".

Más de 250 brigadistas luchan contra el incendio en la zona cordillerana de la provincia de Chubut

Asimismo, otro de los puntos centrales de la investigación es entender cuál fue la motivación para prender el fuego que terminó ampliándose al resto de la zona cordillerana de la provincia de la Patagonia. De acuerdo a lo que explicó el fiscal, “en este lugar no había un incendio, no había un fogón, no había un asado, no era un lugar para hacer asado”.

Y continuó: “Es a 200 metros del único camino, en el medio del bosque, alguien que por lo menos tuvo que haberse representado la posibilidad de generar semejante daño y sabiendo la cantidad de gente que había en Puerto Patriada que no iba a poder bajar, con la posibilidad de poner en riesgo a la salud y a la vida de todas estas personas”.

Respecto a la posibilidad de que el fuego haya sido inicio para proyectos inmobiliarios, Díaz Mayer aseguró: “Está dentro de las posibilidades. El lugar no da para eso. Es una ladera de la montaña. Hago así y la estoy viendo, pero me parece que no es el lugar. Hay otros lugares para hacer”.

En tanto, el fiscal prescindió que la motivación del fuego haya sido planteada por la comunidad mapuche: “Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”.

El fiscal afirmó que se utilizaron acelerantes para iniciar el fuego que terminó en el desastre forestal (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Esta última hipótesis es una de las que maneja el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional. Si bien no mencionó de manera directa en un comienzo, relacionó el fuego la existencia de “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

Incluso, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, posteó en las últimas horas un mensaje en sus redes sociales y escribió: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”.

El propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mencionó la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.

Los locales aguardan por las precipitaciones para ayudar a apagar los focos (EFE/ Provincia de Chubut)

Las lluvias trajeron alivio, pero no solución definitiva

Las primeras precipitaciones llegaron el domingo alrededor de las 14, afectando a Epuyén, El Hoyo, Esquel, el Parque Nacional Los Alerces y Rincón de Lobos.

Aunque fueron lluvias moderadas, permitieron bajar la temperatura del suelo, humedecer la vegetación, y reforzar las líneas de contención. En Epuyén, vecinos y brigadistas celebraron la llegada del agua en escenas de fuerte carga emocional, especialmente en la histórica Escuela N.º 9, utilizada como centro de apoyo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los próximos días presentarán condiciones variables:

Lunes y martes: cielo mayormente nublado, sin lluvias.

Miércoles: aumento de temperatura, probabilidad de lluvias aisladas y ráfagas de viento.

Jueves: leve descenso térmico y posibilidad baja de precipitaciones.

Las autoridades insisten en que, pese al alivio momentáneo, el incendio sigue activo, el riesgo permanece alto y el operativo continuará sin pausa hasta lograr el control total de los focos restantes.