Sociedad

Un fuerte incendio consumió una fábrica de muebles en San Fernando: el dramático relato de la dueña

Ocurrió ayer en la intersección de las calles Berutti y Las Heras. El fuego también afectó una casa lindera. Trabajaron al menos 11 dotaciones de Bomberos. El video

Así fue el incendio en la fábrica de muebles de San Fernando

Un incendio de gran magnitud destruyó completamente una fábrica de muebles en la localidad bonaerense de San Fernando. El fuego, cuyas causas todavía son materia de investigación, también afectó una casa lindera y varias viviendas debieron ser evacuadas.

De acuerdo con medios locales y según se observa en varios videos del hecho que se viralizaron, se formó rápidamente una columna de humo que era visible a varios kilómetros de distancia. Las llamas, asimismo, fueron alcanzaron una altura considerable.

Todo ocurrió después de la 18 horas en la intersección de las calles Berutti y Las Heras, una zona en la que hay varios talleres de carpintería. El fuego se propagó rápidamente debido a la gran cantidad de madera almacenada y al fuerte viento provocado por la sudestada que azotó la región.

En el operativo participaron al menos 11 dotaciones de Bomberos, que desplegaron esfuerzos durante varias horas para contener el avance del incendio y evitar que se extendiera a otras edificaciones. A pesar de estas acciones, el fuego consumió en su totalidad la carpintería y afectó seriamente una vivienda lindera. Otras casas próximas sufrieron daños parciales debido a la cercanía con el foco ígneo.

El fuego comenzó poco después de las 18

La estructura de la carpintería colapsó completamente como resultado del siniestro. En el lugar continuaron las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, mientras se realizaba la evaluación final de los daños.

Según el diario El Comercio Online, no se registraron personas heridas, ni entre los vecinos ni entre el personal interviniente. El trabajo de extinción estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, con colaboración de los cuarteles de Tigre, General Pacheco, El Talar, Garín y Don Torcuato. La zona estuvo durante varias horas con circulación reducida por el movimiento de autobombas y camiones.

El dramático relato de la dueña de la fábrica

Gabriela, la dueña de la fábrica consumida por el fuego, dio detalles de los ocurrido en diálogo con Telefe. Visiblemente conmovida, la mujer pidió ayuda para comenzar el negocio otra vez y así poder rehacer su vida.

“Yo tengo una fábrica de muebles. Fabrico muebles y trabajo de sol a sol, de siete a cinco. Tengo tres nenes y ayer me llamaron a las ocho porque había empezado un incendio y se llevó todo en una hora”, contó la mujer.

“Cerramos la fábrica, nosotros cortamos la luz, sacamos la basura para que no quede el desperdicio adentro, para que no haya ningún cortocircuito y me quedé hasta las seis y pico”, dijo Gabriela, quien todavía no entiende por qué se inició el incendio.

“A las 8:20 ya estábamos todos acá, los bomberos ya estaban y se prendió muy rápido, había mucho viento. Me quedé sin nada, perdí todo con lo que le doy de comer a mis hijos en este país, con lo que me cuesta emprender todos los días”, lamentó. “Los peritos están investigando, tienen una hipótesis. Recién me dijeron que estaban prendiendo libros al lado. Calculo que debe ser eso, por el tema del viento”, añadió.

“Necesito que me ayuden a poder levantar las paredes, el galpón, el techado, que yo alquilo”, pidió Gabriela, quien dijo que fabricar y vender muebles es lo único que sabe hacer y es el medio que tiene para darle de comer a sus hijos.

El fuego llegó a verse a varias cuadras de distancia

“Es empezar de cero. Tengo tres hijos para darles de comer. Están a cargo mío y trabajo para ellos. Lucho para ellos y vengo trabajando todos los días para ellos, para pagar, para cumplir, para hacer un mueble, dos muebles”, expresó.

“Estoy tratando de sobrellevar la situación. Necesito ayuda, realmente. Chapa, galpón y ladrillo para poder levantar. No puedo creer lo que pasó. Yo me fui contenta ayer porque había entrado un poquito de trabajo”, reiteró.

“Había entrado un trabajito de cuatro mesadas y un ropero y esa plata la puse para comprar madera. Justo compramos madera y tenía todo para entregar hoy. Me fui contenta ayer porque pude trabajar”, contó.

“Fue impresionante. Yo no pude ver nada porque me descompensé enseguida. No lo podía creer. Anoche pensé: “por favor que me despierte de esta pesadilla”. Estoy con taquicardia, con la presión alta y mis hijos no saben nada. Lo perdí todo", agregó.

