Continúan los incendios en Chubut mientras la Justicia intenta dar con los responsables

Incendio forestal en Chubut

La Fiscalía de Lago Puelo avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el incendio desatado en la provincia de Chubut y que ya devastó 1.800 hectáreas de la Comarca Andina. Hasta el momento, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén, en donde hubo daños en la infraestructura, la producción y la vida local. Mientras tanto, el fuego no da tregua y los brigadistas trabajan día y noche para poder contener las llamas.

Luego de que más de 3.000 turistas tuvieran que ser evacuados, las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde se inició el fuego. De esta manera, descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico y reforzaron la presunción de una acción humana deliberada, según detalló el Ministerio Público Fiscal en su informe.

El siniestro, de tipo “interfase”, se inició el lunes 5 de enero a las 15:00 horas, a unos 300 metros del camino de acceso a Puerto Patriada. Precisamente, en el callejón de ingreso de una familia que perdió todos sus bienes producto de la expansión de las llamas en el área.

De acuerdo con la información publicada por Diario Jornada, la vegetación arrasada comprendió principalmente coníferas, bosque nativo, matorrales bajos y pastizales de alta carga de fuego. Por este motivo, se potenció su propagación y se elevó el riesgo tanto para la población como para las propiedades en zonas semirrurales.

Las autoridades aseguraron que el fuego estaría lejos de ser controlado

A raíz de este hallazgo, la Fiscalía solicitó a la comunidad que aporte testimonios, videos o cualquier registro que pueda contribuir a esclarecer el origen del foco ígneo. Según el parte oficial, todo dato de interés puede remitirse mediante los canales de contacto establecidos, acercarse a la comisaría más próxima o presentarse directamente en la Fiscalía local.

Para profundizar la pesquisa, se dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, la Comisaría de El Hoyo y el Gabinete de Criminalística, que llevan adelante inspecciones oculares y análisis de cámaras de seguridad, registros satelitales y comunicaciones móviles de la zona. Además, convocaron a un perito especializado en incendios, quien documentó la presencia de acelerantes en el punto de arranque del fuego.

El Gobierno anunció una recompensa de 50 millones de pesos, para quienes aporten información sobre los responsables

De esta manera, se recolectaron muestras de suelo para su posterior análisis químico en el Laboratorio de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y se incorporó la División de Canes de la PFA para detectar rastros de sustancias inflamables. También se llevaron a cabo entrevistas con testigos para robustecer el expediente judicial.

La hipótesis de que el fuego habría sido provocado de forma intencional también fue compartida por el Gobierno de Chubut. Al resepecto, el mandatario provincial, Ignacio “Nacho” Torres, advirtió que “quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, mientras que el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, aseveró que “hay una investigación de oficio, en la que se reúne todo el material probatorio posible”.

Varias viviendas fueron destruidas durante el incendio

Por este motivo, las autoridades anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos destinada a quienes brinden información que permita identificar y detener a los autores de los incendios que afectan Puerto Patriada, según informó El Chubut. La medida surgió tras confirmarse que al menos dos focos recientes fueron intencionales.

La propuesta buscaría estimular la colaboración ciudadana y acelerar la investigación judicial, según explicaron el gobernador chubutense durante una conferencia de prensa. En la misma también estuvo presente el ministro del Interior, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer.

En este sentido, indicaron que la información relevante para el caso podrá presentarse en cualquier comisaría, donde será remitida con urgencia a la Fiscalía y la Procuración, de acuerdo con el procedimiento señalado por el gobernador. De acuerdo con El Diario, el plan operativo prevé la coordinación de fuerzas federales y provinciales con el objetivo principal de salvaguardar a la población y llevar a los responsables ante la Justicia.